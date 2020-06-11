Свердловские инсайды: Тунгусов нечаянно спас людей

Коронавирус надоел всем и, особенно, медицинским чиновникам: им все сложнее прятать тяжелых больных. Министрам не легче — им приходится выводить регион из кризиса, да еще спорить с политиками. Одна из дискуссий главы минэкономики Дениса Мамонтова и депутата Вячеслава Брозовского закончилась обидой с перспективой объявления войны. А главного санврача области прилюдно унизили — реакция Роспотребнадзора не заставила себя долго ждать.
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Свердловский губернатор простил алкомаркеты
Конфликт губернатора Евгения Куйвашева и основателя сети «Красное и белое» Сергея Студенникова, на складах которого произошла масштабная вспышка коронавируса, из-за чего снятие ограничений в регионе было отложено на две недели, исчерпан, рассказывают в резиденции губернатора. Бизнесмены не только выполнили все предписания санитарных врачей, но и согласились продавать во всех магазинах сети одноразовые маски с заметным дисконтом. «Логику в КБ объяснили просто, мол, люди так и так идут к ним толпой, а тут купят масок и будут защищены», — рассказывают в резиденции. На онлайн-совещания Студенникова решено больше не вызывать, а тему проблем из-за алкомаркетов — забыть.
Приезжий министр унизил свердловского депутата
По сведениям наблюдателей, на последнем заседании регионального парламента случился инцидент, который может изменить спокойную картину отношений законодателей и правительства. В ходе обсуждения бывший вице-премьер и депутат Вячеслав Брозовский попытался предложить недавно назначенному министру экономики региона Денису Мамонтову свое видение экономической политики после пандемии. Однако в ответ Брозовскому, мягко говоря, было предложено поменьше умничать. Такая реакция министра, выходца из ХМАО, неприятно поразила депутатов, и они теперь ждут от спикера Людмилы Бабушкиной решительных действий.
Управделами губернатора скажет спасибо COVID-19
Неожиданным выгодоприобретателем от эпидемии COVID-19 стал управляющий делами свердловского губернатора Николай Чернев. Старожила «белого дома», которого обязали заниматься подготовкой процесса голосования по Конституции, в числе прочего «нагрузили» обязанностями, связанными с санитарной безопасностью многолюдного процесса. Говорят, что это серьезное усиление на фоне разговоров о его возможной отставке.
Главу Роспотребнадзора наказали принудительной изоляцией
Прохладные отношения свердловского губернатора Евгения Куйвашева и главы Роспотребнадзора Дмитрия Козловских стали постоянной темой для обсуждения в окружении главы региона. После затяжного конфликта, связанного с нежеланием санитарного врача согласовывать введение в регионе первого этапа снятия ограничений, его лишили места за столом на оперативном штабе. «Козловских не оказалось на привычном месте, а в середине совещания он подал голос „с галерки“ — мест для второстепенных гостей, сотрудников аппарата и пресс-службы», — рассказывают участники оперштаба. Реакция главы Роспотребнадзора уже понятна: в присутствии полпреда он заявил, что если регион не сможет оперативно улучшить ситуацию, парад Победы пройдет без зрителей.
Свердловскому минздраву все сложнее отчитываться о ситуации с вирусом
Пока региональные чиновники празднуют выход на плато и предвкушают снятие очередных ограничений, в минздраве готовятся отчитаться о новом негативном тренде. «Количество „тяжелых“ пациентов растет с каждой неделей, а число бессимптомников, которых было больше половины, заметно снижается. Такими темпами мы скоро получим не полные палаты бедолаг, которые просто ждут две недели до выписки, а тысячи пациентов, каждый из которых может стать клиентом реанимации», — шепчутся в окружении министра Цветкова.
Министра Цветкова «увольняет» ректор Ковтун
Главе свердловского минздрава Андрею Цветкову предрекают скорую отставку. Кадровое решение, которое как бы уже принято, публично озвучила ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун. «На одном из ректорских заседаний в университете она во всеуслышанье заявила о том, что „дни министра сочтены“, и скоро место будет вакантным», — рассказывает один слухмейкер. Другой утверждает, что Ковтун, которая не ладит с министром, дает «последний отсчет» Цветкову уже второй год, но сейчас про скорую отставку говорит уже не только она.
От чиновников скрывают их ковид-статус
Чиновники свердловского правительства и депутаты Заксобрания рано радовались, сообщая в соцсетях, что сдали очередной тест на ковид. Результаты им так и не выдали, в то же время данные о статусе каждого получили (в соответствии с принципом подчинения) вице-губернаторы и спикер парламента Людмила Бабушкина. «Понятно, что если бы мы были больны — упаковали бы на карантин всех за один день, как депутатов комитета по соцполитике. Но странно, что руководство знает результаты, а нам даже не потрудились их сообщить», — негодует сотрудник регионального парламента.
Группы влияния делят кресло главы РЭК
Возможная вакансия главы региональной энергетической комиссии (ее глава Владимир Гришанов не согласован Федеральной антимонопольной службой) заставила прийти в боевую готовность многие группы влияния. В частности, говорят, даже далекий от Екатеринбурга губернатор Оренбургской области Денис Паслер готов через Москву лоббировать назначение «своего» человека. В мэрии же Екатеринбурга поговаривают, что это место мог бы занять приунывший в последнее время первый вице-мэр города Ковальчик.
