Кому выгодна паника из-за коронавируса

Пандемия увеличила спрос на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Распространение коронавируса стало вызовом для властей, меры по противодействию заболеванию создали серьезные проблемы у бизнеса. Закрытие границ, переход на удаленную работу, запрет массовых мероприятий поставили под удар целые индустрии. Банкротство угрожает туроператорам, шокированы авиакомпании, не в лучшей форме отрасль развлечений, убытки несет сфера общественного питания. Но в любом кризисе есть и те, кому проблемы других оказываются на руку. Вместе с экономистами и политологами URA.RU разбирается в том, кому Covid-19 открывает новые возможности.

В бизнесе

Онлайн-кинотеатры начали раздавать пользователям промокоды на бесплатный доступ во время карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прежде всего, выиграют сферы, связанные с дистанционными услугами, считает президент и основатель «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов. Когда на карантин закрываются школы и вузы, большой толчок к развитию получают образовательные онлайн-платформы, считает он. В индустрии развлечений будут развиваться компьютерные и мобильные игры; онлайн-кинотеатры на время карантина не зря раздают пользователям промокоды для бесплатного доступа к своим услугам. «Люди, которые сейчас на бесплатных аккаунтах, потом останутся абонентами и уже будут платить», — отмечает Абзалов. В условиях дефицита оффлайн-развлечений возрастет интерес к новым медиа (YouTube, Instagram). Однако блогеров, которые во время карантина не могут нормально перемещаться, в производстве контента ограничит квартира, считает Абзалов. Могут упасть и их доходы от рекламы, поскольку в условиях кризиса компании будут урезать рекламные бюджеты.

Практически весь рынок труда начинает приобретать дистанционный характер, отмечает эксперт. Переход на удаленную работу приведет к тому, что многие россияне не вернутся в офисы, считает Абзалов.

«Работодатель увидит, как это дешево, и переведет рабочие силы на „удаленку“. Мы и так постепенно шли к этой модели, теперь переходим форсированно», — говорит эксперт.

Сервисы доставки еды будут особенно востребованы во время карантина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Большие возможности в этих условиях открываются для интернет-провайдеров, которые увеличат объем предоставляемого трафика и существенно нарастят абонентскую базу. Усиливается роль сферы IT, которая обеспечивает работу электронных сервисов, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «У них вырастает объем работы, задачи становятся более сложными», — отмечает эксперт.

Смещение произойдет также в сфере общественного питания. Заведения начнут ориентироваться на те блюда, которые можно доставлять без потери их потребительских качеств. «Рестораны с большой долей оффлайна будут уступать, тогда как заведения, заточенные на доставку, останутся в плюсе. Выигрывать будут также специализированные сервисы: Delivery Club и „Яндекс.Еда“», — говорит Дмитрий Абзалов.

Вырастет доля онлайн-торговли. Расширят свои возможности сервисы Ozon, «Яндекс.Маркет» и другие. В выигрыше окажутся компании, которые обеспечивают эту сферу, например, операторы онлайн-платежей.

А вот крупные торговые сети в долгосрочной перспективе потеряют, отмечает Абзалов. «Люди уже сейчас начинают заказывать продукты через интернет. Если крупные ритейлеры получат возможность уйти в онлайн, то региональные сети и „магазины у дома“ пострадают больше всего», — говорит он.

Не приведет к увеличению выгоды продуктовых магазинов и наблюдающийся пока ажиотаж, считает Сергей Суверов. «Правительство будет давить на них, чтобы они не повышали цены. При этом из-за девальвации рубля их затраты на закупку импортных товаров вырастут, а покупательский спрос снизится. Придется пожертвовать прибылью», — указывает Суверов.

Кроме того, в условиях повышения спроса на противовирусные препараты может увеличить свои доходы фармацевтическая сфера. Однако государство и здесь будет стремиться отрегулировать цены.

Должны выиграть и производители средств защиты: медицинских масок, респираторов, антисептиков.

«Но их доля в экономике мала, и большого общеэкономического эффекта это не даст», — говорит аналитик.

Пищевая промышленность не пострадает от коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что не даст фармацевтам сильно нажиться и зависимость отрасли от импортного сырья. «Продажи будут расти только до тех пор, пока противовирусные препараты есть на складах», — отмечает собеседник URA.RU.

Серьезная экономическая выгода может быть только в производствах, которые ведутся внутри страны и не зависят ни от валюты, ни от логистических цепочек. «В выигрыше, например, почти вся пищевая промышленность. Здесь не нужны никакие цепочки. Собрал зерно, перемолол, выпек хлеб», — говорит Калугин. Выиграет и отечественный автопром, который использует не так много импортных деталей.

В политике

Хотя политические силы и не могли срежиссировать текущий кризис, они сумеют извлечь из него выгоду, считает Виталий Калугин. Те власти, которые на своих территориях вводят карантин, получают политические очки. «Люди склонны на кого-то полагаться, когда им страшно, это естественная реакция, — отмечает собеседник агентства. — Как только правительство Италии закрыло границы, его популярность выросла вдвое».

Дмитрий Абзалов считает, что пандемия приведет к поляризации политических сил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Дмитрий Абзалов указывает на происходящую поляризацию политических сил. По его мнению, «правые» усиливают свои позиции за счет закрытия границ, тогда как «левые» укрепляются по американскому сценарию. «Под наибольшим ударом малозащищенные слои, которые нужно поддерживать. Чтобы люди могли сдавать тесты, Трампу приходится тратить десятки миллиардов на программу [медицинского страхования] Obamacare, которую он хотел закрыть», — отмечает эксперт.

Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что российские власти при продвижении поправок в Конституцию тоже могут воспользоваться ситуацией. «Если большинство будет за поправки, то выгодно будет устроить всероссийское голосование сейчас.

Если же поддержки не будет, то можно все списать на коронавирус и провести опрос на дому, завуалировав явку», — говорит политолог.

Во многом успех политических сил в России будет зависеть от того, смогут ли они в условиях всеобщего негатива предложить альтернативу, считает Дмитрий Абзалов. «Населению не хватает положительной повестки. Если такой нет, то ее нужно придумать. Но в тяжелой экономической ситуации это сделать непросто», — отмечает эксперт. По его словам, сегодня Кремлю уже не приходится рассчитывать на «крымский эффект», поэтому необходимо придумывать другие варианты. В свете грядущих в 2021 году думских выборов этот вопрос приобретает конкретное практическое преломление. По мнению собеседника URA.RU, политическим силам нужны кандидаты, которые будут в этой повестке. Например, можно поддержать врачей как героев борьбы с коронавирусом.

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