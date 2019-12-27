Иван Квитка остался куратором уральских единороссов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Иван Квитка продолжит следить за партийной работой в регионе. Как сообщили источники «URA.RU», Квитка снова был утвержден куратором по Уралу. Кроме того, у партийного функционера появились два заместителя.

Квитка был переизбран президиумом Генсовета «Единой России». В помощь ему назначили двух заместителей: курировать выборы станет член Совета Федераций от Ямала Елена Зленко, а за кадровые вопросы будет отвечать руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова.

Вместе с Квиткой утверждены должности руководителей межрегиональных координационных советов в восьми округах: Северо-Западный МКС возглавил Андрей Кутепов, Центральный МКС — Александр Авдеев, руководить Южным МКС будет Константин Бахарев, Северо-Кавказский МКС возглавил Зураб Макиев, Приволжский МКС — Вячеслав Тимченко, главой Сибирского МКС стал Виктор Игнатов, руководителем Дальневосточного МКС назначен Виктор Пинский. Как отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, в руководстве прошла плановая ротация. «Происходит плановая ротация, происходит эволюция института полномочных представителей. Уполномоченные полпреды будут действовать, „сшивая“ территории под политические задачи и под нужды жителей», — приводит слова Перминова официальный сайт «Единой России».

Как ранее писало «URA.RU», 20 сентября Квитка побывал в Тюмени, где заслушал отчеты уральцев о прошедших в регионах выборах. Кроме того, как предполагает политолог Александр Безделов, за закрытыми дверями единороссы обсуждали вопрос о том, как на фоне падения рейтинга ЕР сможет обеспечить победу на выборах 2021 года, когда пройдут кампании в Госдуму и ряд региональных Заксобраний.