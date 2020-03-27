Челябинские инсайды: кого сдал экс-мэр Тефтелев?

Результаты приложения Gradient для челябинского губернатора Алексея Текслера Коллаж: URA.RU

Коронавирус станет настоящим испытанием для челябинских VIP. Неверное поведение может повлиять на будущее. Для сотрудников министерств губернатор ввел личную ответственность. Кандидаты в депутаты будут сдавать тест на коронавирус, один депутат рискует его не пройти.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер ввел личную ответственность министров за коронавирус

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер ввел личную ответственность руководителей ведомств из-за коронавируса. Еще не все сотрудники министерств и главных управлений вернулись из-за рубежа. Говорят, что руководители должны быть с ними на постоянной связи. А когда те приедут домой, обязаны немедленно доложить начальству, что ушли на самоизоляцию, мерить температуру и ждать медиков для сдачи теста. Рассказывают, что если кто-то этот режим нарушит, его руководителя сразу уволят. Кстати, это относится и к семьям чиновников. Если чей-то родственник, проживающий с чиновником в одной квартире или доме, вернулся из-за границы, госслужащий тоже должен уйти на самоизоляцию и работать дистанционно.

Губернатор дал вводные мэрам. Один их уже нарушил

В равной степени это относится также к главам городов и районов. Чтобы они следили за своими сотрудниками, побывавшими за рубежом, и обеспечивали меры профилактики в зданиях. К слову, за рубежом недавно побывал мэр Южноуральска Александр Лазарев. Он тоже сейчас находится на самоизоляции.

Саммиты отменят со дня на день

Говорят, что до конца марта из Москвы придет официальное сообщение, что мероприятия по саммитам ШОС и БРИКС, которые должны начаться в Челябинске уже в мае, переносят на более поздние сроки. Ранее Россконгресс объявил о том, что из-за ситуации с коронавирусом переносятся на неопределенный срок мероприятия саммитов запланированные на март и апрель, которые должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге. Для Челябинска перенос саммитов означает их полную отмену. Власти, что называется, переведут дух, потому что из-за коронавируса подготовкой к саммитам уже давно никто не занимается.

За закупками буду следить тайно

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На время пандемии по сути приостановлено действие ФЗ-44 «О госзакупках» и покупать все, что связано с мерами профилактики и оказанием помощи больным, можно без утомительных конкурсных процедур. Но расслабляться рано. Говорят, что губернатор Алексей Текслер дал секретные поручения контрольным органам следить за процессом. Наблюдают за происходящим и силовики. Инсайдеры рассказывают, что тем, кто попытается погреть руки на общей беде, пощады не будет.

Сессию ЗСО отменили в последний момент

Рассказывают, в Заксобрании области до последнего момента не могли решить, как им проводить сессию 26 марта в условиях пандемии коронавируса. Если гордума легко могла перейти на заочное голосование, то для областного парламента, вносящего изменения в региональные законы, такая форма работы не годилась. Требовалось личное присутствие депутатов. Кроме того, сами же депутаты еще два года назад запретили голосовать «по доверенности». То есть один парламентарий не может проголосовать за другого, и искусственно снизить число участников не получается (а в ЗСО 60 депутатов). А в повестке был единственный вопрос, не требующий отлагательства. Речь шла о внесении изменений в бюджет для работы облизбиркома в рамках подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Все остальное можно было отложить на потом. Когда после обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам, стало понятно, что голосование переносится, депутаты ЗСО облегченно вздохнули и отменили сессию.

Мякуш формирует команду

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хотя подготовка к выборам в ЗСО приостановлена, лидер регионального отделения «Единой России», спикер Заксобрания области Владимир Мякуш формирует списки кандидатов в ЗСО. Он уже точно идет на выборы и останется депутатом, вопреки ходившим еще недавно слухам о его скором уходе на пенсию. И теперь формирует ЗСО будущего созыва под себя. В частности, расставляет верных себе людей по округам на праймериз, вводит новых, формируя полностью подконтрольный парламент.

Депутаты сдают тест на коронавирус

Работа в условиях коронавируса станет тестом для депутатов Заксобрания региона, желающих переизбраться на осенних выборах. Рассказывают, что поведение народных избранников в период пандемии и жестких карантинных мер, будет своего рода лакмусовой бумажкой. Если кто-то, к примеру, летал за границу, не самоизолировался и об этом стало известно, ему совершенно точно откажут в поддержке на выборах. Причем так будет во всех партиях. А бонусы получат те, кто за свои средства будет покупать медицинские маски и антисептики для избирателей.

Чебыкин летал за границу…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Заксобрании области говорят, что депутат Владимир Чебыкин летал в отпуск за границу со своим замом, у которого подтвердился коронавирус. Причем, народный избранник, якобы, находится под подпиской о невыезде. И как, полагают инсайдеры, в отличие от зама он вылетел за границу не из Москвы, а через Казахстан. По возвращению Чебыкин якобы около недели ходил на работу, посетил ЗСО. И только после этого ушел на карантин. К счастью, у него коронавирус не подтвердился, он никого не заразил. Правда, его пришлось госпитализировать из-за простуды.

