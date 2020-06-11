Свердловские инсайды: Тунгусов нечаянно спас людей

Загорать придется на берегу Исети Коллаж: URA.RU

Коронавирус надоел всем и, особенно, медицинским чиновникам: им все сложнее прятать тяжелых больных. Министрам не легче — им приходится выводить регион из кризиса, да еще спорить с политиками. Одна из дискуссий главы минэкономики Дениса Мамонтова и депутата Вячеслава Брозовского закончилась обидой с перспективой объявления войны. А главного санврача области прилюдно унизили — реакция Роспотребнадзора не заставила себя долго ждать.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Свердловский губернатор простил алкомаркеты

Конфликт губернатора Евгения Куйвашева и основателя сети «Красное и белое» Сергея Студенникова, на складах которого произошла масштабная вспышка коронавируса, из-за чего снятие ограничений в регионе было отложено на две недели, исчерпан, рассказывают в резиденции губернатора. Бизнесмены не только выполнили все предписания санитарных врачей, но и согласились продавать во всех магазинах сети одноразовые маски с заметным дисконтом. «Логику в КБ объяснили просто, мол, люди так и так идут к ним толпой, а тут купят масок и будут защищены», — рассказывают в резиденции. На онлайн-совещания Студенникова решено больше не вызывать, а тему проблем из-за алкомаркетов — забыть.

Приезжий министр унизил свердловского депутата

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По сведениям наблюдателей, на последнем заседании регионального парламента случился инцидент, который может изменить спокойную картину отношений законодателей и правительства. В ходе обсуждения бывший вице-премьер и депутат Вячеслав Брозовский попытался предложить недавно назначенному министру экономики региона Денису Мамонтову свое видение экономической политики после пандемии. Однако в ответ Брозовскому, мягко говоря, было предложено поменьше умничать. Такая реакция министра, выходца из ХМАО, неприятно поразила депутатов, и они теперь ждут от спикера Людмилы Бабушкиной решительных действий.

Управделами губернатора скажет спасибо COVID-19

Неожиданным выгодоприобретателем от эпидемии COVID-19 стал управляющий делами свердловского губернатора Николай Чернев. Старожила «белого дома», которого обязали заниматься подготовкой процесса голосования по Конституции, в числе прочего «нагрузили» обязанностями, связанными с санитарной безопасностью многолюдного процесса. Говорят, что это серьезное усиление на фоне разговоров о его возможной отставке.

Главу Роспотребнадзора наказали принудительной изоляцией

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прохладные отношения свердловского губернатора Евгения Куйвашева и главы Роспотребнадзора Дмитрия Козловских стали постоянной темой для обсуждения в окружении главы региона. После затяжного конфликта, связанного с нежеланием санитарного врача согласовывать введение в регионе первого этапа снятия ограничений, его лишили места за столом на оперативном штабе. «Козловских не оказалось на привычном месте, а в середине совещания он подал голос „с галерки“ — мест для второстепенных гостей, сотрудников аппарата и пресс-службы», — рассказывают участники оперштаба. Реакция главы Роспотребнадзора уже понятна: в присутствии полпреда он заявил, что если регион не сможет оперативно улучшить ситуацию, парад Победы пройдет без зрителей.

Свердловскому минздраву все сложнее отчитываться о ситуации с вирусом

Пока региональные чиновники празднуют выход на плато и предвкушают снятие очередных ограничений, в минздраве готовятся отчитаться о новом негативном тренде. «Количество „тяжелых“ пациентов растет с каждой неделей, а число бессимптомников, которых было больше половины, заметно снижается. Такими темпами мы скоро получим не полные палаты бедолаг, которые просто ждут две недели до выписки, а тысячи пациентов, каждый из которых может стать клиентом реанимации», — шепчутся в окружении министра Цветкова.

Министра Цветкова «увольняет» ректор Ковтун

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главе свердловского минздрава Андрею Цветкову предрекают скорую отставку. Кадровое решение, которое как бы уже принято, публично озвучила ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун. «На одном из ректорских заседаний в университете она во всеуслышанье заявила о том, что „дни министра сочтены“, и скоро место будет вакантным», — рассказывает один слухмейкер. Другой утверждает, что Ковтун, которая не ладит с министром, дает «последний отсчет» Цветкову уже второй год, но сейчас про скорую отставку говорит уже не только она.

От чиновников скрывают их ковид-статус

Чиновники свердловского правительства и депутаты Заксобрания рано радовались, сообщая в соцсетях, что сдали очередной тест на ковид. Результаты им так и не выдали, в то же время данные о статусе каждого получили (в соответствии с принципом подчинения) вице-губернаторы и спикер парламента Людмила Бабушкина. «Понятно, что если бы мы были больны — упаковали бы на карантин всех за один день, как депутатов комитета по соцполитике. Но странно, что руководство знает результаты, а нам даже не потрудились их сообщить», — негодует сотрудник регионального парламента.

Группы влияния делят кресло главы РЭК

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возможная вакансия главы региональной энергетической комиссии (ее глава Владимир Гришанов не согласован Федеральной антимонопольной службой) заставила прийти в боевую готовность многие группы влияния. В частности, говорят, даже далекий от Екатеринбурга губернатор Оренбургской области Денис Паслер готов через Москву лоббировать назначение «своего» человека. В мэрии же Екатеринбурга поговаривают, что это место мог бы занять приунывший в последнее время первый вице-мэр города Ковальчик.

