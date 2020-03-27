Свердловские инсайды: Куйвашев обновил круг соратников

Результаты приложения Gradient для свердловского губернатора Евгения Куйвашева Коллаж: URA.RU

Коронавирус меняет все в свердловском политбомонде. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, по слухам, ограничил свой круг общения. Говорят, к нему на прием просится бывший первый зам Владимир Тунгусов. А еще мы знаем, кто самый влиятельный министр на период эпидемии, кого собирается сократить мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и кого наградят за борьбу с вирусом.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Тунгусов просится на прием к Куйвашеву

Есть версия, что предстоящее сокращение областного и муниципальных бюджетов кардинально изменит политическую ситуацию в Свердловской области. Ее сторонники считают, что оно подтолкнет к переговорам и примирению даже самых рьяных врагов. В результате могут появиться самые неожиданные альянсы. В частности, предполагают слухмейкеры, бывший первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов уже попытался напроситься на прием к главе региона Евгению Куйвашеву, а контролирующие думу Екатеринбурга авторитетные бизнесмены заявили о готовности обсудить с мэром Александром Высокинским план спасения города от кризиса.

Губернатор обновил ближний круг соратников

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после обращения президента Владимира Путина к нации обсудил заявления главы государства с двумя заместителями — Алексеем Орловым и Валерием Чайниковым, передают источники в резиденции губернатора. «Именно они, судя по всему, теперь входят сейчас в ближний круг губернатора», — расшифровывают слухмейкеры невербальные сигналы.

Куйвашев соберет первое онлайн-правительство…

Губернатор Куйвашев потребовал разработать варианты для проведения заседания правительства в режиме онлайн. Поговаривают, что в списке популярный сервис Zoom Rooms, Skype-конференции и решения на базе Facebook. Несмотря на то, что в течение нерабочей недели все министры обязаны ходить на работу, собираться вместе все равно не рекомендуется, так что членам кабмина могут предложить такой эксперимент.

… где ему предложат тотально снизить налоги

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По слухам, свердловское правительство рассматривает проект по стабилизации ситуации в областной экономике. Не исключается, что основной мерой в программе станет предоставление налоговых льгот и субсидий промышленным предприятиям. Сторонники этой версии предполагают, что основными получателями антикризисных денег и преференций станет несколько крупнейших ФПГ. При этом малым предприятиям, возможно, предложат самостоятельно разбираться со свалившимися на них проблемами.

Бабушкину обвиняют в атаке на СМИ Богдановича

В двух оппозиционных газетах Богдановича — «Знаменка» и «Наш Богданович» — прошли обыски, в результате которых силовики изъяли редакционные компьютеры. Нежданные гости объяснили, что акция проведена по заявлению о клевете. На нее в полицию пожаловалась главврач местной больницы Елена Вдовина, обидевшаяся на нелицеприятные листовки, разбросанные по Богдановичу в прошлом году. (Следы их подготовки хотели найти в изъятых компьютерах.) Но, как говорят недоброжелатели, по-настоящему обиделась упоминавшаяся в тех же пасквилях спикер ЗС Людмила Бабушкина. Якобы рвение силовиков объясняется только этим.

Министры негодуют из-за режима тишины

Свердловские министры, которых до сих пор заставляли обеспечивать информационный минимум позитивных материалов о деятельности ведомства негодуют: с начала пандемии коронавируса о них фактически забыли. «Пишут только о губернаторе и [его заместителе Павле] Крекове, а мы здесь будто не работаем. А кто сейчас столкнется с проблемами отрасли, как не министры», — бросил в сердцах один из министров в приватном разговоре.

Куйвашев направляет автобусы на границу РФ

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Свердловскому губернатору подкинули кейс по спасению уральцев, которые не могут вернуться на родину. Правда, речь идет не о теплых станах, а о Казахстане, граница с которым совсем рядом. Для возвращения граждан решили использовать автобусы автохозяйства правительства региона. Несмотря на то, что путь до границы невелик, менее 500 километров, а за работу светят сверхурочные, восторга у водителей немного — коронавируса боятся все.

