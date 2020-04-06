Какой будет власть в России после эпидемии коронавируса

Президент доверил главам регионов выбрать адекватные меры против коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

На наших глазах в России, где проходит борьба с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом, складываются новые отношения власти и общества. Исход преобразований во много зависит от региональных властей. Как карантин скажется на голосовании за поправки к Конституции, а также повлияет на региональные осенние выборы — с беседе с URA.RU спрогнозировала директор департамента региональных программ экспертного института социальных исследований, который называют «фабрикой мысли Кремля», Дарья Кислицына.

— Появились мнения, что экономический кризис в России, вызванный, в том числе, коронавирусом, не закончится в течение года, а продлится два или даже несколько лет. Это наверняка повлияет на рейтинг власти, он начнет падать. Вы с этим согласны?

Эпидемия меняет общество во всех странах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Это общемировая история, и мы в нее втянуты не по своей воле и не по своей вине. Объективно, исходя из статистики [числа заболевших], у нас по сравнению со многими странами мира оазис благополучия. Но понятно, что расслабляться не нужно. Меры, которые принимаются, достаточно проактивны. Я пока не ожидаю изменений в динамике рейтинга доверия власти. Рейтинг будет зависеть от того, как мы эту ситуацию пройдем и как преодолеем последствия, в первую очередь — экономические. Но пока нет общепринятого прогноза, насколько все затянется. Два года — это самый пессимистичный сценарий. Сейчас во главе угла человеческие жизни и здоровье, а далее будем смотреть на экономику.

— Сейчас нередко звучат упреки в адрес российских властей о том, что здесь гораздо меньше, чем во многих других странах, стараются поддержать малый и средний бизнес.

— Понятно, что сейчас не 2008 год, когда все было на подъеме. Сейчас всем тяжело — и крупному, и мелкому бизнесу — нет человека, которого бы это не коснулось. Федеральный центр и регионы ищут возможность поддерживать экономику. Каждый из регионов ищет свой формат поддержки бизнеса в рамках общих правил игры. Регионы сейчас могут расширять списки предприятий, сотрудники которых могут выходить на работу. В зависимости от возможности бюджетов, регионы определяют меры поддержки не только врачам, которые находятся на передовой, но и бизнесу.

Кризис скажется на всех сферах бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Но ведь у нас есть бедные и богатые регионы, получается, они могут предложить разную поддержку. Вы не считаете, что это несправедливо?

— Регионы у нас априори в неравных условиях. Политика выравнивания, тем не менее, работает в последние годы. Понятно, что регионы в одиночку не вытянут, но на них и не возлагается такая ответственность. Равно как не вытянет и федеральный центр — без адекватных мер поддержки со стороны регионов. Я думаю, что это будет общефедеральный пакет, который будет заземляться на регионы.

Это 85 антикризисных стратегий, которые имеют общие черты направлений и трендов. Сейчас очень заметно, что наступает время инициативы регионов.

— Еще можно говорить о некоем гуманитарном кризисе и особом испытании для региональной власти. Для примера: в Ивановской области звучат призывы не сдавать квартиры москвичам, а губернатору Курганской области Вадиму Шумкову приходится напоминать, что не нужно сжигать приехавших из Москвы на кострах.

— Уровень ответственности власти, особенно на местах, предельно повышенный. Людям нужна информация, и губернаторы — мощнейшие ньюсмейкеры, как никогда. Сложная ситуация может сказываться в моменте, могут возникать коммуникационные непонимания, интерпретации. Тут, с одной стороны, президент сказал: нужно вводить адекватные меры и не нарушать жизнедеятельность других регионов. С другой стороны, у любого губернатора есть желание оправдать интересы населения своего региона, обеспечить безопасность в первую очередь своих людей. Буквально за день уже множество разных прецедентов по закрытию муниципальных, региональных границ, которые пока, как я понимаю, не имеют однозначного трактования.

— Может ли ситуация с коронавирусом настолько сильно изменить ситуацию, что будут перенесены выборы региональных парламентов и губернаторов, намеченные на осень?

— Может, если мы не преодолеем к этому моменту пик заболеваемости. Я думаю, исходя и сегодняшних данных, что к сентябрю история с коронавирусом может закончиться. Но через месяц картина может поменяться.

— Изменится сам подход к агитации со стороны кандидатов?

— Мы будем наблюдать электоральную волну под флагом антикризиса, преодоления последствий. Будет важна точка старта входа в кампанию. Кампаний в этом году много, мне кажется, они будут разными и по характеру будут отличаться от кампаний предыдущих циклов.

Дата голосования зависит от пика эпидемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который показывает единодушие россиян в отношении идейных воззрений, закрепленных новыми поправками к Конституции. 89% россиян против попыток переписать историю Великой Отечественной войны, 87% — за территориальную целостность России. Но не нарушится ли этот консенсус из-за экономических трудностей? Может случиться, что люди в знак протеста захотят проголосовать против? Насколько велик риск, что перенос голосования из-за коронавируса скажется на его результатах в негативную сторону?

— Сейчас нет утвержденной даты голосования за поправки. Лучше это делать, когда не будет угрозы здоровью населения из-за массового волеизъявления. В большинстве регионов предполагается очное участие, а это сейчас противоречит логике борьбы с коронавирусом. Дата будет определяться после того, как мы поймем, что пик однозначно пройден и история с коронавирусом идет на спад. Возможно ли протестное голосование — зависит от того, как мы пройдем кризис. Если меры поддержки будут весомыми и ощутимыми, текущий статус-кво сохранится.