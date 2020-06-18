Впервые! Секретные списки кандидатов «ЕР» в челябинские депутаты

Губернатор Текслер еще может скорректировать списки «Единой России» на выборах в Заксобрание Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

URA.RU стал известен список кандидатов регионального отделения «Единой России» в Заксобрание Челябинской области, который партийные боссы держали в строжайшей тайне. В каждом третьем округе заложены потенциальные конфликты. Однако кандидаты в депутаты не знают главного — им еще предстоит пройти губернаторский фильтр, сообщил URA.RU источник в правительстве области.

Праймериз 2020 года в Челябинской области выдались самыми конфликтными за все время их проведения. Скандалы на внутрипартийном голосовании были в половине округов. На заседании президиума регионального политсовета «ЕР» праймериз фактически признали профанацией и выдвинули тех кандидатов, на которых изначально делали ставку партийные боссы. Это вызвало массу конфликтов, часть из которых единороссам еще только предстоит пережить.

Владимир Мякуш засекретил список кандидатов «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«[Лидер южноуральских единороссов и спикер ЗСО] Владимир Мякуш до партийной конференции 26 июня хотел держать в тайне полный список кандидатов. И обнародовать его только во время последнего утверждения, чтобы избежать конфликтов и не дать времени на переигровку ситуации. Поэтому даже на заседании президиума регионального политсовета, где утвердили этот список, Мякуш никому не дал на руки документ — фамилии назывались вслух, после чего голосовали», — рассказал инсайдер из руководства «ЕР». «Список кандидатов мы представить не можем. Его должен согласовать президиум генсовета партии. Затем утвердить на конференции», — заявил Валдимир Мякуш.

Несмотря на завесу тайны, URA.RU удалось получить список кандидатов (мы публикуем только одномандатника и первый номер списка, а в редком случае второй номер, если у него большие шансы пройти в ЗСО). В большинстве округов единороссам, действительно, удалось купировать конфликты. Но далеко не во всех.

У Михаила Похлебаева хорошие позиции в Озерске, но кампания в качестве одномандатника обойдется немного дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Практика показывает, что выдвижение в одномандатном округе практически гарантирует победу кандидату от «Единой России», но кампания обойдется дороже. На прошлых выборах «ЕР» выиграла 28 одномандатных округов, уступив лишь в двух. А по спискам провела 20 человек из 30-ти возможных. Поэтому даже среди утвержденных кандидатов есть недовольные тем, что в одномандатном округе выдвинули не победителей праймериз.

В Озерском округе №4 глава ПО «Маяк» и действующий депутат ЗСО Михаил Похлебаев ожидаемо выиграл праймериз, вторым стал вице-спикер ЗСО Константин Захаров. Участник заседания президиума регионального политсовета рассказал URA.RU, что Мякуш настоял, чтобы оба сохранили свои позиции — первого выдвинули одномандатником, второго — лидером списка. При этом глава регионального отделения «ЕР» якобы сказал, что была рекомендация Росатома, согласованная с губернатором, выдвинуть их наоборот (Захарова одномандатником), но он взял на себя смелость поступить по-своему.

В Саткинском округе №7 список возглавил сенатор Олег Цепкин. По данным URA.RU, он предварительно согласован в Совет Федерации на новый срок полномочий. А мандат передаст второму номеру списка, директору представительства «Группы „Магнезит“» (градообразующее предприятия Сатки) Евгению Андрееву.

В «Единой России» говорят, что Олег Цепкин согласован в Совет федерации на новый срок полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоустовском округе №8 топ-менеджер компании «Смарт» Олег Садовских недооценил партийные процедуры и занял только третье место на праймериз. Глава этого предприятия Олег Волков является одним из самых влиятельных людей в городе (другой его бывший топ-менеджер Максим Пекарский стал мэром) и сумел договориться, чтобы Садовского выдвинули одномандатником. Для этого в список пришлось уйти спикеру горсобрания и победителю праймериз Алексею Карюкову.