Резиденция губернатора удивлена молчанием Мешкова

ЧП с ночным пожаром в бараке на улице Омской, из-за которого в огне погибли семеро, вышло на федеральный уровень, тем не менее руководитель областного главка МВД Александр Мешков хранит тишину. «Дело уже взял на личный контроль губернатор, а генерал будто и ни при чем. Хотя у него за время службы это второе дело чести после истории с убийством Ксении Катаргиной», — обсуждают высокопоставленные собеседники в резиденции губернатора.

Найден самый опасный чиновник…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению членов правительства, самый опасный человек сейчас, с которым нельзя ссориться, это вице-губернатор Галина Кулаченко. Рассказывают, что именно она будет готовить план сокращения бюджетных программ развития, который представит на утверждение губернатора. Не удивительно, что все пытаются сохранить с ней хорошие отношения.

… и он стал врагом для министра

Правда, даже хорошие отношения с Галиной Максимовной уже не помогут министру инвестиций Виктории Казаковой. Сейчас в правительстве верят, что проекты её ведомства первыми пойдут под нож. Рассказывают, что пострадают, прежде всего, туристический кластер «Гора Белая» и озеро Шарташ.

Заксобрание урежет областной бюджет на внеочередном заседании

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители свердловского Минфина, управления ФНС и областные парламентарии намерены работать все выходные, чтобы представить на следующей неделе Заксобранию проект решения об урезании бюджета региона на 2020 год. Секвестр будет введен в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Ожидается, что документ будет рассмотрен на внеочередном заседании дата которого будет назначена на следующей неделе. Достоверной информации о том, насколько будут уменьшены доходы и расходы нет. По некоторым данным, речь может идти о 20-30%.

Работа органов власти оказалась вне закона

Элитные сплетники нашли неожиданный подтекст в подписанных на днях поправках к Указу губернатора Евгения Куйвашева о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекций. Они сопоставили эту версию документа с предыдущей и выяснили, что поправки ставят вне закона любые публичные собрания начиная от двух человек. При строгом соблюдении этой нормы под запретом, в том числе, окажутся любые заседания правительства, Заксобрания, комитетов Заксобрания и рабочих групп с участием чиновников. Это грозит коллапсом работы власти в целом.

Министру влетело за забывчивость

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проблемы преследуют аграрного министра Дмитрия Дегтярева даже на самоизоляции. Вернувшись в страну, он забыл отменить собственный приказ о проведении в муниципалитетах области ярмарок выходного дня, шепчутся в правительстве. Массовые мероприятия, на которых уральцы торговали продуктами, выращенными собственными руками, уже начали готовить на ближайшие выходные (приказ есть приказ), но в последнюю минуту Дегтяреву сделали внушение коллеги из правительства. Все мероприятия отменены.

Чиновники защитились от коронавируса «для галочки»

Установка тепловизоров производства УОМЗ в органах власти Свердловской области оказалась делом «для галочки», шепчутся чиновники. Аппараты не настроили, сказав разбираться с ними самим охранникам. «Мужики курочили этот „пистолет“ два дня, в итоге никакого внятного результата не получили, температура гуляет плюс-минус на два градуса. Но никому нет дела: на экране меняются яркие картинки — и черт с ним», — признается инсайдер.

Высокинский готовит сокращения в мэрии Екатеринбурга…

Фото: Александр Константинов © URA.RU

Часть сотрудников мэрии Екатеринбурга может не выйти на работу из дома или просто потерять места по истечении срока действия спецмер на территории города. По словам слухмейкеров, руководство администрации в лице Александра Высокинского уже примеряется к новым экономическим реалиям и готовится к сокращению расходов — в том числе на зарплаты работников. «Сокращение штатов — стандартная антикризисная мера. На моей памяти такое уже было четыре-пять раз», — рассуждают в кулуарах «серого дома».

