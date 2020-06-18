Свердловская ФСБ чистит кадры и прощупывает мэров

Настрой у чекистов — самый серьезный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник свердловского УФСБ Александр Зиновьев инициировал разработку архивных материалов, которые лежали без движения при его предшественнике Александре Вяткине. Последний либо не видел перспектив для их реализации, либо был поглощен политическими интригами. В активности главного свердловского чекиста видят желание показать результат и, получив повышение в системе, как можно скорее покинуть Екатеринбург. Но для реализации амбиций руководителей силового блока нужны новые громкие дела и посадки.

Глава свердловского ФСБ Алексей Зиновьев настроен очень серьезно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активность Александра Зиновьева вполне результативна: арестованные мэры городов, уничтоженные террористы и громкое дело гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Все это — следствие политики, которая началась в региональном УФСБ с осени 2019 года, когда новый начальник главка приступил к проверке архивных материалов. Об этом говорят сразу два информированных источника в силовых структурах. Лежавшие «под сукном» оперативные разработки времен Александра Вяткина изучены в результате самой масштабной за всю историю ведомства инспекторской проверки. Для ее проведения было задействовано 75 специалистов центрального аппарата ФСБ. Инициатором был Александр Зиновьев, сам ранее работавший в инспекторском управлении ФСБ.

По некоторым данным, Александру Зиновьеву прочат пост замглавы ФСБ России, поэтому в Екатеринбурге ему нужны хорошие показатели работы.

Приглашенные действующим начальником главка ревизоры изучили материалы оперативного учета и дали оценку эффективности управления Александра Вяткина. В процессе были установлена не только культура обращения с документами и собранным компроматом, но и некоторые интересные подробности. По инсайдерским данным, Зиновьев произвел перестановки и уволил ряд сотрудников, «засветившихся» в непрофильной деятельности.

«Часть подчиненных экс-начальника главка была ориентирована на поиск оперативных материалов на губернатора [Евгения] Куйвашева. „Политический“ процесс, как выяснилось, шел вразрез интересам госбезопасности, в результате чего возникли служебные издержки в виде протестов в сквере у Театра драмы в мае 2019 года. Это событие, проигнорированное спецслужбой, стало ярким примером игры ФСБ против региональных властей», — говорит информированный собеседник в силовой среде. По его словам, одним из элементов многоходовки стала некая договоренность с начальником управления Росгвардии по Свердловской области генералом Константином Шуршиным. Последнему за невмешательство в беспорядки Вяткин обещал пролоббировать тогда еще вакантную должность начальника свердловского главка МВД. Одним из элементов несостоявшейся сделки стало то, что Шуршин разорвал договоренности на охрану места под закладку первого камня в сквере, из-за чего пришлось привлекать спортсменов.

Результат кадровой «встряски», устроенной генералом Зиновьевым, не заставил себя ждать — уже в конце апреля 2020 года свердловское УФСБ прогремело на всю страну, уничтожив группировку террористов — приверженцев запрещенного в России «Исламского государства». По данным инсайдеров URA.RU, начальник управления получил за это «расширенные полномочия» — карт-бланш на любые оправданные, с его точки зрения, действия в рамках антикоррупционной кампании.

Одним из первых результатов стал арест чиновника из города Лесной Владислава Русакова — помощника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько: 30 апреля Русаков был задержан сотрудниками ФСБ по делу о взятке и впоследствии отправлен судом под стражу.

Сейчас идет интенсивный поиск новых зацепок — в связи с этим чекисты активно «прощупывают» свердловских мэров. «Приглашают в следственный комитет и просят рассказывать, как мы работаем», — рассказал URA.RU глава одного из свердловских городов.

Акцент делается на руководителей муниципалитетов среднего уровня, однако не гнушаются чекисты и «мелочевкой» — вплоть до «старост деревень».

Яркий пример — уголовное дело в отношении главы Кленовского сельского поселения в Нижнесергинском районе. Он, вместо контрактов, разыгранных на аукционах, заключил десяток прямых договоров (не превышающих, по закону, 100 тысяч рублей) с местными ООО и ИП.

По материалам оперативной разработки ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве (по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере). По инсайдерским данным, в регионе в ближайшее время может появиться целый ряд подобных уголовных дел.

Активные действия ведутся и в Тугулымском городском округе — в результате операций силовиков он оказался практически «обезглавлен». В апреле URA.RU сообщало об аресте мэра Сергея Силантьева, позже появилась информация о задержании его заместителя, также под уголовным делом — начальник финансового управления этого же города. Всех их обвиняют во взятках от предпринимателей.

По другой версии, инициатор тугулымского дела — новый начальник УМВД Александр Мешков. Впрочем, противоречия тут нет: системы оценки силовиков схожие, и новый начальник УМВД тоже не мечтает засиживаться в Екатеринбурге. По данным источников URA.RU в областном полицейском главке, схема, используемая ФСБ, будет применена коллегами из свердловского главка МВД.

Например, очень удачной операцией ГУ МВД и УФСБ по-прежнему остается беспрецедентная операция по задержанию при получении взятки бывшего гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова — пример слаженной работы полиции и спецслужбы, что пару лет назад, когда ведомства воевали, сложно было представить. По данным «URA.RU», расследование этого дела может быть завершено уже в августе.