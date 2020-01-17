Свердловские инсайды

Что можно составить из Skittles «Американский флаг» Фото: соцсети

Послание президента создает новую реальность для уральского политбомонда. Силовики запустили проверку зарубежных счетов и двойного гражданства. Депутаты, которые вышли на работу, уже готовы воевать. Говорят, что старые счеты готова свести единороссы Елена Чечунова и Игорь Володин, но уже нельзя — в регионе до лета должен быть мир. Хорошо одному лишь экс-губернатору Эдуарду Росселю, который в приятной обстановке смоутверждается за счет нынешних властей.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Новогодний отдых Куйвашева взволновал свиту

В окружении губернатора Евгения Куйвашева первые рабочие дни 2020 года называют «ярмаркой тщеславия». Так, сначала, намекая на отдых на водах Кавказа, в соцсетях выступила пиарщица Аксана Панова, после аналогичную локацию обозначил первый замгубернатора Алексей Орлов. «Дело в том, что новогодние каникулы на Кавказе проводил и губернатор», — объясняет наблюдатель. При этом скептики успокаивают себя: «Кавказ большой, не факт, что пути Куйвашева, Пановой и Орлова пересеклись».

Церковь расширяет число последователей в свердловской власти

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургская епархия в скором времени может усилить свое влияние на свердловскую власть. Источники «URA.RU» говорят, что несмотря на усилия либерального блога резиденции губернатора глава региона Евгений Куйвашев в первый же рабочий день нанес визит митрополиту Кириллу. «Беседа была долгой, после нее возможны кадровые решения и расширение группы „православных чиновников“», — говорят инсайдеры.

Остановлена подготовка к свердловским выборам-2021

Говорят, что свердловские политики после послания президента и перестановок в правительстве РФ остановили переговоры о подготовке к выборам в Заксобрание и Госдуму. Якобы уже начавшие работу в округах будущие кандидаты отозвали из территорий свои команды и разорвали договора на пиар-обслуживание со СМИ. Поводом для этого стало опасение, что после перестановок на федеральном уровне в регионы поступят новые политические вводные, которые будут значительно отличаться от ранее действовавших.

Ветлужских прислушался к критике и спамит аккуратнее

Депутат Госдумы Андрей Ветлужских прислушался к критике в свой адрес и дал новый алгоритм своим пиарщикам. Они с прошлого года организовали рассылку в адрес потенциальных избирателей своего начальника. Если раньше пиарщики депутата рассылали контент по принципу «ковровой бомбардировки», то сейчас хотя бы предупреждают о длительности сообщения или видеролика.

В Заксобрании ждут очередного декларационного скандала…

По непроверенной информации, в ближайшее время силовики могут предъявить претензии двум-трем известным депутатам Законодательного собрания области. Якобы надзорное ведомство уличило их в нарушении порядка декларирования доходов и имущества за 2018 год. Слухмейкеры ожидают, что эти нарушения не носят принципиальный характер. Руководство области может закрыть на них глаза, либо предпринять карательные меры в отношении виновных депутатов в зависимости от политической конъюнктуры.

…, а депутаты и их помощники прогуливают работу

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Слухмейкеры обратили внимание, что после окончания новогодних каникул значительная часть депутатов Заксобрания и их помощников до сих пор не вышли на работу. Неофициальные источники говорят, что помещения парламента выглядят пустынными. Они предполагают, что руководство парламента рано или поздно озаботится данной ситуацией и организует в Заксобрании внутреннюю проверку соблюдения трудовой дисциплины. Ожидается, что по ее итогам могут быть приняты серьезные оргвыводы.

Силовики взялись проверять жен чиновников

На Урале, как и во всей стране, началась масштабная «проверка паспортов». И неудивительно, что силовики региона и уральское полпредство получили задание выяснить, кто из региональных и муниципальных служащих имеют двойное гражданство. На всякий случай обратят внимание и на жён.