Свердловским чиновникам утопили автомобили

Опрессовки в Екатеринбурге имели неожиданные последствия — затопило подвал автохозяйства областного правительства. В итоге, несколько десятков машин серьезно пострадали. Конечно, техника была застрахована, ущерб будет компенсирован, но осадок в отношении коллег из мэрии остался, рассуждает инсайдер.

Пиарщица Бабушкиной ставит условия

По информации источников в Законодательном собрании, бывший советник спикера ЗС Людмилы Бабушкиной Елена Воронова при своем увольнении поставила условия. «Она четко дала понять, что не будет делиться обширными знаниями о деятельности депутатов, особенно, бывшего руководителя, если станет главным редактором „Областной газеты“», — говорит инсайдер. По его словам, на первом этапе Воронова готова стать хотя бы заместителем.

Игорь Володин усиливается женщиной…

Любовь Боркова Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Говорят, спикер гордумы Игорь Володин решил усилить свое влияние на фракцию «Единая Россия». Для этого он собирается ввести в нее депутата гордумы Любовь Боркову. Скорее всего, это ему удастся — народная избранница считается его человеком, и многим спикеру обязана.

… и новым депутатом

Второй шаг, направленный на расширение политического влияния спикера —избрание на освободившееся от скандального бизнесмена Олега Кагилева место в гордуме близкого кандидата. Скорее всего, этим претендентом на освободившийся мандат станет Валерий Черкашин. Последний известен как член Общественной палаты Свердловской области и как активный участник политических кампаний.

Тунгусов нечаянно спас людей от коронавируса

У низких показателей смертности от коронавируса в городской клинической больнице №40, которая первой приняла пациентов с новым заболеванием и остается одной из основных профильных площадок региона, нашлось неожиданное объяснение. Рассказывают, что весной, когда в России только появлялись первые заболевшие, а в Италии счет заболевших уже шел на тысячи, анонимный благотворитель передал больнице один из самых современных ИВЛ в мире. В дарителе знатоки распознали бывшего первого заместителя свердловского губернатора, «серого кардинала» региональной политики Владимира Тунгусова. «То ли рассчитывал, что в случае болезни его самого положат под этот ИВЛ, то ли решил помочь городу — но факт в том, что этот аппарат буквально возвращает с того света и уже спас с десяток тяжелых пациентов», — утверждают знатоки.

Соратник спикера думы Екатеринбурга интригует против шефа…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Используя аппаратное ослабление спикера думы Игоря Володина, его союзник, «яблочник» Константин Киселев развернул активную деятельность. С одной стороны, он пиарит Володина и в угоду ему атакует мэра Александра Высокинского. А с другой — пишет аналитички (подкрепленные социологией), в которых критикует спикера. Знакомые с содержанием записок уверяют: Киселев склоняет покровителей к замене председателя думы на более подходящую кандидатуру. «Уж не себя ли он имеет в виду», — недоумевают влиятельные получатели записок.

…и претендует на городские экзитполы

Рассказывают, что через своих покровителей Киселев добивается контрактов на соцопросы возле избирательных участков в день голосования по поправкам в Конституцию. В этой связи в кулуарах удивляются: ведь Киселев — едва ли не единственный городской депутат, который открыто агитирует против изменения основного закона страны.

Якобу предложили вернуться в мэрию

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Переговоры о потенциальном преемнике мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, которые были отложены на неопределенное время, обрастают новыми подробностями. Участники встреч рассказывают, что среди тех, кто получил предложение возглавить город, — экс-глава администрации Александр Якоб и первый вице-мэр Александр Ковальчик. «Оба сразу ответили отказом. Даже не брали время для раздумья», — делится инсайдер.

Нового советника мэра Екатеринбурга спрятали от замов

Вице-мэры Екатеринбурга до сих пор обсуждают назначение бывшего мэра Кургана Павла Кожевникова советником главы Екатеринбурга. Замы уверены: после голосования по Конституции и пандемии коронавируса Кожевников займет место одного из них. Рассказывают, что во избежание недопониманий и пересудов Кожевникова разместили в кабинете на пятом этаже — подальше от заместителей.

К партнерам зама Высокинского пришла полиция

Сотрудники полиции заинтересовались деятельностью ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультвация» на одной из городских свалок. Рассказывают, что вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов пролоббировал передачу муниципальному предприятию под контроль несанкционированного мусорного полигона на окраине Екатеринбурга. «Полицейским подсказали, что здесь что-то неладное. И теперь силовики опрашивают сотрудников МУПа, на каком основании они там находятся. Те не знают, что сказать: не покажешь же пальцем на Бубнова», — делятся в городских структурах власти.

Силовики задержали сына статусного чиновника

Сотрудники свердловского управления ФСБ задержали сына руководителя филиала одной из крупных госструктур. Рассказывают, что молодой человек был взят с поличным при получении взятки на сумму в несколько миллионов рублей. «Скорее всего, выступал посредником», — осторожно намекают в кулуарах.

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