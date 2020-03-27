Ямальские инсайды: все готовы к закрытию региона

Результаты приложения Gradient для ямальского губернатора Коллаж: URA.RU

Ямал — один из немногих регионов, где нет заболевших коронавирусом. Поэтому здесь всерьез обсуждают закрытие округа от соседей. Из-за эпидемии Заксобрание интересуется шаманскими бубнами, сотрудники «Газпрома» подставляют друг друга, а главный санврач ЯНАО воюет с местными властями.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Выборы в Заксобрание ЯНАО оказались под угрозой

Особые обстоятельства, сложившиеся из-за пандемии коронавируса, могут сыграть на руку ямальским депутатам, уверены источники URA.RU близкие к правительству региона. «Если особый режим продлится до конца мая — начала июня, то предвыборную кампанию в привычной форме организовать уже не удастся, а к выборам в режиме онлайн готовы далеко не все, — рассказал собеседник агентства. — Уже сейчас в кулуарах идут разговоры о продлении полномочий депутатов в связи с чрезвычайными обстоятельствами».

Главный санврач Ямала обиделась на окружные власти

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора и главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко недовольна своим положением в оперативном штабе по мониторингу и профилактике завоза коронавируса, рассказывают близкие к структуре источники. «Фактически оказывается, что на плечи Нечепуренко и ее подчиненных легли все тяготы, связанные с обеспечением противовирусного режима, — рассказывает инсайдер агентства. — Глава окружного Роспотреба сейчас вся на нервах, такое ощущение, что ей приходится тянуть лямку за всех».

Учитывая, что Нечепуренко — дама властная и достаточно амбициозная, такой подход окружных властей ей явно не по душе, уверен собеседник. Чиновница делает свою и не только работу, но почему-то ее превратили в «говорящую голову» оперштаба, хотя она вполне могла претендовать на пост руководителя межведомственной группы — фактически второго человека после главы региона в борьбе с коронавирусом.

Ямал готовится к самоизоляции

В условиях резкого распространения вируса COVID-19 по стране, ЯНАО остается одним из немногих регионов, в которых пока не выявлено ни одного случая заболевания. «Чтобы сохранить такое положение, оперативный штаб в качестве одного из вариантов развития событий рассматривает ограничение передвижения между муниципалитетами округа и соседними регионами, — рассказывает источник, близкий к правительству ЯНАО. — В принципе, эти ограничения есть и сейчас, но пока они носят рекомендательный характер».

К примеру, гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в другие регионы, если это не связано с острой необходимостью. Сейчас власти рассматривают вариант полного запрета на въезд и выезд до особого распоряжения, но вопрос заключается в том, что формально ограничивать свободу граждан без введения в регионе чрезвычайного положения власти не имеют права и оснований для ужесточения нет.

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В заксобрании ЯНАО задумались о шаманских бубнах

Пока все органы власти ЯНАО озадачены проблемой, как не пропустить на Ямал коронавирус, в аппарате заксобрания не могут решить вопрос с закупкой шаманских бубнов, сообщают знакомые с ситуацией источники. «Гостям нужно что-то дарить на торжественных мероприятиях и праздниках, а фотокниги и журналы о Ямале, как оказалось, никому не нужны — многие бросают такие подарки прямо в гостиницах, — поделился инсайдер. — Другое дело — аутентичный шаманский бубен: такой сувенир привезти домой хотят все».

Камнем преткновения стала цена: население и власти могут не понять, почему на подарки тратится так много (порядка 10 тысяч рублей за штуку), рассказывает собеседник. Когда-то такие сувениры действительно закупались, но они были вдвое дешевле. Сейчас найти поставщика даже за 5 тысяч невозможно, а быть обвиненными в необоснованных тратах никто не хочет.

Коронавирус сорвал планы эсеров

В первых числах апреля на Ямале должно было состояться важное для местных сторонников партии «Справедливая Россия» мероприятие — учредительное собрание, на котором должен был присутствовать лично глава генсовета Сергей Миронов, рассказал собеседник в политических кругах. «Партийный лидер отменил свой визит, как только возник вопрос о введении особых мер по коронавирусу, — сообщил собеседник. — Теперь мероприятие состоится либо после отмены режима повышенной готовности, либо в каком-то измененном формате, например онлайн».

Между тем, в ходе визита Миронова должен был решаться вопрос о том, кто станет главой отделения партии в Ноябрьске, рассказал инсайдер. Это место якобы готов занять бывший коммунист Александр Зимин, однако сам он утверждает, что никаких предложений на этот счет пока не получал.

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Запятнавший себя себя единоросс стал токсичным для однопартийцев

Член «Единой России», депутат заксобрания Павел Крюков, находящийся под подпиской о невыезде в Петербурге, вновь вновь стал появляться на мероприятиях регионального парламента и принял участие в очередном заседании. Вот только ни на одном фото ни на сайте ЕР, ни в социальных сетях его однопартийцев не найти. «Было дано негласное указание не афишировать его участие из — за громкой истории с уголовным делом», — говорят слухачи.

Многие просто не понимают, почему решение о членстве Крюкова в партии до сих пор не принято, рассказывает источник. Впрочем, это, вероятно, вопрос времени: в реготделении никто не хочет с ним иметь никаких дел, и даже к совместным фото с ним сейчас стали относиться как к компромату, несмотря на то, что судебного решения по нему так и не было.

Ямальские силовики объявили охоту на авторов фейков о коронавирусе

Массовое распространение недостоверной информации о коронавирусе в социальных сетях и мессенджерах выводит из себя ямальских силовиков, сообщают инсайдеры в правоохранительных органах. «Информация, которая способна посеять еще больше паники и в без того нервозной обстановке, должна блокироваться, — рассказал собеседник. — Гражданские власти пытаются разоблачать фейки, но не всегда успешно с этой задачей справляются».

Ситуацию осложняет то, что многие распространяют откровенное вранье по собственной глупости или из желания поймать хайп, рассказывает источник, и называть таких людей злоумышленниками не совсем правильно. Тем не менее, если действия этих людей не пресекать, то последствия будут печальными, поэтому подразделения МВД вынуждены отрабатывать цепочки распространителей фейков, чтобы дойти до первоисточников.

Вирус породил интриги в «Газпроме»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отказ от совещаний во всех «дочках» «Газпрома» на Ямале привел к дополнительной атмосфере нервозности, рассказывают инсайдеры в структурах компании. «Среди сотрудников стали ходить разговоры, что часть руководителей подразделений остались вне контекста происходящего, а решения стали приниматься не коллегиально, а узким кругом, — пояснил собеседник в разговоре с URA.RU. — При малейшем недомогании сотрудников любого уровня не допускают к работе, что очень ударяет по самолюбию».

Кроме того, возникает еще один страх: лишиться престижной работы — места в компании, где «мечты сбываются». В итоге выходит, что пандемия не только портит планы на отпуск, но и порождает неведомые доселе кадровые интриги, кого оставят, кого уволят.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.