Россель устроил вечер ностальгии в городском кафе

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший губернатор, а ныне сенатор Эдуард Россель, вдохновившись вниманием главы региона Евгения Куйвашева, на этой неделе провел заседание бывших членов правительства, проходило оно в одном из кафе города. «„Пятилетку развития“ я придумал еще в 1995-м году», — передает повестку совета старцев один из его участников.

Лидер фракции «Единой России» получила шанс отомстить за свою неудачу

Руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова получила высокие полномочия от главы уральского межрегионального координационного совета партии Ивана Квитки. Ходят слухи, что новый начальник доверил ей формирование списков кандидатов к выборам с участием «Единой России» в регионе. «После неудачной попытки стать вице-спикером Чечунова расценила данное задание, как хороший шанс пойти в контрнаступление», — обсуждают слухмейкеры.

Екатеринбургские медицина и образование перейдут в ведение области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очередные социальные инициативы Владимира Путина вновь породили слухи о возможной передаче полномочий по управлению образованием и здравоохранением в Екатеринбурге в руки свердловского правительства. На реализацию данных инициатив понадобятся большие суммы. Ожидаются, что они будут направляться из федерального бюджета. Федеральным властям гораздо проще перечислять трансферты в региональную казну, чем иметь дело с менее контролируемыми из Москвы и конфликтующими между собой представителями екатеринбургской власти.

Захаров присваивает себе заслуги вице-мэров Екатеринбурга

Говорят, что руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров в частных разговорах все чаще представляет себя как человека, решающего все проблемы в областном центре. В частности, Захаров якобы похвастался, что именно он сыграл основную роль в подготовке и проведению опроса о месте строительства храма Святой Екатерины, разрешил конфликт с думой, отказывавшейся принять проект бюджета города на 2020 год. По неофициальной информации, к этим словам с удивлением относятся вице-мэры и свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, которые активно занимались разрешением этих и многих других екатеринбургских проблем.

Разгорается конфликт между мэрией и министром строительства

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Конфликт обусловлен отказом Минстроя согласовать явно сырой проект генплана Екатеринбурга, который является идеей-фикс Бирюлина. Говорят, что в данный спор неожиданно на сторону города встало АПППР. Остаётся только догадываться, чем руководствуются люди на Добролюбова. А от Добролюбова в короткий срок ожидаются конкретные уколы в сторону Минстроя. Думаю, не сложно догадаться об их содержании, учитывая функционал министерства и полномочия Добролюбова.

Готовится отставка глав трех районов Екатеринбурга

Слухмейкеры предполагают, что в ближайшей перспективе мэр Екатеринбурга Александр Высокинский может принять решение об увольнении главы Кировского района Александра Лошакова, главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко и главы Октябрьского района Романа Рудометова. Кравченко якобы поплатится за то, что уехал в отпуск в момент, когда на вверенной ему территории произошло крупное возгорание свалки. Рудометов посетил в конце 2019 года новогодний корпоратив бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова, которого представители городской власти считают инициатором ряда политических скандалов. Лошаков не может выстроить отношения с городской думой.

Спикер Володин нашел новый повод для давления на Высокинского…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры нашли возможную причину, по которой недавняя встреча депутатов думы Екатеринбурга с руководством распределительного центра сети магазинов «Пятерочка» прошла в закрытом режиме. Якобы на ней спикер Игорь Володин и приближенный к нему депутат Владимир Стругов вели политические переговоры. Не исключено, что они пообещали бизнесменам пролоббировать вопрос о строительстве к распредцентру. Возможно, что для получения необходимого финансирования из муниципального бюджета будет усилено давление на мэра Александра Высокинского.

… этим заинтересовались силовики

Органы прокуратуры заинтересовались активностью как Стругова, так и Володина. И дело тут даже не в подарках из «Пятерочки». Рассказывают, что народный избранник объявил о будущей стройке дороги к своим магазинам. Естественно, что правоохранители увидели в этом классический конфликт интересов.