Свердловским чиновникам утопили автомобили
Опрессовки в Екатеринбурге имели неожиданные последствия — затопило подвал автохозяйства областного правительства. В итоге, несколько десятков машин серьезно пострадали. Конечно, техника была застрахована, ущерб будет компенсирован, но осадок в отношении коллег из мэрии остался, рассуждает инсайдер.
Пиарщица Бабушкиной ставит условия
По информации источников в Законодательном собрании, бывший советник спикера ЗС Людмилы Бабушкиной Елена Воронова при своем увольнении поставила условия. «Она четко дала понять, что не будет делиться обширными знаниями о деятельности депутатов, особенно, бывшего руководителя, если станет главным редактором „Областной газеты“», — говорит инсайдер. По его словам, на первом этапе Воронова готова стать хотя бы заместителем.
Игорь Володин усиливается женщиной…
Говорят, спикер гордумы Игорь Володин решил усилить свое влияние на фракцию «Единая Россия». Для этого он собирается ввести в нее депутата гордумы Любовь Боркову. Скорее всего, это ему удастся — народная избранница считается его человеком, и многим спикеру обязана.
… и новым депутатом
Второй шаг, направленный на расширение политического влияния спикера —избрание на освободившееся от скандального бизнесмена Олега Кагилева место в гордуме близкого кандидата. Скорее всего, этим претендентом на освободившийся мандат станет Валерий Черкашин. Последний известен как член Общественной палаты Свердловской области и как активный участник политических кампаний.
Тунгусов нечаянно спас людей от коронавируса
У низких показателей смертности от коронавируса в городской клинической больнице №40, которая первой приняла пациентов с новым заболеванием и остается одной из основных профильных площадок региона, нашлось неожиданное объяснение. Рассказывают, что весной, когда в России только появлялись первые заболевшие, а в Италии счет заболевших уже шел на тысячи, анонимный благотворитель передал больнице один из самых современных ИВЛ в мире. В дарителе знатоки распознали бывшего первого заместителя свердловского губернатора, «серого кардинала» региональной политики Владимира Тунгусова. «То ли рассчитывал, что в случае болезни его самого положат под этот ИВЛ, то ли решил помочь городу — но факт в том, что этот аппарат буквально возвращает с того света и уже спас с десяток тяжелых пациентов», — утверждают знатоки.
Соратник спикера думы Екатеринбурга интригует против шефа…
Используя аппаратное ослабление спикера думы Игоря Володина, его союзник, «яблочник» Константин Киселев развернул активную деятельность. С одной стороны, он пиарит Володина и в угоду ему атакует мэра Александра Высокинского. А с другой — пишет аналитички (подкрепленные социологией), в которых критикует спикера. Знакомые с содержанием записок уверяют: Киселев склоняет покровителей к замене председателя думы на более подходящую кандидатуру. «Уж не себя ли он имеет в виду», — недоумевают влиятельные получатели записок.
…и претендует на городские экзитполы
Рассказывают, что через своих покровителей Киселев добивается контрактов на соцопросы возле избирательных участков в день голосования по поправкам в Конституцию. В этой связи в кулуарах удивляются: ведь Киселев — едва ли не единственный городской депутат, который открыто агитирует против изменения основного закона страны.
Якобу предложили вернуться в мэрию
Переговоры о потенциальном преемнике мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, которые были отложены на неопределенное время, обрастают новыми подробностями. Участники встреч рассказывают, что среди тех, кто получил предложение возглавить город, — экс-глава администрации Александр Якоб и первый вице-мэр Александр Ковальчик. «Оба сразу ответили отказом. Даже не брали время для раздумья», — делится инсайдер.
Нового советника мэра Екатеринбурга спрятали от замов
Вице-мэры Екатеринбурга до сих пор обсуждают назначение бывшего мэра Кургана Павла Кожевникова советником главы Екатеринбурга. Замы уверены: после голосования по Конституции и пандемии коронавируса Кожевников займет место одного из них. Рассказывают, что во избежание недопониманий и пересудов Кожевникова разместили в кабинете на пятом этаже — подальше от заместителей.
К партнерам зама Высокинского пришла полиция
Сотрудники полиции заинтересовались деятельностью ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультвация» на одной из городских свалок. Рассказывают, что вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов пролоббировал передачу муниципальному предприятию под контроль несанкционированного мусорного полигона на окраине Екатеринбурга. «Полицейским подсказали, что здесь что-то неладное. И теперь силовики опрашивают сотрудников МУПа, на каком основании они там находятся. Те не знают, что сказать: не покажешь же пальцем на Бубнова», — делятся в городских структурах власти.
Силовики задержали сына статусного чиновника
Сотрудники свердловского управления ФСБ задержали сына руководителя филиала одной из крупных госструктур. Рассказывают, что молодой человек был взят с поличным при получении взятки на сумму в несколько миллионов рублей. «Скорее всего, выступал посредником», — осторожно намекают в кулуарах.
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