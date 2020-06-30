29 июня 2020

О чем будет фильм Собчак про монастырь схиигумена Сергия

«Били кабелем или ремнем»: истории насилия над подростками

© Служба новостей «URA.RU»
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Избиение Ксении Собчак (справа) в монастыре схиигумена Сергия (слева) затмило в свердловских СМИ голосование по поправкам в Конституцию Коллаж: URA.RU
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Фильм Ксении Собчак о насилии над подростками в Среднеуральском женском монастыре опального схиигумена Сергия Романова будет посвящен практике избиений в святом месте. Об этом агентству сообщили сразу несколько источников, знакомых с работой журналистки. Фильм может существенно скорректировать имидж схиигумена, чьи последователи хоть и не разделяют его политические заявления, но всегда поддерживали благотворительные проекты священника.

В ходе конфликта в Среднеуральском женском монастыре, где сторонники опального схиигумена Сергия избили съемочную бригаду Ксении Собчак, стало известно, о чем будет ее фильм — о телесных наказаниях, которым подвергались послушники-подростки в обители. Фрагменты этих историй прозвучали из уст самой Собчак, а также бывших послушников, которые приехали вместе с ней на съемки в монастырь. В частности, экс-послушница Христина заявила, что детей в монастыре пороли кабелем и ремнем.

Между тем, как стало известно URA.RU, подобные случаи не единичны — целый ряд подобных историй агентству рассказала екатеринбургская православная активистка Раиса Ильина, много лет «воюющая» против Сергия (Романова). «В одном из монастырей я однажды познакомилась с иноком, который до этого служил у Романова, — вспоминает она. — Когда он был отправлен в Новоселова (глухое село под Алапаевском), отвечал за подростков. И он рассказывал мне, что у него было послушание бить их, если они не будут слушать других».

Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область
Девушка Христина рассказала, как ее наказывали, когда она была подростком-послушницей в «Спорительнице хлебов»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «картотеке» Ильиной есть не только истории с битьем подростков, но и примеры других действий на грани законности — например, об удержании людей в монастыре. Так, по ее словам, именно в Среднеуральском монастыре время от времени возникают конфликтные ситуации с родными юных девушек, возражающими против их пребывания в монастыре. В этом случае, по словам Ильиной, используются дальние скиты — чтобы спрятать там разыскиваемых послушниц.

«Я помогала одной семье, мать которой искала в монастыре свою дочь, — рассказывает Ильина. — Сестра женщины давно попала к Романову, и ей удалось заинтересовать [монастырской жизнью] племянницу Машу: та начала ездить в монастырь, потом Романов предложил ей остаться. Мать была категорически против.

Семья на какое-то время уезжала на север, а когда вернулась в Екатеринбург, Машу встретили девчушки из монастыря и забрали с собой».

По рассказу Ильиной, когда мать стала разыскивать дочь, сперва ей сказали, что в монастыре ее нет. Спустя время отправили в село Новоселово под Алапаевском, где девушка жила несколько месяцев в ските. Затем послушницу перевели в скит в селе Нейво-Шайтанка. «Там в 2007-м году в местном храме убили священника, — вспоминает Ильина. — Маша рассказывала потом, что она вышла из храма за 15-20 минут до того, как это произошло. Потом Машу перебросили еще куда-то, но у нее уже наладился контакт с семьей — в итоге она все-таки уехала домой».

Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область
Филипп — бывший послушник монастыря, вероятно, также станет героем фильма Собчак
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Ильиной, есть и другие истории — например, о непосильных послушаниях. «Дать, например, 20-летней девочке епитимью (наказание) 500 коленопреклонений — для нее это очень тяжело», — говорит активистка. Достается и трудникам и трудницам (тем, кто еще не стал послушником). «В монастырях всегда много работы, и считается, что человек должен быть счастлив от того, что ему позволили там поработать, — говорит активистка — Он пару дней счастлив, но потом все это превращается в рабский труд, потому что назначают на работы, которые реально очень тяжелы. А когда человек начинает внутренне бунтовать — ему говорят: «Учись послушанию. Послушание превыше молитвы!»

После десанта Собчак в «Спорительницу хлебов» целый ряд российских СМИ готовят сейчас публикации о насилии в монастыре. По сути, схиигумен Сергий предстает, как своеобразный «церковный Ройзман». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в бытность его главой фонда «Город без наркотиков» обвиняли в насильственном удержании реабилитантов в центрах фонда.

Представители самого Среднеуральского женского монастыря подвергают сомнению истории бывших подростков-послушников обители о телесных наказаниях. «Лично я никогда не слышал, чтобы на территории монастыря применялось насилие. И вообще не видел ни одного несчастного ребенка.

Все дети, которые есть в монастыре — на виду. Если бы там было такое, чтобы кого-то били или насиловали, как минимум, кто-то бы узнал об этом.

Но ни одного даже намека на такое я никогда не наблюдал», — говорит представитель отца Сергия Всеволод Могучев. В монастыре рассказывают чудесные истории исцелений онкобольных, на которых врачи махнули рукой. Часть таких людей, приехавших в монастырь умирать, действительно умирает, а часть излечивается (рассказ одной из монахинь об излечении от рака есть в репортаже URA.RU из монастыря «Спорительница хлебов»).

«Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009—2010 годах, опубликованные рядом СМИ,

— сообщили URA.RU в пресс-службе религиозного управления. — Установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания. Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе, причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В случае необходимости, по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь».

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что от комментариев по данной теме воздерживается «до итогов детального разбирательства». В свердловском Следственном комитете также не стали пока комментировать тему будущего фильма Собчак.

«Чтобы понять, зачем приезжала Собчак, надо сперва посмотреть, какой продукт она выдаст: по фильму можно будет понять, куда она клонит, кто предполагаемый заказчик и зачем все это,

— говорит екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов. — Да, там будут рассказы о насилии над подростками. Но ведь можно сказать: «Меня в детстве пороли, и я вырос приличным человеком — не хожу по клубам и не бухаю», а можно сказать: «надо мной издевались долбаные уголовники, и эта травма на всю жизнь. Одну и ту же историю можно подать совершенно по-разному».

Интересны и последствия скандала с Собчак для отца Сергия. «Из него сейчас делают «православного талиба», как сказала Ксения. Оказаться примазанным к такой славе публичного человеку точно не стоит, но для многих представителей православной общины это может быть, наоборот, комплиментом.

Ведь Собчак в лице православных — «дочь Сатаны». У нее одиозная репутация, и то, что она в конфликте с Сергием, только добавляет ему очков.

По православным пабликам уже расходится видео, где Собчак сидит на газоне, с комментариями, что зло побеждено. Так что возможна и совершенно бредовая версия, что Собчак попросили приехать, чтобы она выступила в роли «девочки для битья», которую можно показательно победить».

«Применять ли такие наказания детей в семье — это дело семьи, но недопустимо, если это происходит в монастырях или в учреждениях (например, в детдомах), — говорит религиовед, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора и завлабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. — В каких-то случаях я могу допустить, что это может принести пользу, но чаще всего от этого больше вреда. Но когда монастырь становится сектой — наказания могут стать самоцелью: есть непререкаемый лидер, который волен казнить и миловать, и это признак духовного нездоровья».

Получить комментарий самой Ксении Собчак к моменту публикации не удалось.

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