Караваев борется за сохранение в «Водоканале»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, вступление структур Виктора Вексельберга в борьбу за право заключить концессионное соглашение на управление екатеринбургского МУП «Водоканал» поставило под угрозу дальнейшее пребывание в этой должности заместителя директора предприятия, депутата думы областного центра Александра Караваева. Он принадлежит конкурирующей Виктору Вексельбергу команде и представляет для нее потенциальную угрозу. При этом слухмейкеры не исключают, что Караваев найдет способ договориться с претендентами на концессию.

Мещеряков дискредитировал себя лекцией

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков неприятно удивил своих коллег, опубликовав в сториз фото и видео с лекции Евгений Ройзмана. Посещение нерукопожатного политика может навредить и без того подорванной репутации молодого депутата. Коллеги по партии и гордуме уже посоветовали товарищу удалить публикации и впредь выбирать более нейтральные варианты досуга. «Лучше бы бегал», — ворчат однопартийцы.

Володин повезет коллег замаливать грехи…

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатам гордумы Екатеринбурга разослали приглашение посетить Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь в Тарасково. В письме депутатов просят не забыть взять полотенца и тару для святой воды. Правда, такое предложение депутатов удивило, Володин сам любит рассказывать, что увлекается эзотерикой и экстросенсорикой, заряжает воду и ходит по углям. «В храмах или на службах спикер замечен не был, в крестных ходах не участвует, не уверен, что он вообще православный. Зачем тогда он зовет нас на крещенские купания?» — удивляются депутаты. Злые языки говорят, что такой шаг связан с недавним скандалом, когда на рождественскую службу не пришел никто из представителей власти. Таким образом, Володин хочет выслужиться перед губернатором, говорят слухачи.

…, а за его интригой стоит советник Куйвашева

Идея спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина ослабить оппонента — депутата Александра Колесникова — при помощи выборов замглавы комиссии по городскому хозяйству возникла не на пустом месте. Наблюдатели, знающие толк в подковерной борьбе, рассказывают, что в этой истории обошлось не без подсказки советника губернатора, его постпреда в гордуме Анатолия Шарапова. «У Колесникова полтора года не было заместителя, а Володин вспомнил об этом только сейчас. Понятно, что без Шарапова он прийти к этому не мог», — сомневается в навыках спикера слухмейкер.

Депутат Колесников заходит на свою работу только тайком

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников удивляет наблюдателей не только своими резкими высказываниями, но и странными привычками. Ходят слухи, что глава УК «РЭМП Железнодорожного района» заходит в свой офис исключительно через черный ход, не пользуясь главным. «Охранники в УК злятся, что им постоянно приходится открывать дверь для начальника. Но его спокойствие — дороже. Очевидно, что бурное прошлое Екатеринбурга до сих пор не дает расслабиться „справедливороссу“», — сказал источник «URA.RU».

В думе Екатеринбурга боятся переезжать в ЦУМ

Одной из обсуждаемых в кулуарах гордумы тем до сих пор является переезд в новые помещения в центральном универмаге (ЦУМе). Депутаты делятся друг с другом опасениями по поводу пожарной безопасности: наибольшие вопросы вызывает новый зал заседаний. «Его сделали так, что, если вдруг начнется пожар, никто не успеет выбежать», — не скрывает переживаний статусный избранник.

За атакой депутата Киселева на ЦПКиО увидели амбиции

Письмо депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева о необходимости проверки в ЦПКиО им. Маяковского не что иное, как очередная попытка сместить действующего директора (только-только назначенного) и занять его место. «Понятно, что он [Киселев] борется за бюджетное место, а не за зарплаты [работников парка] и арендаторов», — объясняет знакомый с Киселевым инсайдер. По его словам, депутат ранее несколько раз пытался вступить с мэрией в переговоры о кресле директора парка. «Но слушать его не захотели», — объясняет осведомленный чиновник.

