Ямальские инсайды

В послании президента в 2020-м было много новостей Коллаж: соцсети

Губернатор Артюхов ищет коррупционеров в муниципалитетах и департаментах округа. Под угрозой — противопожарная служба ЯНАО. Параллельно будет запущена оптимизация правительства. Также в новом выпуске «Инсайдов»: куда может вернуться экс-губернатор Дмитрий Кобылкин, кто в окружном правительстве может лишиться работы и почему спасатели хотят уходить из МЧС.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Артюхов проведет масштабную ревизию муниципалитетов

В ближайшее время губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует проверить муниципалитеты региона, сообщают источники «URA.RU» в региональном правительстве. Соответствующее распоряжение якобы уже дано специалистам окружной Счетной палаты. «Муниципалитеты и их бюджетные траты будут проверены, губернатор сам регулярно выезжает на места и у него есть вопросы по работе некоторых мэров и их исполнительской дисциплине», — рассказывают источники. Официально данная информация не подтверждается, однако поговаривают, что нарушителям придется туго — губернатор настроен весьма решительно.

Экс-губернатора Кобылкина ждут в «Новатэке»

Если и. о. министра не получит портфеля в новом правительстве, ему есть, куда пойти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В случае, если для и. о. министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина не найдется места в правительстве Михаила Мишустина, он может занять кресло в правлении газового гиганта «Новатэк», говорят осведомленные собеседники «URA.RU». Для самого Кобылкина, ранее имевшего опыт работы в структурах «Новатэка», это будет достаточно неплохим перемещением. «В компании ждут подобного варианта развития событий и готовы принять бывшего министра и экс-губернатора ЯНАО», — сообщают источники. При этом в аппарате минприроды агентству сообщают, что руководитель ведомства пока работает в обычном режиме, а политологи уверены, что у нового премьера Михаила Мишустина нет претензий к работе Кобылкина.

Ямальское правительство сокращает штаты

Оптимизацией штатного расписания занялись в правительстве ЯНАО, сообщают инсайдеры «URA.RU». Правда, пока речь идет о техническом персонале, а не о чиновниках. «Первыми планируется сократить ставки таких сотрудников, как уборщицы служебных помещений и подсобные рабочие», — пояснил источник агентства в аппарате окружного правительства. Как чиновники будут обходиться без уборщиц, выяснить не удалось, однако поговаривают, что планируется заключить договор с клининговой компанией. Официально данную информацию в кабинетах правительства не подтвердили.

Коммунистов не будет в новом составе Заксобрания

Власти приложат все усилия, чтобы в новом составе ямальского Заксобрания не оказалось представителей КПРФ, сообщают источники в политических кругах ЯНАО. Установку на такой поворот событий якобы уже получили в избирательных комиссиях округа, несмотря на то, что предвыборная кампания пока не начата. «Есть информация, что правительство округа намерено избавиться от оппозиции в Заксобрании, — рассказал собеседник. — После выборов осенью в региональном парламенте власти ожидают увидеть такой расклад — большинство единороссов, и по одному представителю от „Справедливой России“ и ЛДПР».

«Газпром» ждут кадровые перестановки

Александр Миллер работает в руководстве «Газпрома» с 2001 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Александр Миллер может официально покинуть пост руководителя госкомпании, сообщают инсайдеры. «Смена руководства может произойти уже в феврале и она напрямую связана с переназначением правительства России», — утверждают источники агентства. В качестве потенциальных преемников собеседники называют главу одной из дочек концерна — компании «Газпром-инвест» уроженца Свердловской области Вячеслава Тюрина либо председателя правления и гендиректора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова. Какие изменения могут последовать за данными рокировками и чем займется Миллер, выяснить не удалось.

Ямальского единоросса лишат партбилета

В ямальском отделении «Единой России» станет как минимум на одного члена партии меньше. Среди партийцев ходит слух, что кого-то в ближайшее время исключат. «Партиец, которого лишат членства, не простой. С ним было связано много проблем. Дело будет громким», — отмечают инсайдеры. Однако слухмейкеры не называют его имени: «Пока не будем раскрывать карты раньше времени». В руководстве партии все отрицают и говорят, что это не более чем слух.

Ямальскую службу проверят из-за коррупционных нарушений

Пожарные депо были приняты недостроенными Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

По слухам, в ближайшее время ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» ожидает серьезная проверка. Как сообщают источники, вопросы строительства в регионе двух новых пожарных депо возникли у губернатора Дмитрия Артюхова. «Сроки возведения объектов в отдаленных селах Горки и Овгорт были сорваны из-за того, что заказ был размещен слишком поздно, а глава противопожарной службы ЯНАО Евгений Кувыкин подписал документы, понимая, что подрядчик физически не выполнит работы в установленный срок», — рассказал источник. — В итоге объекты достроены не были, однако акт приемки был подписан, а работа оплачена, что можно расценить как коррупционное нарушение». Выявленные недостатки подрядчик должен устранить до конца января — начала февраля 2020 года, что знающие люди также называют маловыполнимым условием. Именно в феврале и решится вопрос, будет ли проверка деятельности Кувыкина на его посту.

Оппозиционный ямальский депутат действует бандитскими методами

На депутата Законодательного собрания ЯНАО от ЛДПР Ивана Вершинина жалуются: поговаривают, что активность народного избранника в работе с населением может быть связана с не совсем честными методами. Как сообщают жители Нового Уренгоя, нанятые депутатом молодчики буквально терроризируют население, заставляя подписывать фиктивные жалобы и просьбы о помощи, адресованные Вершинину.

«Вместо того, чтобы реально помогать людям, депутат Вершинин решил сделать себе имя на жалобах и кляузах, подписи под которыми получает чуть ли не под угрозой расправы», — жалуются люди, разославшие обращение журналистам и партийному руководству. Сам Вершинин говорит, что его активность, видимо, встала кому-то поперек горла и считает происходящее попыткой помешать работе в преддверии выборов в гордуму Нового Уренгоя.

Ямальские спасатели столкнулись кадровым голодом

В ведомстве ощущается серьезный некомплект, масштабы которого замалчиваются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В коридорах ямальского МЧС поговаривают, что ведомство испытывает кадровый кризис. Есть потребность в заместителях начальника центра управления в кризисных ситуациях, в начальниках отделов, инженерах и инспекторах. В общей сумме не хватает более 10 человек для полного комплекта.

Однако злые языки поговаривают, что это лишь официальные цифры, которыми отчитывается руководство перед вышестоящим начальством. «На деле все намного хуже. Некомплект гораздо больше. Никто не хочет за копейки рисковать жизнью. Вдобавок приходится покупать какие-то вещи, необходимые для службы на собственные деньги», — отмечают слухмейкеры.