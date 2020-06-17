В четверг вас ждут романтика и великие дела

Приближение выходных ощутится лучше, если 18 июня вы настроитесь на романтический лад и доверитесь интуиции. А заботливо собранные URA.RU в онлайне рекомендации помогут очистить голову от «шелухи» тревоги и гнева. Поглощайте актуальные и полезные знания уже сейчас — до выходных мы предложим еще много интересного.
За обедом поддайтесь лирическому настроению и послушайте Александра Цыпкина, читающего собственное произведение «Снег». По отзывам слышавших — трогает так, что сердце разрывается, поэтому заедайте сладким.
Или потратьте чуть больше 20-30 минут на легкий романтический экшн. В нем пара «бывших» воссоединяется спустя 17 лет и после одной эсэмэски со словом «Беги».
Что сделать вечером?
В онлайн-кинотеатрах станет доступен фильм «Основатель», рассказывающий историю создателя сети McDonald’s Рэя Крока — от коммивояжера до одного из самых успешных бизнесменов мира. Главную роль в картине режиссера Джона Ли Хэнкока исполняет обладатель Оскара и Золотого глобуса Майкл Китон («Бёрдмен»).
План на 19 июня мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.
С заботой о Вас, замредактора URA.RU Антон Ольшанников