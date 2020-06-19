Челябинские инсайды: Текслер тайно отдыхает

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Губернатор Алексей Текслер принял важное политическое решение. Правда, только после того, как в регионе побывал видный политтехнолог. Стало известно, зачем руководитель генсовета «Единой России» Андрей Турчак летит в Челябинск на встречу с главой региона. А спикера ЗСО Владимира Мякуша насторожила молодая девушка из команды губернатора.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер с Турчаком обсудят только выборы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приезд руководителя генсовета «Единой России» Андрея Турчака в Челябинск на переговоры с губернатором Алексеем Текслером связан только с предстоящими региональными выборами. Ходили разговоры, что один из лидеров партии власти предложит главе области возглавить региональное отделение «ЕР». Однако инсайдеры рассказывают, что этот вопрос обсуждаться не будет. Турчак лишь обсудит с Текслером стратегию «Единой России» на выборах в Заксобрание области. А вопрос о лидере регионального отделения будет обсуждаться после выборов.

Интрига тройкой «ЕР» разрешилась после приезда Алиева

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политические инсайдеры обращают внимание, что заявление губернатора Алексея Текслера о согласии возглавить общеобластную тройку кандидатов «Единой России» на выборах в Заксобрание региона совпало с приездом в Челябинск управляющего директора «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева. Последний курировал кампанию главы региона в 2019 году. Он же будет отвечать за выборы в ЗСО. Текслер долго держал паузу с решением об участии в кампании. Но после приезда Алиева все вопросы отпали, и губернатор сделал заявление. Возможно, это не совпадение.

Омбудсмен Майорова насторожила Мякуша

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Включение детского омбудсмена Евгении Майоровой в общеобластную тройку кандидатов «Единой России» на выборах в Заксобрание области насторожило еще одного участника этой тройки — действующего спикера ЗСО и лидера регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуша. Последний в свои 72 года не собирается уступать должность.

В то же время лидер списка «ЕР» губернатор Алексей Текслер ведет политику омоложения кадров. И свежий взгляд на «ЕР» и ЗСО — это то, что может реанимировать обе структуры. Евгении Майоровой всего 37 лет, она может стать самым молодым спикером ЗСО. Кроме того, она лояльна губернатору и считается членом его команды. Самое главное, у Майоровой нет негативного бэкграунда и обязательств перед элитными группами.

Кто спасет рейтинг челябинского отделения «Единой России»

В челябинском региональном отделении «Единой России» в последнее время царит нервная атмосфера. И связано это не только с возможным скорым уходом их 72-летнего лидера Владимира Мякуша на пенсию. Инсайдеры рассказывают, что рейтинг партии в Челябинской области упал ниже 25%. И как его поднимать к выборам, кроме традиционного давления на бюджетников, никто не понимает. Согласие Текслера возглавить список «ЕР» воодушевит единороссов, полагают инсайдеры.

В «ЕР» нашлись те, кого расстроило решение Текслера

В «Единой России», говорят, нашлись и те, кто не хотел, чтобы губернатор Алексей Текслер возглавил общеобластной список кандидатов в Заксобрание области. Потому что в этом случае кампанией от и до будет заниматься команда главы региона. И выборные бюджеты пройдут мимо тех, кто годами их осваивал. А некоторые уже успели «обилетить» кандидатов, у них появились обязательства, в которые не хочется посвящать посторонних.

Текслер стал выбираться на выходные за город…

Фото: Instagram Алексея Текслера

Челябинский губернатор Алексей Текслер на выходных начал тайно ездить на отдых за город. В его окружении говорят, что поход на Таганай был не единственным путешествием по местным туристическим местам. Глава региона посетил одно из озер, которыми славится Челябинская область. И остался очень доволен отдыхом. Инсайдеры рассказывают, что Текслер собирается и дальше по мере возможности на выходных выбираться за город.

…, а мэров раздражают тайные поездки губернатора

Единственные, кому доставляют неудобство поездки губернатора Алексея Текслера за города — это главы муниципалитетов, на территории которых он приезжает. Дело в том, что такие вояжи готовятся тайно, местных чиновников в известность не ставят. А по итогам поездок Текслер нередко устраивает взбучки главам муниципалитетов. И те томятся в неведении, боясь, что губернатор нагрянет к ним в гости.

Зоозащитники подставились перед Текслером

На встрече челябинского губернатора Алексея Текслера с зоозащитниками и ветеринаром Кареном Даллакяном мало кто обратил внимание на то, как подставились некоторые общественники, которых ассоциируют с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Они пожаловались, что отлов бродячих животных плохо налажен. Якобы подрядчики ловили домашних кошек и собак, а также искали их с помощью сайтов объявлений. По документам они оформлялись как дикие животные, и подрядчики получали бюджетные деньги, полагает инсайдер. Губернатор поручил разобраться в ситуации и по возможности расторгнуть договор с недобросовестными подрядчиками. Но выяснилось, что отловом занимаются люди, которых ассоциируют с Бурматовым. Теперь к ним едут ревизоры из Главного контрольного управления области.

