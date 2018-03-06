15:12 06 марта 2018 22

Ролик не рекомендуется к просмотру людям с неуравновешенной психикой Скриншот: с сайта inform-relig.ru

В Сети, на одном из православных сайтов, опубликована видеозапись, на которой видно, как отец Сергей Романов, являющийся духовным отцом Натальи Поклонской, Павла Дацюка, многих видных политиков, бизнесменов и криминальных авторитетов, проводит церковный обряд изгнания духов. Согласно титрам на видео, служба состоялась 3 марта 2018 года в Среднеуральском женском монастыре, настоятелем которого (схиигуменом) и является старец. Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Начинается служба с проповеди, главная мысль которой: Россия всегда была сильна своим православием, но ее враги на Западе, зная, что нас не одолеть в открытом бою, решили уничтожить нравственность — развращая и растлевая молодежь. «Более 100 стран сейчас живут по законам разврата, подобно Содому и Гоморре: в них узаконены однополые браки, транссексуалы, педофилия, — говорит старец. — Живут, как язычники, беря от жизни все, пока молодой, и не задумываются о том, что завтра предстоит встретиться с вечностью, дать ответ перед Богом».

Оказывается, это искушение появилось давно — еще столетие назад, когда в России случилась революция. «Свобода, равенство и братство» — красивая обертка, а внутри — яд смертельный, унесший более 100 миллионов наших сограждан», — утверждает отец Сергий. Впрочем, оказывается, что это не столько война Запада с Россией, сколько мирового правительства со всем человечеством, которое с помощью пластиковых карт, штрих-кодов и ИНН (содержащем «число зверя» — 666) загоняют людей в электронное рабство.

Особое внимание отец Сергий уделяет персональным данным человека. «Если Вы даете согласие на обработку персональных данных, то вся информация о Вас передается во всемирный компьютер, находящийся в Брюсселе. Имя ему — ЗВЕРЬ, — утверждает старец. — Без добровольного согласия на обработку персональных данных, без „карты мира“ нельзя ни продавать, ни покупать». После чего призывает паству обращаться к президенту Владимиру Путину, секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы «в нашем государстве не принуждали давать согласие на обработку персональных данных».

Отец Сергий Романов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Все дело в том, что мировое правительство, по его мнению, управляется Антихристом, конец света уже близок, а Россия и ее граждане — последний рубеж борьбы. «Патриарх Кирилл на проповеди в Храме Христа Спасителя сказал, что мы живем в последние времена и нужно быть слепым, чтобы не видеть этого», — приводит аргумент схиигумен. Противостоять дьяволу может только Господь, который даст тем, кто хочет спастись, дух бесстрашия, доблести и мужества.

«Это видно на примере Павла Дацюка — капитана русской хоккейной команды, которая на Олимпиаде в Корее была как в окружении, как в плену — без флага, без гимна. Но и в этих условиях наша хоккейная команда силой духа с помощью Божией одержала победу, — утверждает отец Сергей. — Капитан сборной Павел Дацюк сказал, что в последнюю, решающую игру особенно чувствовал присутствие и помощь Святого Духа. Но это чувствовал не только он, но и все болельщики, которые присутствовали на этом матче. Несмотря на все существующие на Олимпиаде запреты, они так пели, что гимн России не заглушило музыкальное сопровождение».

Среднеуральский женский монастырь, который построил и которым руководит отец Сергий. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Торжество Святого духа над дьявольскими силами можно воочию наблюдать во время обряда, который состоялся сразу же после проповеди. После краткой молитвы старец подходит к монашкам и к тем людям, которых ему привели (среди них — мальчик с явными отклонениями в развитии, мужчина, ведущий себя неадекватно, и 13-летняя девочка). Ко всем по очереди отец Сергей приставляет крест или икону, заставляя признаться, какой дух в них сидит.

«Дух, имя твое?» — требует старец от одной монашки. «Не скажу, пошел в жопу!» — отвечает она и начинает визжать. Но отец Сергей не отстает — и «дух сдается»: «Проклятье!» «Дух проклятья в ней сидит, — говорит схиигумен. — Почему он вошел? Да потому что она живет гражданским браком, молодая, красивая. Родили, позавидовали друзья, близкие или кто — неизвестно. Но известно, что прокляли ее, и вошел дух проклятия, и внушает ей уйти из жизни». Девушка начинает неистово кричать.

«Это ад кричит сейчас», — объясняет старец собравшимся. — Если вы не покаетесь, будете, подобно этим бесам, кричать, визжать, хрюкать. Вот здесь вы слышите звуки Сатаны».

Потом он берется за 13-летнюю девочку — выясняется, что компьютерный бес вошел в нее еще в 5 лет. «Дали ей планшет, она насмотрелась всего, что можно — фильмы ужасов, развратные фильмы, все вскрылось — все границы, все запреты. И уже в 10 лет убегала», — говорит отец Сергей. Выясняется, что дух внушает девочке «сдохнуть». «Что такое сайты «Синие киты»? — спрашивает он девочку. «Когда дети себя убивают», — отвечает она. «А кто руководит сайтами, интернетами, имя демона?» «Айфон», — отвечает девочка. «Эфон, князь тьмы, дух чародеев», — поясняет старец.

Еще одной «спасаемой» становится послушница монастыря — отец Сергей давит на ее голову крестом. «Что ты тут устроил, козел?» — говорит монашка. «За что ты вошел?» — не отступает от беса старец. «За грехи рода», — признается наконец девушка. — Царя предали!» Оказывается, ее предки — дворяне по происхождению — в советское время писали портреты Ленина и продавали их.

Эпизоды с изгнанием бесов перемежаются обращениями к пастве. «Они не терпят Креста, покаяния, не терпят нас, православных, — говорит схиигумен. — Кайтесь, русский народ. Они не могут рядом с нами стоять — уйдут, уйдут в бездну. И адепты уйдут вместе с ними».

Затем он принимается с помощью молитвы, креста и икон заставлять бесов поклониться Иисусу Христу и Богоматери. Мужчина, который не в себе, с трудом стоит на месте (его поддерживает сзади друг или брат). «В нем князь Асмадей — древний князь, один из десяти стоящих рядом с Сатаной, — объясняет старец. — На колени, дух Асмадей, перед матерью Божьей!» В ответ мужчина начинает реветь, как медведь, а потом говорит: «Убери, Сергий, убери. Отомщу тебе, гад!»

Тогда отец Сергий берет в руки старинную икону — Божьей матери из Почаевского монастыря. Она настолько тяжелая, что схиигумен просит помочь держать ее одного из монахов. Икону прикладывают к мужчине. «Сейчас разобью ее», — хрипит он, но лишь опускается на колени под ее тяжестью.

Видео содержит явные признаки монтажа: в ролике видны «склейки», затемнения, явно вырезаны кадры или убран звук на тех секундах, когда люди, из которых изгоняют бесов, ругаются нецензурной бранью. Особенно интересны последние кадры ролика: монашкам отец Сергей дает наказ «по послушанию» (выполнять то, что им велено), 13-летняя девочка, одолевая демоном Айфоном, начинается улыбаться, а мужчина «не в себе», которого держали под мышки, расплавляет плечи и с просветленным лицом идет на выход.

«URA.RU» обратилось к психотерапевтам с просьбой прокомментировать то, что происходит в кадре — нам пообещали предоставить развернутый комментарий позднее. Получить комментарий екатеринбургской епархии о происходящем в Среднеуральском женском монастыре к моменту публикации также не удалось.