Курганские инсайды: в Шумкове разочаровались бизнесмены

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Курганские элиты обсуждают пропажу из публичной повестки губернатора Вадима Шумкова и мэра Андрея Потапова. После информации о подозрениях на коронавирус у замгубернатора Анатолия Воробьева чиновники не на шутку распереживались и за здоровье своего шефа. Также в инсайдах: чем Шумков мог разочаровать бизнесменов, почему Потапову прочат отставку, и кто может его заменить.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Чиновники переживают за здоровье Шумкова

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разговоры о коронавирусных больных в курганском правительстве и практически полное отсутствие губернатора Вадима Шумкова в публичной повестке заставили чиновников переживать за здоровье шефа. Новая волна слухов появилась после того, как у заместителя Шумкова Анатолия Воробьева заподозрили коронавирус. «Есть фотографии, где они с Шумковым без масок», — переговариваются в правительстве. Озабоченность чиновников вызывает и здоровье пропавшего из публичной повестки главы Кургана Андрея Потапова.

«То говорят, что коронавирус в правительство занес гость из другого региона, то — какой-то рабочий. Есть версия, что зараза к чиновникам могла попасть через детский сад, в который ходят дети некоторых руководителей», — шепчутся в правительственных коридорах. В пресс-службе губернатора заявили URA.RU, что у Шумкова нет подозрений на COVID-19. Не подтвердился коронавирус и у Воробьева. Здание правительства обработали. Однако госслужащие не верят официальной информации и все равно продолжают переживать, в том числе, и за свое здоровье.

В Курганской области сорвали предвыборный план Шумкова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области на этой неделе заявили о небывалом увеличении посевных площадей по итогам посевной кампании 2020 года. Однако наблюдатели обратили внимание, что задачи, озвученные губернатором Вадимом Шумковым год назад — перед выборами — не были выполнены. «Правительство через СМИ растрезвонило о росте на шесть тысяч гектаров. Но все почему-то забыли, что в 2019 году точно так же громко заявлялось о плане ежегодно вводить по 10 тысяч гектаров сельхозземель. А Шумков заявлял, что этого мало, надо вводить еще больше. Получается, план выполнили чуть больше, чем наполовину», — рассуждают в регионе.

Озабоченность собеседников URA.RU вызывает и тот факт, что рост произошел за счет увеличения площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, хотя ранее много внимания уделялось развитию масличного растениеводства. «Кричали, что зерна и так в избытке, а засеивают его все больше», — удивляются сплетники.

Шумков разочаровал курганский бизнес

Инсайдеры рассказывают, что в бизнес-сообществе Зауралья зреет недовольство политикой губернатора Вадима Шумкова. Говорят, якобы предприниматели разочарованы отсутствием реальных действий главы региона. «Уже два года звучат только популистские лозунги. Достаточно вспомнить прошлогоднюю встречу с президентом. Все губернаторы предлагают реальные экономические проекты, а наш — безумные идеи о переводе в Курган „Газпрома“ и „Роснефти“, да создание особой экономической зоны. Еще и неверные данные о тарифах привел. Так экономику не спасти», — делятся мнением инсайдеры.

Старожил курганского правительства решил уволиться

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди чиновников появились разговоры о возможной отставке управляющего делами правительства Курганской области Евгения Семенова. «Он на этой неделе написал заявление об отставке. Подписано оно или нет — пока не понятно», — рассказали инсайдеры. Решение Семенова уйти в отставку они объясняют разногласиями, которые якобы появились у него с новой командой управленцев. Среди тех, с кем он не сработался, называют, в частности, руководителя аппарата губернатора Оксану Куташи.

Собеседники URA.RU напоминают, что чиновник работает на этой должности еще со времен экс-губернатора Олега Богомолова. «Если он уйдет, для правительства это будет серьезная потеря. Такого опытного чиновника и крепкого хозяйственника найти будет крайне сложно», — рассуждают в коридорах власти. Семенов отказался комментировать URA.RU эту информацию.

