О чем будет фильм Собчак про монастырь схиигумена Сергия

Избиение Ксении Собчак (справа) в монастыре схиигумена Сергия (слева) затмило в свердловских СМИ голосование по поправкам в Конституцию Коллаж: URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Фильм Ксении Собчак о насилии над подростками в Среднеуральском женском монастыре опального схиигумена Сергия Романова будет посвящен практике избиений в святом месте. Об этом агентству сообщили сразу несколько источников, знакомых с работой журналистки. Фильм может существенно скорректировать имидж схиигумена, чьи последователи хоть и не разделяют его политические заявления, но всегда поддерживали благотворительные проекты священника.

В ходе конфликта в Среднеуральском женском монастыре, где сторонники опального схиигумена Сергия избили съемочную бригаду Ксении Собчак, стало известно, о чем будет ее фильм — о телесных наказаниях, которым подвергались послушники-подростки в обители. Фрагменты этих историй прозвучали из уст самой Собчак, а также бывших послушников, которые приехали вместе с ней на съемки в монастырь. В частности, экс-послушница Христина заявила, что детей в монастыре пороли кабелем и ремнем.

Между тем, как стало известно URA.RU, подобные случаи не единичны — целый ряд подобных историй агентству рассказала екатеринбургская православная активистка Раиса Ильина, много лет «воюющая» против Сергия (Романова). «В одном из монастырей я однажды познакомилась с иноком, который до этого служил у Романова, — вспоминает она. — Когда он был отправлен в Новоселова (глухое село под Алапаевском), отвечал за подростков. И он рассказывал мне, что у него было послушание бить их, если они не будут слушать других».

Девушка Христина рассказала, как ее наказывали, когда она была подростком-послушницей в «Спорительнице хлебов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «картотеке» Ильиной есть не только истории с битьем подростков, но и примеры других действий на грани законности — например, об удержании людей в монастыре. Так, по ее словам, именно в Среднеуральском монастыре время от времени возникают конфликтные ситуации с родными юных девушек, возражающими против их пребывания в монастыре. В этом случае, по словам Ильиной, используются дальние скиты — чтобы спрятать там разыскиваемых послушниц.

«Я помогала одной семье, мать которой искала в монастыре свою дочь, — рассказывает Ильина. — Сестра женщины давно попала к Романову, и ей удалось заинтересовать [монастырской жизнью] племянницу Машу: та начала ездить в монастырь, потом Романов предложил ей остаться. Мать была категорически против.

Семья на какое-то время уезжала на север, а когда вернулась в Екатеринбург, Машу встретили девчушки из монастыря и забрали с собой».

По рассказу Ильиной, когда мать стала разыскивать дочь, сперва ей сказали, что в монастыре ее нет. Спустя время отправили в село Новоселово под Алапаевском, где девушка жила несколько месяцев в ските. Затем послушницу перевели в скит в селе Нейво-Шайтанка. «Там в 2007-м году в местном храме убили священника, — вспоминает Ильина. — Маша рассказывала потом, что она вышла из храма за 15-20 минут до того, как это произошло. Потом Машу перебросили еще куда-то, но у нее уже наладился контакт с семьей — в итоге она все-таки уехала домой».

Филипп — бывший послушник монастыря, вероятно, также станет героем фильма Собчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Ильиной, есть и другие истории — например, о непосильных послушаниях. «Дать, например, 20-летней девочке епитимью (наказание) 500 коленопреклонений — для нее это очень тяжело», — говорит активистка. Достается и трудникам и трудницам (тем, кто еще не стал послушником). «В монастырях всегда много работы, и считается, что человек должен быть счастлив от того, что ему позволили там поработать, — говорит активистка — Он пару дней счастлив, но потом все это превращается в рабский труд, потому что назначают на работы, которые реально очень тяжелы. А когда человек начинает внутренне бунтовать — ему говорят: «Учись послушанию. Послушание превыше молитвы!»

После десанта Собчак в «Спорительницу хлебов» целый ряд российских СМИ готовят сейчас публикации о насилии в монастыре. По сути, схиигумен Сергий предстает, как своеобразный «церковный Ройзман». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в бытность его главой фонда «Город без наркотиков» обвиняли в насильственном удержании реабилитантов в центрах фонда.

Представители самого Среднеуральского женского монастыря подвергают сомнению истории бывших подростков-послушников обители о телесных наказаниях. «Лично я никогда не слышал, чтобы на территории монастыря применялось насилие. И вообще не видел ни одного несчастного ребенка.

Все дети, которые есть в монастыре — на виду. Если бы там было такое, чтобы кого-то били или насиловали, как минимум, кто-то бы узнал об этом.

Но ни одного даже намека на такое я никогда не наблюдал», — говорит представитель отца Сергия Всеволод Могучев. В монастыре рассказывают чудесные истории исцелений онкобольных, на которых врачи махнули рукой. Часть таких людей, приехавших в монастырь умирать, действительно умирает, а часть излечивается (рассказ одной из монахинь об излечении от рака есть в репортаже URA.RU из монастыря «Спорительница хлебов»).

«Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009—2010 годах, опубликованные рядом СМИ,

— сообщили URA.RU в пресс-службе религиозного управления. — Установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания. Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе, причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В случае необходимости, по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь».

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что от комментариев по данной теме воздерживается «до итогов детального разбирательства». В свердловском Следственном комитете также не стали пока комментировать тему будущего фильма Собчак.

«Чтобы понять, зачем приезжала Собчак, надо сперва посмотреть, какой продукт она выдаст: по фильму можно будет понять, куда она клонит, кто предполагаемый заказчик и зачем все это,

— говорит екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов. — Да, там будут рассказы о насилии над подростками. Но ведь можно сказать: «Меня в детстве пороли, и я вырос приличным человеком — не хожу по клубам и не бухаю», а можно сказать: «надо мной издевались долбаные уголовники, и эта травма на всю жизнь. Одну и ту же историю можно подать совершенно по-разному».

Интересны и последствия скандала с Собчак для отца Сергия. «Из него сейчас делают «православного талиба», как сказала Ксения. Оказаться примазанным к такой славе публичного человеку точно не стоит, но для многих представителей православной общины это может быть, наоборот, комплиментом.

Ведь Собчак в лице православных — «дочь Сатаны». У нее одиозная репутация, и то, что она в конфликте с Сергием, только добавляет ему очков.

По православным пабликам уже расходится видео, где Собчак сидит на газоне, с комментариями, что зло побеждено. Так что возможна и совершенно бредовая версия, что Собчак попросили приехать, чтобы она выступила в роли «девочки для битья», которую можно показательно победить».

«Применять ли такие наказания детей в семье — это дело семьи, но недопустимо, если это происходит в монастырях или в учреждениях (например, в детдомах), — говорит религиовед, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора и завлабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. — В каких-то случаях я могу допустить, что это может принести пользу, но чаще всего от этого больше вреда. Но когда монастырь становится сектой — наказания могут стать самоцелью: есть непререкаемый лидер, который волен казнить и миловать, и это признак духовного нездоровья».

Получить комментарий самой Ксении Собчак к моменту публикации не удалось.