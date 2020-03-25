Как Кремль меняет политику в связи с коронавирусом

Дмитрий Песков осветил самые актуальные вопросы повестки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В среду, 25 марта, в 15:00 (мск) президент России Владимир Путин обратится к нации в связи с эпидемией коронавируса в стране. Ради этого глава государства даже отменил сегодняшний рабочий визит в Санкт-Петербург. В преддверии выступления пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на ключевые вопросы сегодняшней повестки — о борьбе с коронавирусом.

«Коммерсант ФМ»: Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что пора поддерживать россиян деньгами из стабилизационного фонда. В Кремле готовы распечатать «кубышку» и пойти на социальные выплаты всем россиянам в условиях вируса и возможно грядущей безработицы?

Дмитрий Песков: Именно вчера состоялось совещание, на котором началось комплексное обсуждение возможных мер поддержки экономики нашей страны, малого и среднего бизнеса, граждан в отдельности и так далее и тому подобное. Эти обсуждения будут продолжены. Что касается распечатывания «кубышки» — безусловно, государство намерено оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом. При необходимости государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна.

«Коммерсант ФМ»: Сейчас пока нет такой необходимости?

— Распечатать кубышку — не самоцель, самоцель — оказать помощь. Помощь будет оказываться.

«Говорит Москва»: Не будут ли отменять парад Победы в этом году и обсуждается ли этот вопрос на каком-то уровне?

— Вопрос, безусловно, обсуждается. Пока никаких решений не принималось. Подготовка продолжается. Конечно же решение не проводить парад или если проводить, то в каком формате — это предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

«Говорит Москва»: Возможно ли, что парад Победы пройдет без зрителей?

— Ситуация вынуждает нас быть гибкими. Говорить о том, что возможно сейчас не следует. Возможно и необходимо сделать так, чтобы с одной стороны отдать должное памяти и героизму нашего народа и нашей великой страны. А с другой стороны не подвергать опасности здоровье людей.

РИА «Новости»: В связи с тем, что переносятся мероприятия — не отменяется ли участие президента в саммите G20? И не раскроете: чисто технически как это будет происходить?

— Завтра состоится часть рабочей программы президента в Санкт-Петербурге, которая была запланирована на этот день. Посещение [фармацевтического завода] «Северной звезды», общение с представителями предпринимательского сообщества. И потом в Константиновском дворце президент примет участие в виртуальном саммите G20. Это будет один из залов, где президент Путин расположится напротив экрана, там будет камера и он будет видеть своих коллег. С точки программного оформления и обеспечения пока не могу сказать — подготовка продолжается.

«Би-би-си»: Голосование 22 апреля. Обсуждаются ли какие-либо варианты его прохождения в случае, если какие-то меры придется принимать?

— С учетом развития эпидемиологической ситуации, а она достаточно подвижная, об этом вчера говорил и Сергей Семенович Собянин. Разные варианты рассматриваются, но каких-либо решений не принималось. О принятии решений мы будем информировать.

РИА «Новости»: По итогам вчерашнего посещения больницы в Коммунарке — как себя чувствует президент?

— Тьфу-тьфу-тьфу. Хорошо.

«Эхо Москвы»: Многие обратили внимание, что президент даже при посещении больницы с главным врачом поздоровался за руку и не отказался от этой привычки. Это происходит машинально и ему трудно от этой привычки отказаться, или он демонстративно не хочет этого делать по каким-то причинам?

— Президент здоровается за руку со своими собеседниками, он продолжает это делать. Естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции.

«Эхо Москвы»: В окружении ему не рекомендуют отказаться от этой привычки?

— Согласитесь, он не бывает в таких уж общественных местах. С главным врачом главной больницы по коронавирусу, наверное, можно все-таки здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно.

URA.RU: Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента дать поручение главе большой администрации Антону Вайно о том, чтобы настроить полпредов на более жесткий контроль ситуации. Были ли эти поручения даны и какие регионы, по мнению Кремля, не в должной мере подходят к проблеме распространения заболевания?

— Антон Вайно как руководитель администрации находится в постоянном контакте с полпредами, поэтому, конечно, эти поручения были ретранслированы.

URA.RU: Чиновники в регионах перешли на дистанционную работу. Пр. этом отдельные специалисты утверждают, что эффективность работы вне офиса сильно снижается. Готовы ли в Кремле оценивать работу губернаторов и их команд иначе, со скидкой на чрезвычайные обстоятельства?

— Не все чиновники перешли и не все могут перейти на дистанционные виды работы. Многие чиновники продолжат работать и многие чиновники работают практически в круглосуточном режиме и они продолжат это делать. И я категорически не соглашусь, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работа на рабочем месте — зачастую эта эффективность может быть и выше, все завит от человека.