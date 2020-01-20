Как новый генпрокурор России изменит силовой блок

Президент внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру нового генпрокурора РФ Фото: Kremlin.Ru

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Игорь Краснов, кандидатуру которого президент Владимир Путин внес на должность руководителя генпрокуратуры РФ, жесткий управленец, говорят лично знакомые с ним источники. Они ожидают кадровые перестановки внутри ведомства. Но что еще интереснее: эксперты утверждают, что на этом ротация руководителей силовых органов не закончится.

Кто такой Игорь Краснов и чего от него ждать?

Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 (44 года) года в Архангельске. С 1997 года работал в органах прокуратуры, с 2006-го — следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, в 2007-м перешел в Следственный комитет старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. Стал его заместителем в 2016-м.

«Игорь Краснов — человек он очень жесткий, карьерной формации», — знает эксперт Кирилл Кабанов Фото: sledcom.ru

Под руководством и при участии Игоря Краснова расследовались громкие уголовные дела: покушение на тогда руководителя РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса (2005), убийство активистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой (2009), убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова (2010), дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна (2013 год), хищение денежных средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, убийство Бориса Немцова (2015). Также Краснов курировал расследование уголовных дел в отношении челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и депутата Госдумы Вадима Белоусова. Он же был назначен главой следственной группы по делу о расстреле царской семьи (2015).

«Знаю его как профессионала, который может решать любые задачи. Не только как расследователя „важняка“, очень сложных многоэпизодных дел — но как человека, который может организовать работу всей системы, а также взаимодействие с другими правоохранительными службами и конечно судебной системой», — поделился с «URA.RU» бывший заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников.

«Человек он очень жесткий, карьерной формации — у него нет друзей, что очень хорошо для такой категории чиновников, — дал оценку будущему руководителю СКР председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

— И у него большое будущее, потому что главное его достоинство в том, что он четко умеет простроить правовую модель».

Будут ли обновлять представительства генпрокуратуры в федеральных округах и прокуратуру в регионах пока неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб как позитивный момент отметил, что в генпрокуратуру пошел человек извне — молодой и неангажированный. «В негативных историях не участвовал, при этом профессионал — был задействован в расследовании крупных дел. Наверно, в таком возрасте, в такой позиции дан особый карт-бланш на необходимые кадровые и может быть, правовые реформы не только в блоке прокурорском, но может быть, правоохранительном», — оценил претендента эксперт.

Переход Краснова в генпрокуратуру означает усиление Бастрыкина?

Информированный источник в СКР заверил «URA.RU», что Игорь Краснов входит в ближний круг председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Кирилл Кабанов полагает, что точнее звучит формулировка «Краснов — человек президента»: «Это не Бастрыкин и не ФСБ отправили своего человека в генпрокуратуру. Он попал туда за совокупность качеств и усилил только сам себя и того, кто его предложил к назначению». Эту версию поддерживает Владислав Гриб: «Он достаточно недолго был замом [Бастрыкина], я бы не назвал его опорным, близким другом Бастрыкина. Это не значит, что Генпрокуратура переходит под контроль Следственного комитета».

Война генпрокуратуры и СКР, о которой так много говорили, закончилась? Что будет с ведомствами?

Генпрокурор неоднократно упрекал Следственный комитет РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет России был создан в 2011 году на базе следственного комитета при прокуратуре (СКП был создан в 2007 году). С момента создания структуры (с 2007 года) ее возглавлял Александр Бастрыкин. С тех пор СМИ много рассказывали о натянутых отношениях между силовыми ведомствами. Генпрокурор Юрий Чайка периодически выступал с резкой критикой в адрес СКР, упрекая ведомство в слабой продуктивности. Уже в 2008-м Чайка предложил вернуть Генпрокуратуре право возбуждать уголовные дела из-за ухудшившегося, по его мнению, качества предварительного расследования. Оба ведомства периодически спорили из-за возбужденных громких уголовных дел — в отношении генерала ФСКН Александра Бульбова, замминистра финансов Сергея Сторчака, о подмосковных казино и других.

Противостояние Следственного комитета и прокуратуры давно обращало на себя внимание, подчеркнул член Общественной палаты РФ, председатель международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Господин Бастрыкин заручился поддержкой президента, что Следственный комитет должен быть по каким-то параметрам выше прокуратуры. Но я бы не стал под одну крышу брать весь этот юридический симбиоз [объединять ведомства], для того чтобы не создавать условия для коррупции», — резюмировал эксперт.

Эксперты не уверены, что у власти есть настрой объединить СКР и прокуратуру в одну структуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А член президиума общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков убежден: «Было бы здорово, если бы вместе с этим назначением прокуратуре вернули бы наконец полноценный контроль за следствием. Для того чтобы защитить права и интересы граждан и организаций от незаконного уголовного преследования, конечно, нужно усиливать роль прокуратуры, как главного правозащитного ведомства страны. А еще лучше, присоединить к ней Следственный комитет, чтобы было одно ведомство».

Почему ротация «силовиков» проходит в генпрокуратуре? Еще перестановки будут?

Сразу после своего послания 15 января президент Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Учитывая дальнейшую смену генпрокурора, уверены эксперты, глава государства запустил большую перетасовку российских элит, в том числе в силовой сфере.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб убежден, что отставка генпрокурора свидетельствует о решимости президента обновить весь блок власти. «Тренд на обновление федеральной власти мы поняли уже во время послания [президента] — это касается исполнительной, судебной и правоохранительного блока», — перечислил эксперт.

Остальные перестановки в силовых структурах, считает он, не будут одномоментными и могут растянуться на длительное время.

«Прокуратура — основной надзорный орган, начинать с нее было правильно, и из этого можно сделать вывод о том, что вполне возможна прокурорская реформа. Прокуратура выполняет функции третейского судьи — если Краснову удастся вернуть этот статус, то его имя останется в веках», — объяснил Кабанов.

Что будет с ушедшим в отставку Юрием Чайкой?

Член президиума общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков считает, что ротация была плановой, поскольку руководство генпрокуратуры сменилось без скандалов. «Юрий Чайка очень много сделал для развития органов прокуратуры. Уверен, что он принесет еще немало пользы для общества и страны на своей новой работе», — считает Цветков.

Ждет ли генпрокуратуру масштабное обновление кадров не только в центральном аппарате, но и в регионах — эксперты сказать затруднились.