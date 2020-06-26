Курганские инсайды: Курган потерял мэра

Голосование по Конституции — везде Коллаж: URA.RU

Глава курганского соцстраха слетала в командировку бизнес-классом, после чего ей пришлось идти в ОБЭП. А вот мэр Кургана Андрей Потапов, чтобы отчитаться перед депутатами, никуда не ходил. Чиновники переживают за бесплатный проезд и голосование по поправкам в Конституцию. Тем временем курганцы ожидают пожаров на мусорном полигоне потому что местным МУП управляют бывшие силовики, заподозренные в коррупции.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумков испугался из-за паспорта

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи обратили внимание на переживания губернатора Курганской области Вадима Шумкова в день голосования за поправки в Конституцию. В целом визит главы региона на участок выглядел очень странно. «Пришел проголосовал, сказал присутствующим, чтобы тоже голосовали и ушел, не было даже пресс-подхода», — шепчутся журналисты. Присутствующие представители СМИ также обратили внимание: после того, как губернатор вышел с участка, он просил проследить, чтобы никто из фотографов не публиковал его паспорт. «Он очень переживал, что личные данные могут угодить в открытый доступ», — признается один из представителей курганских медиа.

В Кургане потеряли главу города

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отсутствие главы города Андрея Потапова на мероприятиях все больше настораживает слухачей. Мэр везде присутствует исключительно виртуально. Городские власти при этом отрицают, что это связано с коронавирусом. «Если он на самоизоляции — это же не преступление. Зачем скрывать и лукавить. Это лишь порождает больше слухов, особенно на фоне разговоров о его готовности уйти с поста», — поделился инсайдер.

Он добавил, что отчет Потапова перед депутатами по телефону вызвал также много вопросов. «Официально было заявлено, что гордума попросила организовать это мероприятия в дистанционном формате с главой и сотрудниками мэрии из-за ситуации с коронавирусом. Но, например, замдиректора департамента экономического развития Ульяна Иванова пришла лично на встречу с депутатами», — пояснил источник.

Чиновники не верят официальной статистике

Озвученные главой города Андреем Потаповым данные по средней заработной плате в Кургане в 36 тысяч рублей возмутили рядовых клерков и госслужащих. «Мы точно не получаем таких денег. Может с премиями руководителей и выходят такие средние данные за год, но не у нас», — выразил негодование курганцев инсайдер. Собеседник отмечает, в связи с экономическим кризисом социальное неравенство между руководителями и служащими в правительстве обозначилось сильнее. «Приходится экономить. В некоторых семьях супруги остались без работы. У многих дети», — поделился инсайдер.

Госслужащие не смогут бесплатно ездить на автобусе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В коридорах курганского правительства чиновники негодуют: госслужащим придется досрочно сдать календарики, по которым они сейчас ездят на автобусах бесплатно. Календарики были выданы при голосовании по поправкам в Конституцию. Предъявив их в некоторых автобусах 25 и 26 июня, курганцы могут проехать бесплатно. Но после голосования календарики нужно будет сдать работодателю как доказательство того, что чиновник проголосовал. «Их забирают [на участке сразу после того, как отдал голос по поправкам в Конституцию] и больше нет возможности проехать бесплатно», — поделился инсайдер.

Подчиненные курганских чиновников игнорируют указания руководства

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подшефные учреждения областного правительства говорят, что не собираются заставлять своих сотрудников ходить на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, близкий к правительству региона. Инсайдеры говорят, что некоторые вполне лояльны. «Руководство учреждений, которое понимает, что на людей лучше не давить и они сами вправе решать, только рекомендует сходить на голосование. Для тех, кто не собирается идти, санкций не предусмотрено», — считает инсайдер. Впрочем есть и иная версия. Мол, негласное указание для бюджетных и госучреждений отправлять своих сотрудников на голосование все же есть.

Областные чиновники опасаются, что нагрянут силовики

Слухачи заговорили, что после выемки документов в администрации Целинного района силовики могут заинтересоваться ролью областного департамента АПК. В районе земля, принадлежащая сельским советам, сдавалась челябинскому инвестору, который не спешил платить за аренду и компенсировать земельный налог муниципалитету.

«Сейчас департамент области запрашивает у администрации района все по „Зауральехлеб“. Сколько оплатили, где сеют, какая организация „Зауральехлеб“ или „Агроинвест“? А администрация запрашивает эти данные у сельсоветов. Отдел сельского хозяйства и экономики не знают этого?» — рассказал инсайдер. По его словам, инвестор долгие годы действовал в районе таким образом и департамент АПК не мог не знать о происходящем.

Шадринск может стать «горячей точкой» в политике

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи из сферы политики заговорили, что шадринские общественники добавят очередную проблему властям. Удобную и контролируемую процедуру выборов главы города в рамках конкурса они хотят заменить прямыми выборами мэра.

«Шадринск последним включился в новую систему избрания глав [она введена в 2019 году] и результат многих разочаровал. К мэру Виктору Ермишкину у людей много претензий — скандалы с премиями, недостроенными объектами. Поэтому общественники будут продвигать идею — вернуть прямые выборы. Посмотрим, как у них получится, потому что местной власти это явно не понравится», — рассказал инсайдер.

В мэрии курганской «Рублевки» дефицит кадров

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В администрации Кетовского района (так называемой курганской «Рублевке») все еще не могут найти человека на пост заместителя главы района по социальной политике. «Как ушла Елена Ситникова в администрацию Кургана около полугода назад, так и нет никого. Можно подумать, что направление соцполитики не очень интересует нынешнее руководство. Или действительно никто не соглашается», — переживают слухачи.

Курганским МУП руководят экс-силовики, которые подозревались в коррупции

Сплетники обсуждают последние действия руководства МУП «Шуховский полигон», которое решило самовольно поднять для клиентов стоимость захоронения отходов. Предприятие должно было согласовать тарифы с департаментом регулирования цен и тарифов. Близкие к мусорному бизнесу инсайдеры говорят, что нарушение не удивительно. В числе сотрудников «Шуховского полигона», мол, есть экс-силовики, которых подозревали в коррупции.

«Когда пришла новая власть, средств вдруг не стало, они уходили на счета других компаний. Бывший руководитель за счет МУП строил бани, заборы, машины ремонтировал. Еще была схема — оценивают мусоровоз очень дешево, в 90 тысяч, и отдают нужному человеку, плюс откат. Да и сейчас у власти тот, кто продавал когда-то в Каргаполье красивые номера. Порядка на полигоне не будет. А свалка так и продолжит гореть и травить людей», — говорит источник.

Руководитель ФСС летала бизнес-классом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане заговорили о причинах, по которым следователи курганского ОБЭП разбираются в бюджетном нарушении Курганского отделения Фонда социального страхования. «Управляющая фондом Зоя Брунчукова слетала в командировку бизнес-классом. Поэтому ее, а также главного бухгалтера и начальника планово-экономического отдела вызывали в здание на ул. Отдыха [там находится ОБЭП]. По закону совершать полеты можно только в «экономе», — сообщает инсайдер. При этом источник добавляет, что если фактом заинтересовалась полиция, то речь может идти об определении уголовной ответственности. Но в некоторых случаях нарушения подобного рода могут ограничиться привлечением к административной ответственности.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.