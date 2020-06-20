Николай Кузнецов: шесть историй о легендарном разведчике

Разведчик Николай Кузнецов — один из главных героев Великой Отечественной войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

URA.RU делает подарок своим читателям: накануне открытия в Екатеринбурге музея, посвященного легендарному уральскому разведчику Николаю Кузнецову, мы собрали уникальные истории о нем. URA.RU пообщалось с людьми, хорошо знающими его биографию и готовыми пополнить ее новыми фактами. Это работники парка «Россия — Моя история», готовившие экспозицию о Кузнецове (она откроется 22 июня). На сегодня эти историки знают лучше других, каким был разведчик №1 — свердловчанин Николай Кузнецов.

Разведчик-полиглот

Николай Кузнецов в молодости Фото: предоставлено музеем истории Уралмаша (УЗТМ)

Будущий легендарный разведчик еще в 16 лет, во время учебы в лесном техникуме в городе Талица (Свердловская область), стал самостоятельно изучать немецкий язык, которым впоследствии овладел в совершенстве. Позднее, уже во время войны, в ориентировке абвера (немецкой разведки) указывалось, что Николай Кузнецов владеет шестью диалектами немецкого! Кроме этого он (также в юности) освоил также польский, украинский, эсперанто и язык коми — местного населения, проживающего на севере Пермского края и в республики Коми. Это произошло, когда Кузнецов после техникума приехал на работу в Кудымкар (административный цент коми-пермяцкого округа Пермского края). На удивление, именно язык коми — самый сложный из всех перечисленных.

«Это феноменально, потому что ему пришлось иметь дело с чем-то абсолютно чуждым, — объясняет историк, методист по экскурсионной и лекционной работе парка „Россия — Моя история“ Олег Фоминцев. — Коми-пермяцкий совершенно не похож на те языки, с которыми мы привыкли иметь дело — славянские (русский, украинский) и европейские».

Как его завербовали в НКВД?

Еще учась в Талицком техникуме, а затем, работая в Кудымкаре, Николай Кузнецов активно участвовал в коллективизации: убеждал крестьян вступать в колхозы.

Это не всегда проходило гладко — во время одного из рейдов по деревням Кузнецов подвергся нападению крестьян, но проявил бесстрашие.

Этот факт, как и свободное владение коми-пермяцким языком, привлекли внимание к нему органов госбезопасности. Но информации о том, как его завербовали для агентурной, а впоследствии шпионской деятельности, в официальной биографии нет.

Но есть версия. «Известно, что в 30-е годы Кузнецов работал в лесоустроительной партии в Кудымкаре помощником таксатора [оценщика], — рассказывает Фоминцев. — Там он столкнулся с приписками, которыми занималось его начальство: руководитель партии по подложным документам получал лишние деньги. Кузнецов сперва попытался объясниться с ним, но тот его „послал“ — тогда Кузнецов обратился в милицию. Органы правопорядка, немного подумав, арестовали всех, включая самого Кузнецова».

Вскоре состоялся суд: начальник партии и другие работники получили реальные сроки, а Кузнецов — год исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. «Непонятно, как оценивать этот приговор: то ли слишком жесткий (если он ни в чем не виноват), то ли как слишком мягкий (если был причастен), — говорит Фоминцев. — Как было принято это судебное решение, можно лишь строить версии. Одна из них связана с НКВД. В 2008 году Александр Хинштейн опубликовал книгу „Тайны Лубянки“, где приводится текст расписки Кузнецова, которую он дал органам ОГПУ, находясь под следствием и в которой обязуется сотрудничать. Вот он — момент вербовки!»

Ликвидация гауляйтера — рейхскомиссара Украины

В конце 30-х годов Николай Кузнецов становится сотрудником НКВД. В предвоенные годы он занимается вербовкой иностранных дипломатов в Москве, а в самом начале войны ему разрабатывают легенду немецкого офицера Пауля Зиберта и забрасывают в немецкий тыл — в город Ровно (Украина). Свободное владение немецким, украинским и польским языками, чутье, отвага и великолепные шпионские навыки позволили ему провернуть множество невероятных операций. «Он как-то писал, что если бы люди узнали, как все было, они бы не поверили», — говорит директор парка «Россия — Моя история» в Екатеринбурге Наталья Прошина.

Николай Кузнецов (слева) в форме немецкого офицера Фото: Здоровило Петр/Архив ТАСС

Главное задание Кузнецова было — уничтожить гауляйтера немецкой национал-социалистической партии, рейхкомиссара Украины Эриха Коха. Этого так и не произошло, но всего Кузнецов уничтожил 11 высокопоставленных немецких офицеров. Некоторые из этих эпизодов — готовые сюжеты для фильма-боевика.

«С Кохом у разведчика была личная встреча, но во время нее гауляйтер был очень хорошо защищен, и ликвидировать его не получилось, — рассказывает замдиректора парка „Россия — Моя история“ в Екатеринбурге Дмитрий Калинин. — Также были две попытки уничтожить заместителя Коха Пауля Даргеля: во время одной Кузнецов по ошибке вместо Даргеля убил заместителя Коха по финансам Ганса Геля и его секретаря, во время другой пытался убить Даргеля гранатой — тот получил тяжелые ранены и потерял обе ноги, но выжил (сам Кузнецов при этом был ранен осколком в плечо)».

