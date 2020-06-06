В выходные поностальгируйте в компаниии суперзвезд

Ностальгия и отрыв — планы на выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суббота и воскресенье, 6 и 7 июня, дадут возможность совершить открытия, поностальгировать и как следует развлечься. В рекомендациях, которые URA.RU заботливо собрало для своих читателей на уикенд — традиционно самые интересные и трендовые знания. Не придется искать большего — скорее потребуется вовремя себя затормозить. Время трансляций в нашем обзоре — уральское (+2 часа к Москве).

7. Зарядка и завтрак

Утро можно начать с 10-минутной йоги , рассчитанной на пресс и, как следствие, плоский живот. А приготовлением завтрака можно заняться вместе с детьми — удивите их и себя « рулетными» французскими тостами .

6. Легкая книга

Новая аудиокнига современного российского писателя Александра Цыпкина уже начала выходить частями. Первые 49 минут из трехчасового сборника «iTsypkin. I da sukin syn. Volume I» можно найти в онлайн-книжных. В альбоме, обновлять который планируют ежедневно, популярные рассказы — старые и новые — из сборников Цыпкина, прочитанные им самим и известными российскими актерами.

5. Детское время

В 14:00 в лектории «Прямая речь» всей семьей можно послушать об особенностях русских сказок, которые, как утверждает писатель Дмитрий Быков — совсем не для детей. Взрослые смогу послушать про отражение генетического кода нации, а дети поучатся глубже понимать людей, с которыми им, возможно, придется провести всю жизнь.

4. Игра-ностальгия

Около четверти века прошло с момента первого выхода игр Command & Conquer и Red Alert . В свое время именно они определили вектор развития игр жанра стратегии в реальном времени (RTS). Сегодня этот антиквариат обновили до качества картинки 4K и уже сделали доступным для всей в Steam.

3. Сериал про средневековый карантин

Академия «Арзамас» предлагает начать разбираться в хорошем кино. Точнее в одном из столпов кинематографа — работах итальянского кинорежиссера Микелан­джело Антониони . Задолго до появления интернета он предсказал феномен одиночества в сети, точно показал основные черты существования человека XXI века, а заодно и дал целой плеяде «высоколобых» режиссеров набор методов и приемов. Возможно, после лекции легко проглотите всю фильмотеку .

2. Театральный вечер

Приобщитесь к современному театру, где на оперную сцену перенесен сюжет фильма испанца Луиса Бунюэля «Ангел-истребитель» . Двадцать два персонажа постановки, половина из которых постоянно находится на сцене — носители десять типов голосов, включая контратенора, колоратурное сопрано и детский дискант. И актуальности «Ангелу-истребителю» не занимать — его герои оказываются заперты в ограниченном пространстве не стенами, а собственным безволием.

1. Выпускной концерт

Когда на вашем выпускном выступали Beyonce, Lady Gaga и самый популярный бойз-бенд мира BTS ? А в этом году, слава онлайну, за их выступлением на праздничной дискотеке для выпускников могут следить все желающие. В программе суперконцерта также Taylor Swift, Doja Cat, Maluma и Megan Thee Stallion и многие другие.

План на 8 июня мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

С заботой о Вас, замредактора URA.RU Антон Ольшанников