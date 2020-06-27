Где в Свердловской области отдохнуть на 1000 рублей

В Свердловской области есть много живописных мест Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Если ваш отпуск выпал на лето, пока границы закрыты, не стоит отчаиваться — в Свердловской области есть много мест, которые могут стать достойной заменой зарубежью. URA.RU подготовило для своих читателей топ самых доступных и недорогих направлений.

До 29 июня в санаториях, гостиницах и турбазах региона нельзя размещать людей, но граждане могут отдохнуть дикарями. Те, кто решил провести выходные на природе со своими родными (возьмем в расчет семью из четырех человек), вполне могут уложиться в несколько тысяч рублей — достаточно заправить машину, взять с собой палатку и еду.

Природный парк «Оленьи ручьи»

«Ангел единой надежды» — всемирно известная скульптура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Оленьи ручьи» — одно из самых популярных мест у свердловчан. Даже если вы уже тут были, парк все равно остается великолепным вариантом для отдыха: здесь можно полюбоваться природой, гулять по лесным тропам и наслаждаться свежим воздухом. Из достопримечательностей — подвесные мосты над извилистыми реками, пещеры и скульптура «Ангел единой надежды».

Дорога до природного парка займет примерно два часа, проехать предстоит 120 км. Стоимость бензина туда-обратно составит в среднем 1000 рублей, потребуется почти 22 литра топлива.

Стоимость аренды открытого туристического места для размещения палатки — 250 рублей в час, закрытого — уже 500 рублей.

Озеро Таватуй

Таватуй любим уральскими туристами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одна достопримечательность Среднего Урала расположилась в 104 километрах от Екатеринбурга. Озеро Таватуй — памятник природы федерального значения, который туристы любят за доступность и захватывающие дух виды.

Для того, чтобы добраться до места и вернуться, потребуется около 18 литров топлива. Стоимость бензина составит чуть более 800 рублей на дорогу туда и обратно.

Место для кемпинга стоит в среднем 300 рублей. Неподалеку от озера есть одноименный поселок, где можно увидеть знаменитый дом-ракушку.

Национальный парк «Бажовские места» и озеро Тальков камень

На озере Тальков камень собирается много туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В семи километрах от Сысерти и 55 от Екатеринбурга находится национальный парк «Бажовские места» и озеро Тальков камень, спрятавшееся между обрывистых скал. Водоем появился искусственно — здесь добывали тальк еще с царских времен, но при советской власти карьер глубиной 32 метра решили затопить. Спустя годы сюда потянулись туристы, и это место полюбилось многим уральцам.

На дорогу до места и обратно на собственном автомобиле потребуется меньше часа времени и около 10 литров топлива, которые обойдутся примерно в 500 рублей.

За пользование оборудованными тропами и стоянками с каждого взрослого берут по 100 рублей. А с детей, пенсионеров и инвалидов — по 60 рублей.

Также можно нанять проводника, который покажет всю территорию парка. Такая услуга обойдется в 300 рублей за час.

Липовский карьер

Во многих карьерах сейчас чистая и теплая вода Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Примерно в двух часах пути от Екатеринбурга находится заброшенный Липовский никелевый карьер — самый глубокий водоем (48 метров) Свердловской области, находящийся на территории Режевского минералогического заказника. Карьер входит в Самоцветную полосу Урала: в начале XX века тут добывали турмалины, бериллы и аметисты, а позже нашли никелево-силикатную руду. Но с 1991 года карьер забросили, и в итоге его затопило. С годами здесь появились туристы — место славится чистотой, удобной береговой линией и общим спокойствием. Отдых здесь бесплатный.

Добираться до карьера придется чуть менее двух часов, проехать нужно 102 км. На дорогу туда и обратно понадобится около 10 литров топлива, которые обойдутся примерно в 900 рублей.

Палатку и прочие удобства придется привезти с собой. Но зато никому не придется платить за возможность отдохнуть у красивого водоема.

Южаковский водопад

Отдохнуть без особых трат на туристическое место можно и у Южаковского водопада, ехать до которого из столицы Урала придется 130 километров. Это стихийно образовавшийся водослив Южаковского водохранилища на месте слияния рек Шиловка и Ямбарка. Порог у водопада небольшой — примерно пять метров, но место все равно очень живописное. Около самого водохранилища можно разбить палаточный лагерь, но стоит учесть, что тут может быть много туристов.

На дорогу туда и обратно потребуется 24 литра топлива, которые будут стоить примерно 1200 рублей. Ехать придется почти три часа в одну сторону.

Палатку и спальные принадлежности тоже придется привезти с собой. Зато траты на отдых будут минимальными.

Волчихинское водохранилище

Волчихинское водохранилище, называемое уральцами «Свердловским морем» за свои размеры, находится в 30 километрах от Екатеринбурга. Здесь есть все для комфортного отдыха — лесистые берега и удобное место для кемпинга. Тут можно и плавать, и ловить рыбу, поэтому местные жители любят приезжать сюда на несколько дней.

На дорогу туда и обратно потребуется всего 6 литров бензина. Они обойдутся путешественникам менее чем в 500 рублей.

Спальники, палатки и прочее, что необходимо для удобного отдыха на природе, везите с собой. Зато вас ждет ловля рыбы и прогулки по озеру. Правда, тогда и лодку тоже стоит прихватить.