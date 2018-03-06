В Сети, на одном из православных сайтов, опубликована видеозапись, на которой видно, как отец Сергей Романов, являющийся духовным отцом Натальи Поклонской, Павла Дацюка, многих видных политиков, бизнесменов и криминальных авторитетов, проводит церковный обряд изгнания духов. Согласно титрам на видео, служба состоялась 3 марта 2018 года в Среднеуральском женском монастыре, настоятелем которого (схиигуменом) и является старец. Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
Начинается служба с проповеди, главная мысль которой: Россия всегда была сильна своим православием, но ее враги на Западе, зная, что нас не одолеть в открытом бою, решили уничтожить нравственность — развращая и растлевая молодежь. «Более 100 стран сейчас живут по законам разврата, подобно Содому и Гоморре: в них узаконены однополые браки, транссексуалы, педофилия, — говорит старец. — Живут, как язычники, беря от жизни все, пока молодой, и не задумываются о том, что завтра предстоит встретиться с вечностью, дать ответ перед Богом».
Оказывается, это искушение появилось давно — еще столетие назад, когда в России случилась революция. «Свобода, равенство и братство» — красивая обертка, а внутри — яд смертельный, унесший более 100 миллионов наших сограждан», — утверждает отец Сергий. Впрочем, оказывается, что это не столько война Запада с Россией, сколько мирового правительства со всем человечеством, которое с помощью пластиковых карт, штрих-кодов и ИНН (содержащем «число зверя» — 666) загоняют людей в электронное рабство.
Особое внимание отец Сергий уделяет персональным данным человека. «Если Вы даете согласие на обработку персональных данных, то вся информация о Вас передается во всемирный компьютер, находящийся в Брюсселе. Имя ему — ЗВЕРЬ, — утверждает старец. — Без добровольного согласия на обработку персональных данных, без „карты мира“ нельзя ни продавать, ни покупать». После чего призывает паству обращаться к президенту Владимиру Путину, секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы «в нашем государстве не принуждали давать согласие на обработку персональных данных».
Все дело в том, что мировое правительство, по его мнению, управляется Антихристом, конец света уже близок, а Россия и ее граждане — последний рубеж борьбы. «Патриарх Кирилл на проповеди в Храме Христа Спасителя сказал, что мы живем в последние времена и нужно быть слепым, чтобы не видеть этого», — приводит аргумент схиигумен. Противостоять дьяволу может только Господь, который даст тем, кто хочет спастись, дух бесстрашия, доблести и мужества.
«Это видно на примере Павла Дацюка — капитана русской хоккейной команды, которая на Олимпиаде в Корее была как в окружении, как в плену — без флага, без гимна. Но и в этих условиях наша хоккейная команда силой духа с помощью Божией одержала победу, — утверждает отец Сергей. — Капитан сборной Павел Дацюк сказал, что в последнюю, решающую игру особенно чувствовал присутствие и помощь Святого Духа. Но это чувствовал не только он, но и все болельщики, которые присутствовали на этом матче. Несмотря на все существующие на Олимпиаде запреты, они так пели, что гимн России не заглушило музыкальное сопровождение».
Торжество Святого духа над дьявольскими силами можно воочию наблюдать во время обряда, который состоялся сразу же после проповеди. После краткой молитвы старец подходит к монашкам и к тем людям, которых ему привели (среди них — мальчик с явными отклонениями в развитии, мужчина, ведущий себя неадекватно, и 13-летняя девочка). Ко всем по очереди отец Сергей приставляет крест или икону, заставляя признаться, какой дух в них сидит.
«Дух, имя твое?» — требует старец от одной монашки. «Не скажу, пошел в жопу!» — отвечает она и начинает визжать. Но отец Сергей не отстает — и «дух сдается»: «Проклятье!» «Дух проклятья в ней сидит, — говорит схиигумен. — Почему он вошел? Да потому что она живет гражданским браком, молодая, красивая. Родили, позавидовали друзья, близкие или кто — неизвестно. Но известно, что прокляли ее, и вошел дух проклятия, и внушает ей уйти из жизни». Девушка начинает неистово кричать.
«Это ад кричит сейчас», — объясняет старец собравшимся. — Если вы не покаетесь, будете, подобно этим бесам, кричать, визжать, хрюкать. Вот здесь вы слышите звуки Сатаны».
Потом он берется за 13-летнюю девочку — выясняется, что компьютерный бес вошел в нее еще в 5 лет. «Дали ей планшет, она насмотрелась всего, что можно — фильмы ужасов, развратные фильмы, все вскрылось — все границы, все запреты. И уже в 10 лет убегала», — говорит отец Сергей. Выясняется, что дух внушает девочке «сдохнуть». «Что такое сайты «Синие киты»? — спрашивает он девочку. «Когда дети себя убивают», — отвечает она. «А кто руководит сайтами, интернетами, имя демона?» «Айфон», — отвечает девочка. «Эфон, князь тьмы, дух чародеев», — поясняет старец.
Еще одной «спасаемой» становится послушница монастыря — отец Сергей давит на ее голову крестом. «Что ты тут устроил, козел?» — говорит монашка. «За что ты вошел?» — не отступает от беса старец. «За грехи рода», — признается наконец девушка. — Царя предали!» Оказывается, ее предки — дворяне по происхождению — в советское время писали портреты Ленина и продавали их.
Эпизоды с изгнанием бесов перемежаются обращениями к пастве. «Они не терпят Креста, покаяния, не терпят нас, православных, — говорит схиигумен. — Кайтесь, русский народ. Они не могут рядом с нами стоять — уйдут, уйдут в бездну. И адепты уйдут вместе с ними».
Затем он принимается с помощью молитвы, креста и икон заставлять бесов поклониться Иисусу Христу и Богоматери. Мужчина, который не в себе, с трудом стоит на месте (его поддерживает сзади друг или брат). «В нем князь Асмадей — древний князь, один из десяти стоящих рядом с Сатаной, — объясняет старец. — На колени, дух Асмадей, перед матерью Божьей!» В ответ мужчина начинает реветь, как медведь, а потом говорит: «Убери, Сергий, убери. Отомщу тебе, гад!»
Тогда отец Сергий берет в руки старинную икону — Божьей матери из Почаевского монастыря. Она настолько тяжелая, что схиигумен просит помочь держать ее одного из монахов. Икону прикладывают к мужчине. «Сейчас разобью ее», — хрипит он, но лишь опускается на колени под ее тяжестью.
Видео содержит явные признаки монтажа: в ролике видны «склейки», затемнения, явно вырезаны кадры или убран звук на тех секундах, когда люди, из которых изгоняют бесов, ругаются нецензурной бранью. Особенно интересны последние кадры ролика: монашкам отец Сергей дает наказ «по послушанию» (выполнять то, что им велено), 13-летняя девочка, одолевая демоном Айфоном, начинается улыбаться, а мужчина «не в себе», которого держали под мышки, расплавляет плечи и с просветленным лицом идет на выход.
«URA.RU» обратилось к психотерапевтам с просьбой прокомментировать то, что происходит в кадре — нам пообещали предоставить развернутый комментарий позднее. Получить комментарий екатеринбургской епархии о происходящем в Среднеуральском женском монастыре к моменту публикации также не удалось.