…однако у чиновников есть план по спасению

Рассказывают, что большинство работников администрации, предчувствуя грядущие кадровые перестановки, отказывается от перехода на дистанционный режим. «Понимают, что, если начальство увидит, что система работает и без них, они потеряют места из-за кризиса. Поэтому сейчас многие из них засиживаются допоздна, создают видимость борной деятельности», — описывает ситуацию инсайдер.

Руководство свердловской «Единой России» готовится к карантину

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство политсовета свердловской «Единой России» может уйти на карантин, рассказывают инсайдеры. Дело в том, что на последнее совещание депутат Заксобрания Виктор Бабенко явился в маске — как оказалось, он болен гриппом. Узнав о недуге Бабенко, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина обвинила депутата в том, что он подвергает опасности однопартийцев и ее саму. И теперь партийная номенклатура в полном составе готовится к визиту в лабораторию.

Мэр Екатеринбурга потерял «медицинского» зама

Вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов (курирует в том числе здравоохранение) на несколько дней пропал из поля зрения коллег: в частности, он не участвовал в заседании оперативного штаба по коронавирусу, а его телефон некоторое время был недоступен. Основная версия, которую рассматривают в кулуарах, — Баранов просто ушел на краткосрочный больничный (за ним, как отмечают инсайдеры, это водится).

Высокинский продолжает вести переговоры с депутатами в карантине

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает переговоры с депутатами гордумы, несмотря на то, что представительный орган приостановил работу из-за коронавируса. Рассказывают, что на прошлой неделе мэр принял в своем кабинете Дмитрий Николаева, Алексея Мещерякова и Александра Колесникова, которых считают оппонентами спикера думы Игоря Володина. Что именно обсуждали стороны, пока неизвестно, однако в коридорах власти уверены, что речь могла идти о последних кадровых перестановках в думе, инициированных Володиным.

Мэр сплотил чиновников Екатеринбурга банкетом

Рассказывают, что вице-мэры и главы районов Екатеринбурга не горели желанием поздравлять вице-мэра Екатерину Куземку с днем рождения: известно, что некоторые из них конфликтуют с инициативной чиновницей. По словам инсайдеров, застолье на третьем этаже ратуши могло закончиться конфузом: главы Кировского и Орджоникидзевского районов не приехали, а замы писали в корпоративных чатах, что заняты. Но вмешался мэр Высокинский. «Он напомнил об аппаратном этикете, и даже помог выбрать подарок», — делятся в кулуарах. По его словам, это собрание стало первым за последнее время, на котором заместители мэра и главы районов смогли пообщаться в неформальной обстановке.

Строительный бизнес в кризис добьют госзаказы

Свердловские строители, выигравшие подряды и получившие заказы из бюджета, оказались в очень сложной ситуации, шепчутся инсайдеры отрасли. «Цены на стройматериалы и услуги растут, выполнить заказ — значит оказаться в убытке, отказаться — попасть под штрафные санкции за невыполнение госзаказов», — переживают участники рынка. Под ударом даже лидеры отрасли вроде «Атомстройкомплекса», которые взял подряд на «Эрмитаж-Урал».

Героев борьбы с коронавирусом наградят

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По медицинскому сообществу распространяется информация о том, что борьба с коронавирусом выявила героев. Рассказывают, что главную нагрузку в работе приняли на себя главврачи горбольниц № 3 (Старков), №7 (Барац) и № 24 (Малинкин), построившие эффективную систему фильтрации больных с признаками ОРВИ и коронавируса. Теперь в областном минздраве думают как наградить отличившихся. «Скорее всего, это будет трехлетний контракт вместо традиционного годичного, который заключается с главврачом весной каждого года», — говорит инсайдер.

Чиновники саботируют запреты

Некоторые главы свердловских городов собираются саботировать карантинный режим, объявленный в области. В число саботажников попали, например, руководители большинства районов Екатеринбурга. Чиновники так и не довели до владельцев ресторанов и кафе распоряжение о их закрытии. Итоги уже начавшейся проверки исполнения карантинных мер показали, что «на карандаш» можно взять многих, а разбор может вызвать кадровые решения.