«Однажды он взял в плен прибывшего в Ровно командира соединения „восточных батальонов“ — немецкого генерал-майора Макса Ильгена, — рассказывает Дмитрий Калинин. — Он его просто выкрал. Но вывезти немецкого генерала в Москву не получилось, и тогда Кузнецов расстрелял его на одном из хуторов близ Ровно».

Покушение на Сталина и персидский ковер

Николай Кузнецов в форме немецкого военного Фото: Предоставлено музеем Уралмашзавода (УЗТМ) © URA.RU

Помимо ликвидации немецких офицеров, Кузнецов добыл в тылу врага множество ценной информации — например, о наступлении немцев под Курском. «По одной из версий, когда он был на встрече с гауляйтером Кохом, тот признал в нем своего земляка из Восточном Пруссии, они разговорились, и Кох сообщил: „Мы готовим русским сюрприз под Курском“, — рассказывает Дмитрий Калинин. — Кузнецов незамедлительно передал эту информацию в Москву. Конечно же, он был не единственным разведчиком, передавшим такие сведения: маршал [Георгий] Жуков в своих мемуарах пишет, что решение об обороне под Курском было принято еще в апреле 1943 (а Кузнецов встречался с рейхкомиссаром Кохом в мае). Но информация Кузнецова укрепила уверенность советского командования в том, что наступление немцев будет и надо готовиться».

Но самая стратегически важная информация, переданная Кузнецовым — о готовящемся покушении на лидеров большой тройки Сталина, Рузвельта и Черчилля во время переговоров в Тегеране. В книге Теодора Гладкова о Кузнецове (из серии «ЖЗЛ», 1971 год) рассказывается, что у Кузнецова в Ровно была целая разведывательная сеть, и одна из ее работниц по имени Мария имела близкие отношения с немецким разведчиком фон Ортелем, который однажды пообещал ей привезти в подарок персидский ковер, — рассказывает историк Фоминцев. — Кузнецов, узнав об этом, стал «копать» и в итоге, что немецкая разведка готовит диверсию в Тегеране».

Тайна гибели Николая Кузнецова

Из официальной биографии и из книг о Николае Кузнецове известно, что в 9 марта 1944 года его группа, приблизившись к линии фронта, наткнулась в селе Боратин на неизвестных военных (оказавшихся впоследствии бойцами УПА — Украинской повстанческой армии). Николай принял решение войти в село. Он посчитал, что, если это красноармейцы (повстанцы были в форме солдат СССР), то разведчики сумеют объясниться, а если войска УПА, то Кузнецову и спутникам нечего бояться (они были в немецкой форме). Но повстанцы знали, что это разведчики, и намеревались взять Кузнецова живым. Он не сдался. В ходе перестрелки с ними Николай Кузнецов и его спутники были убиты.

Мемориальная доска о Кузнецове в Екатеринбурге на доме по проспекту Ленина, где он жил в 30-х годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сперва о гибели Кузнецова стало известно из отчетов немецких военных, ссылавшихся на бойцов УПА. Полную картину событий восстановили лишь спустя 145 лет в результате расследования и опроса непосредственных свидетелей. Место захоронения группы Кузнецова было обнаружено 17 сентября 1959 года в урочище Кутыки благодаря поисковой работе его боевого товарища Николая Струтинского. Судебно-медицинское опознание и реконструкция черепа Кузнецова были сделаны сотрудниками Михаила Герасимова (институт этнографии Академии наук СССР) по его методу.

«Тайна даже не в том, как погиб Кузнецов, а что к этому привело, — считает замдиректора парка «Россия — Моя история» в Екатеринбурге Дмитрий Калинин. — Высказывались разные версии, от вполне прагматичных — стечение обстоятельств, утрата связей, провал львовской агентуры перед его приездом — до предательства. Струтинский, например, говорил, что о выдвижении Кузнецова ко Львову могло стать известно немцам от кого-то в ровенском подполье.

То есть, он предполагал, что у нас мог быть немецкий «крот» (и, возможно, именно эта информация скрыта в личном деле Кузнецова). Более того, уже после войны появилось предположение, что гибель Кузнецова — это мистификация: якобы его забросили далее на Запад».

Почему архивы по делу Кузнецова до сих пор засекречены?

Этому есть вполне логичные объяснения. «Во-первых, он все-таки разведчик, а архивы, касающиеся разведки, хранятся под грифом „секретно“ очень долго, — поясняет Олег Фоминцев. — Во-вторых, Кузнецов ведь работал не только в Ровно — перед войной он вербовал в Москве иностранных дипломатов, и кто знает, какая там информация может всплыть. В-третьих, могут быть вопросы к его работе в немецком тылу».

Как поясняет историк, на территории Украины в годы войны действовали совершенно разные боевые силы: помимо немецких войск, это разведчики НКВД (спецотряд «Победители»), сотрудники разведуправления генштаба Красной Армии, представители центрального штаба партизанского движения, представители штаба партизанского движения Украины, затем бойцы УПА (Украинской повстанческой армии) и «бандеровцы» (ОУН — организация запрещена в РФ), а также представители ОУН, подчиняющиеся атаману Бульбе (которые были с бандеровцами в очень сложных отношениях).

«Представляете, какая это „каша“? И в каких они были друг с другом отношениях? — задается вопросом Фоминцев. — Я не удивлюсь, если все это действительно до сих пор раскрывать нельзя».