Администрацию закроют на карантин

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коронавирус у директора управления по работе с персоналом Челябинского металлургического комбината и кандидата «Единой России» в ЗСО по Каштакскому округу №19 Дениса Сазонтова стал полной неожиданностью для местных элит. Причем, довольно неприятной. Дело в том, что Сазонтов перед тем, как у него нашли вирус, побывал на дне рождения у главы Металлургического района Сергея Кочеткова 18 июня. Поздравлять чиновника с 41-летием приезжало еще несколько коллег металлурга из заводоуправления. И буквально на следующий день стало известно о коронавирусе у топ-менджмента ЧМК и у Сазонтова. Сейчас рассматривается вариант закрытия администрации района на карантин. В здании располагается райсовет депутатов, который также может остаться без зала заседаний.

Безрукову предложили пост министра

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков чуть не переехал на Дальний Восток. Как рассказывают инсайдеры из его ведомства, не так давно чиновнику поступило предложение занять пост замминистра ЖКХ Сахалинской области с перспективой возглавить ведомство. Почему ставку решили сделать на него, не понятно. Возможно, его кандидатуру посоветовал бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, который сейчас занимает пост руководителя сахалинского областного автономного учреждения «Издательский дом „Губернские ведомости“» и фактически является штатным пиарщиком региональных властей. Как бы то ни было, Безруков поблагодарил за предложение, но вежливо отказался. Он собирается делать карьеру в Челябинске.

Гаврилову расстроили итоги праймериз

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова расстроилась, что заняла только третье место на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в Заксобрание области по Тракторозаводскому округу №15. Ей на днях исполнилось 63 года, срок полномочий главы скоро истекает, а будущее туманно. Чиновница очень рассчитывала, что ЗСО станет для нее неким «запасным аэродромом», поскольку на пенсию она не хочет. Но место в списке кандидатов, которое она получила, является непроходным. Из-за этого Гаврилова сильно переживает.

Мешкову пожаловались на Толкачева

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутату Заксобрания области и топ-менеджеру «Макфы» Дмитрию Мешкову пожаловались, что в его Пригородном округе №5, где он будет баллотироваться одномандатником от «Единой России», начал пиариться коллега по региональному парламенту Константин Толкачев. Последний снялся с праймериз и хочет баллотироваться самовыдвиженцем.

Инсайдеры говорили, что Толкачев будет избираться в Калининском округе №12, сам он это подтверждал. И вот вдруг он появляется на чужой территории. В окружении Мешкова рассказывают, что тот даже не стал звонить по этому поводу Толкачеву. Во-первых, чтобы победить его в собственном округе, на котором Мешков работает не первый созыв, нужно вложить в кампанию колоссальные деньги. Во-вторых, Толкачев возглавляет региональное отделение «Союза садоводов России» и праздник проводил в одном из СНТ. К выборам это мероприятие отношения не имеет.

Филиппов может сменить партию

Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Депутат Заксобрания области Валерий Филиппов обиделся на однопартийцев, когда узнал, что занял только третье место на праймериз «Единой России» и будет лишь вторым номером списка кандидатов в своем Еманжелинском округе №23. Есть шанс не пройти в ЗСО нового созыва. А мэр Южноуральска Александр Лазарев отказался уступать ему первое место в списке. В соседнем Увельском районе, где находятся основные бизнес-активы Филиппова, говорят, что он начал переговоры со «Справедливой Россией» о выдвижении одномандатником. И, в случае их успешного окончания, сменит партию.

Карликанов воюет с главой района

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первого заместителя руководителя Заксобрания области и регионального отделения «Единой России» Юрия Карликанова называют среди заказчиков кампании против главы Чесменского района Татьяны Жморщук. Этот муниципалитет входит в Верхнеуральский округ №24 депутата. И у него сразу не сложились отношения с главой. Да настолько, что от Жморщук скрывают готовящиеся решения местного отделения «Единой России» и райсобрания депутатов. Карликанов, говорят инсайдеры, уже подобрал преемника главе, если добьется ее досрочной отставки. По задумке единоросса, новым руководителем муниципалитета должна стать спикер райсобрания Татьяна Евграфова. С ее помощью местные депутаты уже поставили главе «неуд» за работу по итогам прошлого года.

Челябинских глав оценят на голосовании за Конституцию

Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Во второй половине августа пройдут выборы глав в Центральном, Калининском и Ленинском районах Челябинска. Действующие руководители Виктор Ереклинцев, Сергей Колесник и Александр Орел имеют большие шансы на переизбрание. Однако инсайдеры отмечают, что при решении этого вопроса будут учитываться управляемость ситуации в районах, результаты праймериз «Единой России», а, самое главное, явка на голосовании за поправки в Конституцию. Поэтому 1 июля, когда горожане будут дополнять основной закон страны, станет для них ключевой датой.

Чиновника мэрии уличили в связи с «яблочницей»

В администрации Челябинска говорят, что один из вице-мэров может получить выговор от главы Натальи Котовой. Ее заместителя несколько раз видели с депутатом Центрального райсовета от партии «Яблоко» Еленой Вахтиной. Вице-мэр якобы консультировал оппозиционерку, которая «сворачивает кровь» чиновникам и собирается идти на выборы в Заксобрание области. Участие заместителей главы в политике, особенно несогласованное с Котовой, строго запрещено.

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