Осенью может смениться глава Кургана

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главе Кургана Андрею Потапову уже поступило предложение по поводу работы в коммерческой структуре. По словам слухачей, он уже даже согласился — зарплата достойная, перечень обязанностей не столь обширен и ответственен, в отличие от нынешнего поста. «Он [Потапов] останется главой до осени, а именно до выборов, а там, видимо, уйдет. Его можно понять: профессионалы-коллеги, которые помогали ему в работе, уходят. Положиться не на кого. Поэтому мало желания работать», — поделился источник. По словам другого, среди чиновников ходят разговоры, что глава может покинуть пост даже после 1 июля, но эту версию сами сплетники считают маловероятной. «До выборов [в Курганскую облдуму] его никто никуда не отпустит. Дел много, а замены ему, как мы понимаем, пока нет», — пояснил источник.

Мэром Кургана может стать варяг

Инсайдеры отмечают, что замены главе Кургана Андрею Потапову, если он все-таки уйдет в отставку, у областных властей нет. «Подходящую кандидатуру найти сложно. Там большая ответственность, много работы, постоянное давление сверху. Очереди из желающих, грубо говоря, нет», — говорят они. В регионе делают вывод, что новым мэром Кургана с большой долей вероятности станет чиновник из другого региона. Злые языки поговаривают, что поиск варяга областные власти уже ведут. Одним из кандидатов на этот пост называют Ульяну Иванову, которая сейчас временно возглавляет городской департамент экономики. Она не местная, и власти на нее возлагают большие надежды, заявляют инсайдеры.

Власти Курганской области идут против жителей, чтобы сэкономить

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области настаивают на изменении проекта площади Свободы в Звериноголовском районе. Прежний вариант, который выбрали жители и по которому был разыгран аукцион, чем-то не понравился чиновникам. По словам инсайдера URA.RU, на новом плане благоустройства площади якобы настаивает директор областного департамента строительства Ирина Саблукова.

Сейчас глава департамента, по информации источника, ездит в район каждую среду, чтобы контролировать ход работ. Инсайдер считает, что новый вариант площади сэкономит властям деньги, поступившие из федерального бюджета по программе «Комфортная городская среда». По его мнению, это не решение Саблуковой — она действует по указанию губернатора Вадима Шумкова.

Депутаты отдали свои деньги пострадавшим от кризиса

Депутаты Курганской областной думы не остались в стороне при сборе денег на помощь пострадавшим от экономического кризиса, связанного с коронавирусом. Народные избранники поддержали коллег из правительства и скинулись по месячной зарплате, которая, по сути, является компенсацией за расходы. «Звучало предложение отдать компенсацию за два месяца, но большинство эту идею не поддержали. Пожертвовали только месячную сумму — это более 30 тысяч», — рассказал источник.

Силовики активно ищут коррупционеров

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Наблюдатели отметили очередную волну активности Следственного комитета. «На неделе следователи взялись за тему возможных нарушений по выплатам медиков. Шерстят один из районов — провели в Целинном выемку документов. Это неспроста», — считает один из инсайдеров. Другой отмечает, что управление уже ведет ряд громких и резонансных дел, но нужны новые. «[Руководитель областного СУ СК Богдан] Францишко до назначения в Курган долгое время специализировался на коррупционных преступлениях. Логично, что именно на них сделан акцент в работе управления. И именно их заметит Москва», — считает источник. Слухачи при этом переговариваются, что Францишко сейчас нужно отличиться и еще по одной причине. «Полковник он уже давно, пришло время получать очередное звание. При этом „генерала“ на днях присвоили коллеге в полиции — [начальнику УМВД России по Курганской области Дмитрию] Свинову», — поделился наблюдением инсайдер.

На потерпевшего по делу о незаконной рубке оказывают давление

На руководителя Шумихинского лесхоза Рамиса Галеева, который проходит потерпевшим по делу о незаконной рубке, по слухам, оказывают давление. «Требуют забрать из правоохранительных органов заявление», — рассказывают сплетники. По их словам, давление оказывается, в том числе, через главу Шумихинского района Сергея Максимовских, который ранее возглавлял местное отделение полиции. Источники URA.RU считают, что таким образом кто-то пытается спасти от ответственности бывшего руководителя ГКУ «Шумихинское лесничество» Валентину Спицину. После возбуждения уголовного дела она уже лишилась должности, но до сих пор пользуется поддержкой местных властей.

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