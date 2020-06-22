Что скрыто на выставке о разведчике Кузнецове в Екатеринбурге

Легендарный уралец словно оживает благодаря мультимедийным технологиям Фото: Анна Майорова © URA.RU

В парке «Россия — Моя история» в Екатеринбурге открывается экспозиция, посвященная «русскому Джеймсу Бонду» — легендарному разведчику Николаю Кузнецову. 24 июня состоится онлайн-презентация. Посетить выставку вживую пока не получится — до снятия ограничений по коронавирусу. URA.RU поможет своим читателям: корреспонденты агентства побывали в музее Кузнецова накануне открытия. Все секреты экспозиции — в фото- и видеорепортаже URA.RU.

Выставка расположилась на небольшой площади — всего 100 квадратных метров. Но ощущения узости пространства абсолютно нет — за счет мультимедийных панелей выше человеческого роста, между которыми можно затеряться. У каждой из них — свой секрет, например, некоторые — это «волшебные зеркала», при приближении к которым на них проявляются разные портреты Кузнецова.

На других экспонатах тайные послания можно прочитать, только используя ультрафиолетовый фонарик.

Локации (основные точки) экспозиции о Николае Кузнецове Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но первый экспонат, который встречает посетителей — стол следователя. На нем лежит ворох документов про Николая Кузнецова. На самом деле, зеленое сукно стола — это экран, и каждый документ можно подвинуть, приблизить, перевернуть. С этого момента вы становитесь детективом, который исследует биографию разведчика, видит нестыковки и пытается понять, что же за человек скрывался под многочисленными личностями.

На полу в центре экспозиции — огромная карта. На ней и село Зырянка в Свердловской области, где родился легендарный разведчик, и город Талица, где он учился в техникуме, поселок Кудымкар в Пермском крае, где он работал на лесозаготовках и разоблачил расхитителей государственной собственности (но и сам попал под суд). Затем Свердловск (бывший Екатеринбург), где Кузнецов работал на Уралмашзаводе, Москва, где он служил уже в качестве агента НКВД — шпиона, вербовавшего иностранных дипломатов. Наконец, город Ровно на Украине, где он во время войны действовал разведчиком в тылу врага под легендой немецкого офицера Пауля Зиберта, и деревня Боратин под Львовом, где он погиб в бою.

Все это — локации (основные точки) экспозиции о Кузнецове. Пройдя их, посетитель вновь оказывается в центре зала. Но, глядя в сторону выхода, вдруг видит перед собой дом на хуторе. «Это подлинное изображение той самой хаты Степана Голубовича, в которую вошел Кузнецов и из которой он уже не вышел», — поясняет замдиректора парка «Россия — Моя история» Дмитрий Калинин. В это время проекция фашистской свастики на одном из экранов взрывается, и на ее месте появляются слова самого разведчика — из его письма командиру спецотряда НКВД «Победители» Дмитрию Медведеву:

«Пусть я умру, но в памяти моего народа я буду бессмертен».

«Очень впечатляет, — призналась после осмотра экспозиции племянница легендарного разведчика Елена Сакныне. — Особенно мультимедийный формат: детей, молодое поколение такая композиция выставки будет притягивать больше, чем просто витрины под стеклом. Очень надеюсь, что люди будут сюда ходить. Я много лет мечтала о том, чтобы в Екатеринбурге появился музей Николая Ивановича Кузнецова — сегодня моя мечта сбылась».

Николай Кузнецов: начало экспозиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор парка «Россия — Моя история» Наталья Паршина показывает «карту жизни» разведчика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Некоторые надписи на экспонатах можно разглядеть только с помощью ультрафиолета Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Волшебные зеркала» экспозиции оживают при приближении посетителей, … Фото: Анна Майорова © URA.RU

… проецируя изображения Николая Кузнецова в разные годы и под разными личностями. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Печатная машинка на столе следователя: он, то вы — посетители, печатаете донесение, что архивы по делу Кузнецова все еще засекречены — до 2025 года. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако некоторые документы все же представлены, например, его удостоверение как сотрудника НКВД… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… страницы трудовой книжки, Фото: Анна Майорова © URA.RU

… документ о награждении Пауля Зиберта немецким «Железным крестом»… Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

… и Николая Кузнецова — орденом Ленина. Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Племянница Николая Кузнецова — дочь его родного брата Виктора Ивановича Елена Сакныне Фото: Анна Майорова © URA.RU