Спикер Каменской думы достал коллег

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По рассказам инсайдеров «URA.RU», жители Каменского городского округа предлагают писать жалобу на действия председателя местной думы Виталия Чемезова. Якобы политик инициирует думские комиссии по этике в отношении оппозиционных депутатов без повода. «Наши местечковые чиновники, что хотят, то и делают. Они начинают тюкать депутатов по полной программе. Пора писать заявление на имя [спикера областного Заксобрания Людмилы] Бабушкиной или в прокуратуру», — рассказывают собеседники.

Бизнесменов ждут земельные иски

Слухачи говорят, что в Екатеринбурге зреет череда новых земельных скандалов. Это после того как мэрия Екатеринбурга выиграла дело по аннулированию сделки купли-продажи земельного участка на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, где незаконно возвели автосалон, мешающий строительству ветки метро. Говорят, в городе может начаться волна исков о незаконно полученных участках, якобы чиновники готовятся инициировать разбирательство по земле под ТЦ «Фан-Фан», а вторым очагом может стать коттеджный поселок «Палникс» местного олигарха Антолия Павлова, строительство третьей очереди которого, вызывает вопросы. Кстати, для «Палникса» это не первые судебные разбирательства.

Уральские олигархи на всякий случай возвращают деньги из офшоров

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уральские олигархи сделали собственный вывод из назначения бывшего главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Они посчитали это сигналом предстоящего усиления влияния налоговиков в жизни государства и наделения фискальной службы дополнительными полномочиями. По слухам, олигархи первым делом решили на всякий случай закрыть оставшиеся у них офшорные активы и вернуть из них деньги в Россию. Затем они начнут подчищать свои проблемные активы в России.

В свердловском ГИБДД взволнованы возрождением «блатной» традиции

В Свердловской области возрождается традиция торговли «блатными» номерами, которая, казалось бы, была искоренена бывшим начальником ГИБДД региона Юрием Деминым. Слухи об активности коммерсантов дошли до руководства МВД, и нынешний главный свердловский гаишник Алексей Кисляков решает, кого из своих замов «сдать на заклание», говорят источники «URA.RU».

На Урале «потерялась» картина Рубенса

Найденная в музее Ирбита картина Питера Рубенса «Положение во гроб», которую должны были отправить на экспертизу в Эрмитаж для официального подтверждения подлинности, «потерялась в пути». Сначала сроки проверки откладывались на неопределенное время, а теперь из рассказа слухмейкеров выяснилось, что картину сначала отправят в Пушкинский музей изобразительных искусств, где ее якобы оценят эксперты высочайшего класса. При этом в самом Пушкинском говорят, никаких договоренностей на привоз картины из Ирбита у них нет. В Эрмитаже пояснений не дают, а в Ирбите просят не торопить события. По слухам, полотно все еще не покидало Урал.

Прокуратура в замешательстве из-за проверки по гибели группы Дятлова

Фото: Петр Бартоломей

Прокурорские работники пока не знают, как и когда докладывать о результатах проверки по факту гибели группы уральских туристов под руководством Игоря Дятлова в 1960 году. Проверку начали, напомним, год назад, о ее начале сообщила Генпрокуратура, после чего в Екатеринбурге прокурорские дали пресс-конференцию. Планировалось, что о результатах проверки будет сообщено спустя год — к 1 февраля (годовщины гибели группы). Однако человек, руководивший проверкой, Андрей Курьяков в ноябре ушел на повышение — в Управление генпрокуратуры по УрФО. Выступать от лица облпрокуратуры ему сейчас не с руки, а больше некому — другого человека, столь же погруженного в «дятловскую тему», в свердловской прокуратуре нет. Также пока не определено, когда лучше выступать с заявлениями. «Решать все будут в Генеральной прокуратуре», — знает осведомленный силовик.

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