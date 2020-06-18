Впервые! Секретные списки кандидатов «ЕР» в челябинские депутаты

Конфликты будут в каждом третьем округе

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, президиум ер, единая россия, едро, депутаты
Губернатор Текслер еще может скорректировать списки «Единой России» на выборах в Заксобрание Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU
статья из сюжета
Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

URA.RU стал известен список кандидатов регионального отделения «Единой России» в Заксобрание Челябинской области, который партийные боссы держали в строжайшей тайне. В каждом третьем округе заложены потенциальные конфликты. Однако кандидаты в депутаты не знают главного — им еще предстоит пройти губернаторский фильтр, сообщил URA.RU источник в правительстве области.

Праймериз 2020 года в Челябинской области выдались самыми конфликтными за все время их проведения. Скандалы на внутрипартийном голосовании были в половине округов. На заседании президиума регионального политсовета «ЕР» праймериз фактически признали профанацией и выдвинули тех кандидатов, на которых изначально делали ставку партийные боссы. Это вызвало массу конфликтов, часть из которых единороссам еще только предстоит пережить.

Внеочередная конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск
Владимир Мякуш засекретил список кандидатов «Единой России»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«[Лидер южноуральских единороссов и спикер ЗСО] Владимир Мякуш до партийной конференции 26 июня хотел держать в тайне полный список кандидатов. И обнародовать его только во время последнего утверждения, чтобы избежать конфликтов и не дать времени на переигровку ситуации. Поэтому даже на заседании президиума регионального политсовета, где утвердили этот список, Мякуш никому не дал на руки документ — фамилии назывались вслух, после чего голосовали», — рассказал инсайдер из руководства «ЕР». «Список кандидатов мы представить не можем. Его должен согласовать президиум генсовета партии. Затем утвердить на конференции», — заявил Валдимир Мякуш.

Несмотря на завесу тайны, URA.RU удалось получить список кандидатов (мы публикуем только одномандатника и первый номер списка, а в редком случае второй номер, если у него большие шансы пройти в ЗСО). В большинстве округов единороссам, действительно, удалось купировать конфликты. Но далеко не во всех.

Интервью с Михаилом Похлебаевым, генеральным директором ПО «Маяк». Озерск. Челябинская область
У Михаила Похлебаева хорошие позиции в Озерске, но кампания в качестве одномандатника обойдется немного дороже
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Практика показывает, что выдвижение в одномандатном округе практически гарантирует победу кандидату от «Единой России», но кампания обойдется дороже. На прошлых выборах «ЕР» выиграла 28 одномандатных округов, уступив лишь в двух. А по спискам провела 20 человек из 30-ти возможных. Поэтому даже среди утвержденных кандидатов есть недовольные тем, что в одномандатном округе выдвинули не победителей праймериз.

В Озерском округе №4 глава ПО «Маяк» и действующий депутат ЗСО Михаил Похлебаев ожидаемо выиграл праймериз, вторым стал вице-спикер ЗСО Константин Захаров. Участник заседания президиума регионального политсовета рассказал URA.RU, что Мякуш настоял, чтобы оба сохранили свои позиции — первого выдвинули одномандатником, второго — лидером списка. При этом глава регионального отделения «ЕР» якобы сказал, что была рекомендация Росатома, согласованная с губернатором, выдвинуть их наоборот (Захарова одномандатником), но он взял на себя смелость поступить по-своему.

В Саткинском округе №7 список возглавил сенатор Олег Цепкин. По данным URA.RU, он предварительно согласован в Совет Федерации на новый срок полномочий. А мандат передаст второму номеру списка, директору представительства «Группы „Магнезит“» (градообразующее предприятия Сатки) Евгению Андрееву.

Пленарное заседание по итогам дискуссий партии Единая Россия. Челябинск
В «Единой России» говорят, что Олег Цепкин согласован в Совет федерации на новый срок полномочий
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоустовском округе №8 топ-менеджер компании «Смарт» Олег Садовских недооценил партийные процедуры и занял только третье место на праймериз. Глава этого предприятия Олег Волков является одним из самых влиятельных людей в городе (другой его бывший топ-менеджер Максим Пекарский стал мэром) и сумел договориться, чтобы Садовского выдвинули одномандатником. Для этого в список пришлось уйти спикеру горсобрания и победителю праймериз Алексею Карюкову.

