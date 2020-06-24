Путин изменил две традиции, выступая на параде Победы

Владимир Путин сегодня выступил на Красной площади Фото: Kremlin.Ru

Президент России Владимир Путин 24 июня дважды отступил от привычной формы своих обращений на парадах Победы. При этом выступление оказалось более традиционным, чем слова президента 9 мая — в разгар пандемии коронавируса. Сегодня же президент в своей речи подал сигнал о конце карантина и возвращении страны к привычной жизни.

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за эпидемии коронавируса оказалось поделено на три части. 9 мая, в разгар режима самоизоляции, президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены и поздравил россиян с Днем Победы. Парада, без которого немыслим праздник, пришлось ждать еще полтора месяца, а самая массовая и народная форма празднования — «Бессмертный полк» — пройдет только 26 июля.

В этом году парад проходит в непривычную дату — 24 июня Фото: kremlin.ru

Интрига сегодняшнего дня заключалась в том, с какими словами Путин обратится к россиянам. Ведь выступление президента 9 мая, в разгар эпидемии коронавируса, существенно отличалось от его обращений в другие годы. Так, одно из самых заметных отличий речи Путина на День Победы от предыдущих — президент обратился только к гражданам и ветеранам, а раньше глава государства неизменно поздравлял широкий круг людей.

Эта многолетняя традиция была возобновлена сегодня. «Дорогие ветераны! Наши уважаемые зарубежные гости! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!» — обратился Путин с трибуны.

Другую привычную традицию президент прервал — описание географии военного подвига советских солдат. Путин на парадах всегда упоминал битвы под Москвой, Сталинградом, блокаду Ленинграда, бои на Курской дуге и Днепре. После воссоединения России и Крыма в 2014 году география упоминаемых городов стала расширяться — президент отмечал, что победа ковалась, в том числе защитниками Севастополя. В последующие годы Путин подчеркивал важность сражений под Киевом, Великим Новгородом, Смоленском, Одессой, битвы за Берлин и Вену. Однако сегодня глава государства решил сосредоточиться на описании военной мощи врага, поверженного советским солдатом.

Несмотря на коронавирус — в параде участвовали военные из других стран Фото: kremlin.ru

«В 1941 году свыше 80 процентов вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР, — сказал президент. — Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолётов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь».

Вторая отличительная черта сегодняшнего выступления — никогда раньше президент так подробно не вспоминал о параде на Красной Площади в 1945 году — он, как и сегодняшний, состоялся 24 июня. Путин так описал значимость этого события: «Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов — как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения».

Президент призвал работать над созданием системы международной безопасности (архивное фото) Фото: Сайт Президента России

На парадах Путин регулярно уделяет внимание международной повестке. Так, на 60-летие Победы в 2005 году президент говорил, что в мире «закончилась эпоха глобальной конфронтации». Спустя 10 лет — на 70-летний юбилей подвига советских солдат — Путин изменил свое мнение, заявив, что мир на планете еще только предстоит достичь. Этот тезис президент повторял и в последующие годы — до 9 мая 2020 года, когда по международной повестке не было сказано ни слова.

Сегодня президент возобновил традицию: «Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них — создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз», — заявил глава государства с трибуны.

Путин подчеркнул необходимость сохранить историческую память о войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент восстановил и другую традицию, прерванную 9 мая 2020 года. Тогда выступление главы государства оказалось существенно короче, чем обычно (2993 знаков). Сегодня же речь Путина была столь же объемной (5000 знаков), как и на других парадах (2019 год — 5429 знаков, 2015 год — 4735 знаков, 2005 год — 5371).

В 2018—2019 годах Путин на парадах концентрировался на теме переписывания истории и умаления подвига советских солдат, но 9 мая президент не сказал об этом ни слова. Сегодня стало понятно, что для главы государства сам парад Победы является способом сохранения исторической памяти.

«Наш долг — помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. <…> В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад — в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны», — заявил президент.

Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт считает, что президент выступил на параде Победы в традиционном формате, чтобы продемонстрировать возвращение России к привычной жизни. «Выступать с такой речью, с какой президент выступил сегодня, 9 мая было бы неуместно, — отмечает политолог. — Тогда страна находилась в тяжелых условиях разгара пандемии (в тот день в Москве заболело 5 667 человек, сегодня — 811 — прим. ред.).

Сейчас президент возвращается к прежнему формату. Его задача — прекратить разговоры о том, что мир теперь будет совершенно другим.

Эту фразу многие используют в значении «война все спишет». Есть опасность, что кто-то попытается переиграть устойчивые правила игры».

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