Главное об отдыхе летом 2020 года

Этим летом россиянам придется пересмотреть свои планы на отдых Фото: Антон Белицкий © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса россиянам придется пересмотреть все свои планы на отпуск. Если граждане решат провести его не на даче, а на курортах, придется столкнуться с внушительным списком ограничений. URA.RU собрало ответы на главные вопросы о летнем отдыхе.

Где можно и нельзя отдыхать?

Пока что россиянам доступны лишь отечественные курорты: правительство не распоряжалось возобновлять международные перелеты для туризма, но уже рекомендовало гражданам не выезжать за границу и провести отпуск на родине. Из-за коронавирусных ограничений работать сейчас могут только санатории и отели с медицинской лицензией. Согласно постановлению Роспотребнадзора, из наиболее популярных доступны следующие варианты поездок:

Отдых на море доступен пока что в ограниченном формате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Краснодарский край (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск). С 12 июня возобновилась работа отелей, в которых менее 50 номеров;

Кавказ (Минеральные Воды, Ставрополь, Кисловодск, Ессентуки);

Алтайский край и Республика Алтай (Белокуриха, Яровое, Горно-Алтайск, Чемал, Турочак);

Подмосковье (Сергиев Посад, Клин, Коломна, Серпухов);

Астраханская область (Астрахань, Ахтубинск, Камызяк);

Москва и Санкт-Петербург;

Калининградская область (Калининград, Балтийский, Светлогорск, Янтарный).

Закрыты для туристов:

Крым. Санатории для жителей полуострова начнут работать с 15 июня, открыть курорты для остальных россиян планируется 1 июля;

Байкал. В Иркутской области до конца месяца запрещено посещать туристические места и местным жителям, и приезжим, а в Баянгольском и Мылинском районах Бурятии введен карантин.

Какие есть ограничения?

Почти во всех туристических регионах приезжим нужно будет провести 14 дней на карантине. Не придется пережидать две недели в обсерваторе только тем, кто собирается в Адыгею, Башкортостан, Брянскую, Иркутскую или Калужскую области (исключение — приезжие из Москвы и Якутии), Коми, Курскую, Ленинградскую и Новосибирскую области, Пермский край, Подмосковье, Саратовскую, Свердловскую и Смоленскую области, Татарстан, Тверскую, Томскую (кроме вахтовиков из Якутии), Тульскую, Ульяновскую, Челябинскую или Ярославскую области, ХМАО (не распространяется на тех, кто прибыл из Башкортостана, Дагестана или Якутии), ЯНАО (на самоизоляцию уходят только вахтовики, прибывающие в Новый Уренгой), а также в Москву и Санкт-Петербург.

Увидеть природные достопримечательности пока что не получится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В большинстве регионов введен запрет на посещение туристических мест. К примеру, в Крыму он действует до 15 июня, в Краснодарском крае — до 21 июня, а на Алтае — до 22 июня. Также от туристов требуют справки об отрицательном тесте на коронавирус и об отсутствии контактов с зараженными, которые нужно оформить за два дня до путешествия.

В Ассоциации туроператоров России утверждают, что россияне просто не могут оформить такие документы. «Многие отказываются от отдыха в санаториях из-за трудностей с прохождением тестов по месту жительства или по причине невозможности выполнить требования о „свежести“ такой справки в 48 часов», — цитируют в АТОР министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлану Балаеву. Первый замминистра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр, в свою очередь, заявил, что гостям полуострова, заселяющимся в отели, такие справки не понадобятся. Их будут требовать только при размещении в санаториях республики.

Будет ли отпуск в этом году дороже?

Хотя спрос на путешествия по России вырос на 68%, пока что жилье на отечественных курортах дорожает в пределах инфляции, говорится в исследовании сервиса Tvil.ru. Самая низкая цена — в Анапе: проживание там в среднем стоит 2265 рублей. Далее следуют Сочи (2483 рубля), Судак и Геленджик (2509 рублей). Самыми дорогими оказались Ялта (3562 рубля), Алушта (2961 рубль) и Севастополь (2837 рублей).

Дешевые перелеты в туристические места доступны в основном только жителям крупных городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным метапоисковика Aviasales, билеты туда и обратно на июль в курортные города можно купить в среднем за 5-6 тысяч рублей. Дешевле всего из Москвы можно долететь в Калининград (2,5 тысячи в обе стороны), Сочи (3,9 тысячи), Анапу (4 тысячи), Владикавказ (4,1 тысячи), Краснодар (4,6 тысячи), Геленджик и Минеральные Воды (5,5 тысячи рублей). Билеты в Горно-Алтайск будут стоить уже 11 тысяч, а в Иркутск (чтобы добраться до Байкала) — 13 тысяч рублей.

Если вы желаете оформить пакетный тур, то придется отдать минимум 20 тысяч рублей. Anex Tour, Coral Travel, Tez Tour и Tutu за такую цену предлагают путевки с перелетом и проживанием.

Туры с питанием или по системе «все включено» обходятся уже в разы дороже — за семь дней отдыха на двоих в трехзвездочном отеле в Сочи с завтраком и ужином нужно заплатить 45 тысяч рублей, а неделя «все включено» в четырехзвездочном отеле Анапы будет стоить 90 тысяч рублей.

Но есть туры и попроще — к примеру, пятидневный тур с перелетом и местом под палатку в крымской Оленевке будет стоить 14,5 тысячи на двоих. Столько же дней в Горном Алтае без перелета, но с экскурсионной программой и трехразовым питанием, обойдутся в 20 тысяч рублей на одного.

Куда поехать, когда откроют границы?

Покинуть Россию можно уже сейчас, если у вас есть вид на жительство в другой стране или вы летите за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы или лечения, что нужно подтвердить соответствующими документами. Росавиация уже просила власти разрешить полеты в 15 стран с 15 июля, но решения пока нет. Снять все ограничения на международные перелеты в России могут только в августе, говорится в сообщении на сайте Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Как прогнозировали в АТОР, первыми для россиян откроются страны Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Но рейсы, скорее всего, будут выполняться только из тех городов, где можно «реализовать антивирусные протоколы»: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар. В ЕС туризм возобновляют с 30 июня, но для жителей РФ Европа пока частично закрыта. Сейчас россиян готовы принимать только Турция и Греция, Италия ждет гостей с 15 июня, а Таиланд и Египет — с 1 июля. Также скоро могут открыться ОАЭ и Тунис. По оценкам WTTC, безопаснее всего будет отдыхать в Турции, Саудовской Аравии и Португалии, однако они пока также закрыты для граждан РФ.

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