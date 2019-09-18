Старец заявил, что Сергей Алиев — не его духовное чадо Скриншот: Первый Международный Позитивный Канал в YouTube

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергей (Романов), которого считают духовником Натальи Поклонской, Павла Дацюка и многих других VIP, публично открестился от православного активиста Сергея Алиева, называющего себя его духовным чадом. Видеозаявление старца опубликовано в соцсетях.

«Дорогие отцы, братья, сестры! Хочу вам сказать, что духовником у Алиева я никогда не был, — заявил схиигумен Сергий. — Почему он пользуется моими благословениями, можно понять, когда посмотришь его передачу, его высказывания, его заявления — по своей самости, по своей гордости и по своим желаниям. Аминь!»

В 2018 году неизвестный ранее широкой общественности боксер Сергей Алиев прославился борьбой против фильма Алексея Учителя «Матильда»: он снял документальную ленту «Оболганный государь», а Учителя вызвал на дуэль и избил его манекен, а также судился с ним, требуя запрета фильма (правда, безуспешно).

Недавно у Алиева появилась новая цель — он вызвал на «мужской разговор» Сергея Шнурова из-за клипа группы «Ленинград» «i_$uss» и заявил, что Шнур должен отправиться на исповедь в монастырь к отцу Сергию. Иван Ургант в своем юмористическом шоу высмеял эту идею, тогда уралец призвал отправить Урганта на церковный обряд изгнания бесов, который регулярно проводится в Среднеуральском женском монастыре. «URA.RU» Алиев не раз заявлял, что действует по благословению отца Сергия Романова.