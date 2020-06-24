В Тюменской области найден суперсекретный архив

В тайном архиве Ялуторовска хранятся десятки тысяч документов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ялуторовске Тюменской области есть уникальный архив, который серьезно охраняется государством. Он появился здесь в начале 70-х, в разгар «холодной войны» с США. Там до сих пор хранятся сотни тысяч уникальных архивных документов. Но ознакомиться с ними крайне сложно: посторонних туда не пускают.

Ялуторовск — колыбель российской истории

Эксперты считают, что в ялуторовском архиве могут храниться копии документов времен Древней Руси Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По воспоминаниям старожилов, огромное здание в провинциальном Ялуторовске было построено в середине 70-х. Местные тогда еще долго гадали, что там будет: универмаг, новый клуб или гастроном. Вряд ли кто-то из них мог предположить, что здесь расположится один из крупнейших исторических архивов Советского Союза. Российский историк-краевед Александр Петрушин поясняет, что местоположение для секретного хранилища выбиралось долго и тщательно. Учитывалась при этом как отдаленность «от центра», так и наличие надежной транспортной инфраструктуры. «Замысел был такой: если Москву подвергнут ракетно-ядерному удару, то все эти архивные документы, реликвии, артефакты и прочее надо куда-то вывезти. Точнее, их копии. Практика такая к этому времени уже существовала: во времена Великой Отечественной войны архивы частично вывозили в Свердловск, Челябинск и другие города», — рассказал Петрушин. По его словам, в ялуторовский архив тогда привезли из Москвы десятки тысяч так называемых, фильмокопий. Это слайды, похожие на те, что используются в детских диафильмах. Но только вместо сказок на них содержались важнейшие исторические документы.

Самая масштабная операция по оцифровке архивов в России

В ялуторовском хранилище оцифровали 7, 7 млн документов времен Первой мировой войны Фото: Александр Кадников © URA.RU

После развала Советского Союза о ялуторовском архиве надолго забыли. Об уникальном хранилище вспомнили вновь после визита в 2014 году в Тюменскую область Сергея Нарышкина (на тот момент — спикера Госдумы РФ). Ему решили показать часть архивных документов времен Первой мировой войны, которые хранились в Ялуторовске. «В этом году как раз отмечалось столетие начала Первой мировой. Показали ему документы. И, так получилось, что он нашел в этих архивах имена своих родственников. В общем, архивы засветили. После этого было принято решение о том, что нужно оцифровать военный архив и выложить его в открытый доступ, чтобы люди могли с ним ознакомиться в любой момент», — пояснил историк Петрушин. Он добавил, что была проделана огромная работа. В частности, отсканировано 7, 7 млн карточек вековой давности. На это у специалистов ушло более четырех лет.

Посторонним вход воспрещен

В Ялуторовском архиве могут храниться секретные документы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

URA.RU не удалось попасть в ялуторовский архив: директор Центра хранения страхового фонда Лариса Тимохина наотрез отказалась принимать журналистов. «Нужно просить разрешения у РосАрхива. Мы закрытое предприятие», — пояснила она во время телефонного разговора. Обращения в РосАрхив также не принесли результата. Инсайдеры агентства связывают это с тем, что ялуторовский архив может хранить еще очень много тайн. И эти тайны серьезно охраняются. «Ну, представьте себе, какой исторический пласт может храниться в картотеках этого архива. Если там нашлись миллионы документов с Первой мировой войны, то, скорее всего, там есть и какие-то документы, касающиеся, к примеру, сталинских репрессий. Или вообще — расстрельные списки какие-нибудь, о которых пока никто ничего не знает. Теоретически — там может быть все, что угодно. В том числе, секретные документы. Не зря же этот архив закрыт от посторонних глаз», — пояснил собеседник агентства в музейной сфере на условиях анонимности.