Топ-12 предприятий, которые угрожают Челябинской области

Долги бизнеса и МУПов за электричество отразятся на обычных жителях Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области под угрозой работа нескольких крупных компаний как коммерческих, так и муниципальных. Все они месяцами накапливали долги за электроэнергию, и уже есть решения, по которым они должны остановить свою деятельность. По данным ресурсоснабжающей организации «Уралэнергосбыт», общий долг юридических лиц Южного Урала уже превысил 1.4 миллиарда рублей.

Лидер рейтинга — крупный завод «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинск, директор Петр Переведенцев). На конец марта долг составляет 242 млн рублей. Задолженность взыскивается в судебном порядке, а подача электроэнергии ограничена до аварийной брони — завод получает минимально возможный объем электричества. В пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрака» попросили направить запрос, ответ на него пока не поступил. Ранее в компании сообщали, что готовятся заключить мировое соглашение с «Уралэнергосбытом» с учетом интересов сторон.

В Златоусте долги местного «Теплоэнергетика» угрожают оставить жителей без тепла Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Второе место антирейтинга у ООО «Теплоэнергетик» (Златоуст, директор Михаил Попов) с долгом в 144 млн рублей. Отключить от электроэнергии должника нельзя — он обслуживает котельные, и жители могут остаться без тепла. «В отношении ООО „Теплоэнергетик“ сложилась критическая ситуация. Руководство компании не предпринимает никаких мер по урегулированию ситуации и погашению задолженности, ставя тем самым под удар всю сферу теплоснабжения города Златоуста. Задолженность на сегодняшний день составляет более 140 миллионов рублей и продолжает расти», — прокомментировал заместитель исполнительного директора по сбыту ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

По данным URA.RU, директор «Теплоэнергетика» Михаил Попов является фигурантом уголовного дела по факту хищения более миллиона рублей у ОАО «МРСК Урала». Связаться с Поповым на момент публикации не удалось.

В Бакале должны остановить рудник и сопутствующее производство — градообразующая компания не платит месяцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

84 млн рублей за электроэнергию должно «Бакальское рудоуправление». Долги с градообразующего для Бакала предприятия взыскивают через суд. Более того, предприятие должно было отключить от электроэнергии свои объекты и фактически остановить работу, но не выполнило условия. Руководству компании сейчас грозит отстранение от должности. В приемной «БРУ» сообщили, что директора Дмитрия Старикова нет на месте и переадресовали вопрос в финансовый отдел, где не ответили на звонки. Напомним, ООО «Бакальское рудоуправление» входит в состав группы компаний НПРО «Урал», владельцем «БРУ» является Вячеслав Шацилло (входит в Совет промышленников и предпринимателей Челябинской области).

ОАО «Челябинская электросетевая компания» (Челябинск) должна за электроэнергию 45 млн рублей. Это предприятие одно из немногих гасит оперативные платежи, но пока не снижает сумму накопившегося ранее долга. В приемной предприятия сказали, что директор Алексей Меньшаков отказался от комментариев.

Недофинансирование энергетической отрасли из-за долгов может отразиться на всей экономике Челябинской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

МУП «ТеплоЭнерго» (Катав-Ивановск, директор Сергей Жидов) задолжало 47 млн рублей, ООО «ЧОМЗ» (Челябинск, директор Михаил Кирьянов) — 36,6 млн рублей. ОАО «Миассводоканал» (Миасс, директор Сергей Портной) должно 23 млн рублей, но компания погасила 10 млн накопившегося ранее долга. Среди крупнейших должников за электроэнергию Челябинской области также МУП «Коммунальные сети» ЗГО (директор Виктор Пфафенрот, долг 28,8 млн рублей), ООО «Энергосервис» (Юрюзань, директор Виктор Малахов, долг 28,4 млн рублей), ООО «ТЭСиС» (директор Владимир Чебыкин, долг 27,7 млн рублей), МУП МГО «Городское хозяйство» (Миасс, директор Рима Щербакова, долг 33,5 млн рублей), ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» (Карталы, директор Игорь Трофимов, долг 17,2 млн рублей). Связаться с руководителями этих компаний на момент публикаций не удалось. В приемных либо не ответили на звонки, либо сообщили, что руководителей нет на месте.

По мнению директора аналитической группы «Интро-Н» Дмитрия Чудиновских, неблагоприятные экономические прогнозы дают основания предполагать, что в дальнейшем ситуация с неплатежами может ухудшиться, а долги бизнеса и МУПов рискуют впоследствии отразиться на простых жителях. «Полтора миллиарда — значимая сумма, особенно учитывая специфику этой отрасли. Она достаточно затратна, поэтому недофинансирование, безусловно, может отразиться на бесперебойности работы в данной сфере», — добавил эксперт.