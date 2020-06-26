Выборы 2021 года в регионах могут стать непредсказуемыми

Москвичи активно голосуют через интернет Фото: unsplash.com

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В первый день голосования за поправки к Конституции электронное голосование доказало свою эффективность. В Москве и Нижегородской области к 20:00 проголосовало уже 43% из допущенных до цифрового голосования 1,2 млн избирателей. В регионах, до которых эксперимент пока не дошел, уверены, что вскоре технология будет применяться повсеместно, что кардинально поменяет ведение избирательных кампаний и результаты выборов.

В большинстве регионов голосование идет в традиционном формате Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-губернатор одного из уральских регионов рассказал, что на личном опыте убедился в удобстве электронного голосования. «Видел сегодня по жене с московской пропиской, что она проголосовала с телефона за полминуты, находясь в регионе. Прогрессивно и удобно», — оценил он. Собеседник агентства добавил, что будет просить применить электронное голосование в регионе в 2021 году. При этом он подчеркнул, что пока не оценивал технические возможности и риски электронного голосования.

Применение электронного голосования изменит структуру избирателей, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Среди голосующих будет больше молодежи, фрилансеров, вообще представителей среднего класса. Это, естественно, изменит и электоральные предпочтения. Масштаб протестного голосования несколько вырастет, вырастет и вероятность неожиданного исхода выборов», — предположил он.

Контролировать результаты выборов будет сложнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опрошенные агентством политтехнологи сошлись во мнении, что в условиях пандемии (они уверены, что коронавирус продолжит влиять на настроение людей в ближайшие 2-3 года) при электронном голосовании основная часть агитации уйдет в соцсети — а к этому не все готовы. «В регионах мало опыта такой работы, все привыкли к технологии „от двери к двери“», — считает один из инсайдеров. Политолог Дмитрий Ковалев отметил также, что агитация с помощью онлайн-технологий дает возможность для вмешательства извне — в том числе, и из-за рубежа.

Политический вице-губернатор одного из регионов считает, что проблемы в первую очередь возникнут при организации выборов на местном уровне. «На выборах президента или в Госдуму результат более предсказуем. Но в то же время никто из кураторов внутренней политики не хочет оправдываться за „не те“ показатели», — отметил он.

Со сложностями электронного голосованиях в регионах уже столкнулись при проведении праймериз «Единой России» (из-за коронавируса впервые проводились в электронном формате). Так, высокопоставленный источник в одном из региональных правительств на условиях анонимности посетовал на непрозрачность процесса голосования. «Обычно мы видим, как идет голосование, где нужно поднажать, а в этот раз практически невозможно было добиться никаких данных», — отметил собеседник агентства.

Политтехнолог из другого региона рассказал, как один из кандидатов в ходе праймериз недосчитался нескольких сотен голосов. «В качестве доказательства при голосовании ему присылали скрины. Но это же незаконно, кому предъявлять требования, не в суд же идти», — отметил собеседник агентства. В то же время он подчеркнул, что подобные манипуляции на выборах грозят уголовными делами и реальными сроками, поэтому желающих их применять будет гораздо меньше.

Источник в региональном избиркоме напомнил, что в половине российских регионов нет стопроцентного охвата связью. «На оснащение потребуется не один миллиард. Без этого как можно заявлять о готовности? Начнутся вопросы — а можно с кнопочного телефона, а со старого компьютера… Что мы будем отвечать», — поделился он сомнениями. В то же время он отметил, что при необходимости все технические вопросы можно достаточно быстро решить. Сложнее, по его мнению, обеспечить прозрачность: «Есть недоверие к такой форме голосования». Еще одной проблемой он считает дублирующее голосование. «Не смог человек проголосовать электронно, пришел на участок, а его уже вычеркнули. Как с этим быть, если это Единый день голосования, а не неделя, как сейчас?» — отметил он.

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