В Каштакском округе №10 конфликт удалось погасить в самом начале. Там ставка делалась на директора управления по работе с персоналом ЧМК Дениса Сазонтова и директора по сбыту ООО «Мечел-энерго» Алексея Алексеева. Но праймериз выиграл депутат Металлургического райсовета Максим Романов, помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова. Третье место занял спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин, который также считается человеком Бурматова. Сазонтов и Алексеев финишировали вторым и четвертым.

В результате переговоров Романов уступил одномандатный округ Сазонтову. Он остается первым номером списка. Но, по информации URA.RU, и его может уступить — Алексееву. А в окружении Бурматова говорят, что он опять разменял своих людей, как это было после муниципальных выборов прошлого года.

В Калининском округе №12 был самый громкий скандал — победителей праймериз депутата ЗСО Константина Толкачева и депутата райсовета Илью Исайчука обвинили в накрутках голосов. Первый снял свою кандидатуру, чтобы не бросать тень на партию из-за уголовного дела. Исайчук рассчитывал стать одномандатником, но его задвинули в список. В округе говорят, что его это не устраивает, он может пойти на выборы самовыдвиженцем или от другой партии. В таком случае первым номером списка станет Арман Арекелян, как и было задумано до неожиданных результатов праймериз.

Публичные слушания. Челябинск.
Владимир Бодров выдвинется одномандатником в самом скандальном округе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском округе №13 во главе списка хотел выдвигаться бизнесмен-транспортник Станислав Новичихин. Но лидер местных единороссов и депутат райсовета Вячеслав Ершов его переиграл. Сам он победил на праймериз и будет выдвигаться в одномандатном округе. И помог своему помощнику Эмилю Абубакирову стать вторым на внутрипартийном голосовании и возглавить список.

В Советском округе №17 пока лидером списка пока является глава Советского района Владислав Макаров. Но, по данным URA.RU, он может уступить эту позицию одному из лидеров ОНФ Вячеславу Курилину.

В Копейском округе №20 единороссы проигнорировали результаты праймериз ради лидера фракции «Справедливой России» в ЗСО Ильи Бархатова, несколько месяцев назад вышедшего из «СР». Он занял четвертое место на внутрипартийном голосовании, но возглавил список. Хотя вторым номером праймериз был бывший вице-мэр Копейска Владимир Бисеров, громко напомнивший о себе.

Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск
Александру Лазареву (на фото) надоело быть мэром, ради ЗСО он поругался с депутатом Валерием Филипповым
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинском округе №23 произошел конфликт между единороссами. Праймериз выиграл мэр Южноуральска Александр Лазарев, вторым стал депутат ЗСО Владимир Перезолов, третьим — его коллега по региональному парламенту Валерий Филиппов. Последнего сделали вторым номером списка, поставив под вопрос его переизбрание в ЗСО. Лазарев отказался уступать ему свою позицию. В Южноуральске говорят, что Филиппов объявил Лазареву чуть ли не вендетту.

В остальных территориях все спокойно. Округа с 26 по 29 закреплены за ММК Виктора Рашникова. Комбинат обеспечивает высокий результат «ЕР». Взамен почти в каждом округе в ЗСО проходят по два кандидата от списка и одномандатник.

В Южном округе №30 перешедший из ЛДПР в «Единую Россию» депутат ЗСО Сергей Буяков выиграл праймериз, выдвинут в одномандатном округе и, судя по его аккаунтам в соцсетях, буквально живет в своем новом округе. Там также большие шансы на два мандата по спискам.

Новость по теме
Лидер «Единой России» едет в Челябинск на переговоры с Текслером. Губернатор может занять новый пост

Комментируя список кандидатов, источник URA.RU в правительстве области обратил внимание, что последнее слово будет за губернатором Алексеем Текслером. «Список будет утвержден, когда его согласует губернатор. Не исключены замены кандидатов. Пока можно сказать, что в команду губернатора впервые вошли представители крупнейших финансово-промышленных групп, без перекосов. Губернатор выстраивает систему сдержек и противовесов. Новый созыв ЗСО будет максимально сбалансирован. Есть все предпосылки формирования в ЗСО „коалиции Текслера“, учитывая признание его политическим лидером региона со стороны других партий», — резюмировал ньюсмейкер.

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