В Каштакском округе №10 конфликт удалось погасить в самом начале. Там ставка делалась на директора управления по работе с персоналом ЧМК Дениса Сазонтова и директора по сбыту ООО «Мечел-энерго» Алексея Алексеева. Но праймериз выиграл депутат Металлургического райсовета Максим Романов, помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова. Третье место занял спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин, который также считается человеком Бурматова. Сазонтов и Алексеев финишировали вторым и четвертым.

В результате переговоров Романов уступил одномандатный округ Сазонтову. Он остается первым номером списка. Но, по информации URA.RU, и его может уступить — Алексееву. А в окружении Бурматова говорят, что он опять разменял своих людей, как это было после муниципальных выборов прошлого года.

В Калининском округе №12 был самый громкий скандал — победителей праймериз депутата ЗСО Константина Толкачева и депутата райсовета Илью Исайчука обвинили в накрутках голосов. Первый снял свою кандидатуру, чтобы не бросать тень на партию из-за уголовного дела. Исайчук рассчитывал стать одномандатником, но его задвинули в список. В округе говорят, что его это не устраивает, он может пойти на выборы самовыдвиженцем или от другой партии. В таком случае первым номером списка станет Арман Арекелян, как и было задумано до неожиданных результатов праймериз.

Владимир Бодров выдвинется одномандатником в самом скандальном округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском округе №13 во главе списка хотел выдвигаться бизнесмен-транспортник Станислав Новичихин. Но лидер местных единороссов и депутат райсовета Вячеслав Ершов его переиграл. Сам он победил на праймериз и будет выдвигаться в одномандатном округе. И помог своему помощнику Эмилю Абубакирову стать вторым на внутрипартийном голосовании и возглавить список.

В Советском округе №17 пока лидером списка пока является глава Советского района Владислав Макаров. Но, по данным URA.RU, он может уступить эту позицию одному из лидеров ОНФ Вячеславу Курилину.

В Копейском округе №20 единороссы проигнорировали результаты праймериз ради лидера фракции «Справедливой России» в ЗСО Ильи Бархатова, несколько месяцев назад вышедшего из «СР». Он занял четвертое место на внутрипартийном голосовании, но возглавил список. Хотя вторым номером праймериз был бывший вице-мэр Копейска Владимир Бисеров, громко напомнивший о себе.

Александру Лазареву (на фото) надоело быть мэром, ради ЗСО он поругался с депутатом Валерием Филипповым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинском округе №23 произошел конфликт между единороссами. Праймериз выиграл мэр Южноуральска Александр Лазарев, вторым стал депутат ЗСО Владимир Перезолов, третьим — его коллега по региональному парламенту Валерий Филиппов. Последнего сделали вторым номером списка, поставив под вопрос его переизбрание в ЗСО. Лазарев отказался уступать ему свою позицию. В Южноуральске говорят, что Филиппов объявил Лазареву чуть ли не вендетту.

В остальных территориях все спокойно. Округа с 26 по 29 закреплены за ММК Виктора Рашникова. Комбинат обеспечивает высокий результат «ЕР». Взамен почти в каждом округе в ЗСО проходят по два кандидата от списка и одномандатник.

В Южном округе №30 перешедший из ЛДПР в «Единую Россию» депутат ЗСО Сергей Буяков выиграл праймериз, выдвинут в одномандатном округе и, судя по его аккаунтам в соцсетях, буквально живет в своем новом округе. Там также большие шансы на два мандата по спискам.

Комментируя список кандидатов, источник URA.RU в правительстве области обратил внимание, что последнее слово будет за губернатором Алексеем Текслером. «Список будет утвержден, когда его согласует губернатор. Не исключены замены кандидатов. Пока можно сказать, что в команду губернатора впервые вошли представители крупнейших финансово-промышленных групп, без перекосов. Губернатор выстраивает систему сдержек и противовесов. Новый созыв ЗСО будет максимально сбалансирован. Есть все предпосылки формирования в ЗСО „коалиции Текслера“, учитывая признание его политическим лидером региона со стороны других партий», — резюмировал ньюсмейкер.