Коронавирус избавил свердловского мэра от проблем с явкой

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главе Ивделя Петру Соколюку в последнее время было не по себе: титульный кандидат на довыборах в Заксобрание региона, которые должны были состояться в мае, получил данные об электоральной активности в регионе. Из них четко следовало, что, несмотря на его высокую узнаваемость, прогнозируемая явка насколько низка, что избранному депутату будет неизбежно стыдно за столь малый интерес к его персоне. Ситуацию спас коронавирус: все кампании до мая включительно отменены — и у Соколюка есть время на мобилизацию бюджетников к сентябрю. С другой стороны, к этому времени могут активизироваться его конкуренты — справедливороссы и коммунисты.

Свердловская власть забыла о кризисном муниципалитете

Есть версия, что представители областной власти уже несколько раз не могут собрать совещание, посвященное урегулированию политического кризиса в Асбесте. Каждый раз мероприятие откладывалось по разным причинам. В результате у асбестовских слухмейкеров сложилось ощущение, что власть могла забыть о муниципалитете, оставив представителей местной элиты один на один со своими проблемами.

УГМК сокращает непрофильные активы

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупные кадровые перестановки намечаются в одной из самых влиятельных бизнес-структур области — в УГМК. Говорят, что московские акционеры настаивают на сокращении непрофильной активности. Вероятно, «под нож» попадут аграрный сектор и сфера недвижимости.

На Урале букмекеры из-за кризиса переключились на любителей

Букмекеры в разных странах из-за отмены большинства крупных спортивных соревнований стали принимать ставки на дату окончания пандемии коронавируса и цену гречки. Источники URA.RU рассказывают, что на Урале конторы переключились на локальные соревнования среди любителей. «Букмекеры дошли до того, что начали принимать ставки на чемпионат Екатеринбурга по волейболу. Там выступают », — отметил собеседник. Ходят слухи, что представители контор даже пытаются повлиять на исходы некоторых матчей и подговаривают команды «слить» игру.

Медицинская элита поменяла лидера

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В составе медицинской элиты Екатеринбурга произошли заметные изменения. Слухачи рассказывают, что главврач богатейшей екатеринбургской ГКБ № 40 Александр Прудков отошел от дел. «Потерял интерес, заработал сколько хотел, столкнули с „трона“ или просто устал — версий много. Так или иначе, но Прудков хоть и остался представителем мощного медицинского клана, но уже не его лидер», — рассказывает инсайдер. Кто занял неформальный лидерский статус тоже не является большим секретом. В медицинской тусовке все чаще повторяют имя нынешнего главы Горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова.

Уволенный главврач ГКБ № 20 рискует потерять семейный бизнес

Уволенный на днях главврач ГКБ № 20 Семен Хмельникер рискует потерять вместе с работой изрядную часть семейного дохода, которые получает от семейного же бизнеса. Его, не скрывая, ведет супруга экс-руководителя Екатерина Хмельникер, являющаяся учредителем ООО «Лабпремиум». Предприятие давно и хорошо известно как поставщик расходных материалов в больницы Екатеринбурга и региона. Услугами бизнеса Марины Хмельникер пользовалась, в том числе, Свердловская областная клиническая больница, а объем поставок был таков, что позволил семье иметь парк красивых итальянских (говорят, что есть «Мазерати») и английских автомобилей. «Риск потерять рынок сбыта велик, а потому теперь уже экс-главврач мог замотивировать своих бывших подчиненных на бунт — часть из медиков „двадцатки“ написала заявления на увольнения якобы в знак протеста», — говорит инсайдер. По его словам, однако, сейчас эти заявления отозваны.

Подельник депутата Кинева, расчленивший пенсионерку, скоро выйдет на свободу

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Худоногов, который по заказу депутата екатеринбургской гордумы Олега Кинева убил и расчленил пенсионерку Ольгу Ледовскую, в скором времени может выйти на свободу. По словам инсайдера, это связано с состоянием здоровья осужденного. Худоногов отбывает срок в ИК №47 в Каменске-Уральском. В колонии имеется отряд, где содержатся больные туберкулезом и ВИЧ.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.