…в его доме вздохнули с облегчением

Кстати, в доме, где находится квартира депутата ЗСО Владимира Чебыкина, живет немало чиновников и бизнесменов. Как только все прочитали в СМИ, что у его заместителя подтвердили коронавирус, соседи заволновались. Боялись, что весь дом посадят на карантин. Когда узнали о результатах теста, облегченно вздохнули.

Карантин в прокуратуре лишил обедов соседние офисы

Карантин, введенный в прокуратуре Металлургического района Челябинска, из-за того, что сотрудницу прокуратуры муж заразил коронавирусом, создал проблемы для соседних офисных зданий. Временно закрыли столовую на дезинфекцию, где обедали сотрудники прокуратуры. Для работников офисов это стало неприятным сюрпризом, как так по соседству других заведений общественного питания нет. Впрочем, теперь это уже не играет роли, так как введены новые меры для общепита и столовую уже не откроют.

Тефтелев дал показания на бывших коллег

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах обсуждают, по какой причине экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сменили меру пресечения и отпустили из СИЗО под домашний арест. Ходят упорные слухи, что бывший градоначальник дал очень важные показания по новому громкому делу, если не на Дубровского, то на своих бывших коллег по мэрии и бизнесменов. При этом все обсуждают вопросы школьного питания, которым силовики занимались еще тогда, когда Тефтелев руководил Челябинском. «Он слишком много знает, — говорят в кулуарах. — Ему есть чем порадовать следствие». При этом сам Тефтелев уже никому не интересен, а вот за кем придут, всех волнует.

Информацию о Тефтелеве засекретили

Информация по уголовному делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева настолько засекречена, что даже в открытых данных баз судов не указывают его ФИО. «Информация скрыта», — так пишут в графе, где обычно выкладывают данные подследственного, указывают номер статьи уголовного кодекса. Журналистов в Седьмой кассационный суд, отпустивший Тефтелева из СИЗО, не пустили из-за коронавируса. Но когда заседания были открыты для прессы, следователь по минимуму докладывал информацию. Инсайдеры говорят, что такая секретность не случайна, а значит развитие событий может быть действительно неожиданным.

Сандаков вернется в Челябинск до выборов

У бывшего куратора внутренней политики Челябинской области Николая Сандакова, отбывающего срок за коррупцию в исправительном центре в Оренбурге, в мае подходит срок для подачи заявления по УДО. В Оренбурге ему разрешено пользоваться гаджетами. В Челябинске говорят, что он ведет переписку с несколькими потенциальными кандидатами в депутаты Заксобрания области на предмет ведения их выборной кампании. Предварительные договоренности уже достигнуты. Более того, некоторых он консультирует по телефону. А по возвращению, если его отпустят на свободу, приступит к активным действиям.

Сериков скрыл приостановку аккредитации УралГУФК

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Члены ученого совета Уральского госуниверситета физкультуры говорят, что на последнем заседании в конце февраля ректор Сергей Сериков промолчал о нарушениях, которые вскрылись при проверке Рособрнадзора. Он не стал распространяться и о том, что УралГУФКу приостановили государственную аккредитацию, Напротив, Сериков заявил, что проблем нет, проверка замечаний не выявила, и ушел в отпуск. Новость о приостановке аккредитации стала для сотрудников вуза настоящим громом среди ясного неба.

В вузе эпидемия?

Тем временем сотрудники Уральского госуниверситета физкультуры начинают избегать друг друга. Рассказывают, что у кандидата медицинских наук Светланы Заварухиной муж скончался от вирусной пневмонии. Она все это время ходит на работу. Вернулся из заграничного отпуска и находится на карантине проректор по науке Виктор Быков. Завкафедрой физиологии, доктор меднаук Надежда Петрушкина тоже вернулась из зарубежного отдыха. Отдел кадров якобы со скандалом отправил ее на больничный. Все эти случаи развили недоверие сотрудников друг к другу. Люди перестают здороваться и стараются поменьше контактировать с коллегами.

В Миассе грядут новые уголовные дела

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что в скором времени в Миассе пройдет очередная силовая операция в мэрии. Ждут новых уголовных дел, связанных с платежами за коммуналку. Обещают обыски и задержания. Этому уже никто не удивляется, для Миасса подобные мероприятия дело вполне обычное. «Если пока силовики не торопятся, то потому что знают, из-за коронавируса все на месте и сбежать от следствия просто не успеют», — говорят в кулуарах силовиков.

Силовики тихо проверят долги мэрии в Златоусте

Силовиков ждут и в Златоусте. На этот раз по долгам мэрии за коммуналку, накопленных еще тогда, когда городом руководил Вячеслав Жилин. Но обещают, что все пройдет мирно, без «масок-шоу», просто заберут нужные документы. Для Жилина и его бывших замов, уволенных новым главой Максимом Пекарским, это будет лишний повод для волнения.

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