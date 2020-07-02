Что делать, если нечем платить кредит. Советы экономистов

Коронавирус заставил пересмотреть потребительское поведение россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коронавирус сильно изменил поведение потребителей по всей России. Многим заемщикам не под силу оплачивать свои кредиты. URA.RU выяснило у финансовых экспертов, как вести себя в условиях кризиса и что делать, если нечем платить кредит.

Как ведут себя банки в условиях кризиса?

Коронакризис серьезно повлиял на банковскую сферу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие заемщики заявили о неспособности погашать кредиты из-за ограничительных мер. Сложности с выплатой долгов испытывают как обычные россияне, так и бизнес. Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса вынужденно приостановили работу. Все это, безусловно, отразилось на банковских счетах. Некоторые приняли решение зарабатывать на дополнительных сервисах Так, например, недавно Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы и приложения. Однако, по мнению директора дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олега Попкова, это может привести к оттоку клиентов.

«Просто повышать комиссии на текущий момент — это путь в никуда. В любом случае есть ограничения, операция должна стоить денег, но не больше, чем сама услуга. Нужно развиваться по-другому», — считает специалист. По его словам, есть много других решений для заработка. К примеру, УБРиР решил заработать не на комиссиях, а на большем количестве клиентов. Для того чтобы привлечь их, УБРиР запускает карту с коммунальным кэшбэком. При оплате услуг ЖКХ клиенту вернется 5% от стоимости оплаты. Кроме того, Уральский банк запустил вклад «для героев», предназначенный для медицинских работников. «У нас в портфеле много сотрудников, которые на текущий момент находятся на передовой, они являются нашими зарплатными клиентами, и мы делаем для них персонифицированное предложение. Мы предлагаем разместить свои деньги и дополнительно заработать», — объяснил Попков.

Что делать, если нечем платить кредит?

Банк может предложить оформить кредитные каникулы или реструктуризацию кредита Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Многие заемщики, которые столкнулись с финансовыми трудностями, задаются вопросом, что будет, если не платить кредит. У некоторых возникают мысли, что банк может о них забыть. Такого не будет никогда. Если вы оказались в такой ситуации, вам нужно просто прийти в банк и честно в этом признаться. Многие банки сейчас готовы сделать шаг на встречу.

«Главное, понимать, есть ли у вас желание погасить или нет. Если желание есть, то вам банк предложит инструменты. А если нет желания, то банк будет работать с вами уже в рамках договора. Потому что он управляет денежными средствами и банку важно, чтобы платежная дисциплина клиента была на должном уровне», — объяснил Попков. Как правило, вам могут предложить оформить кредитные каникулы, реструктуризацию кредита или любое другое решение, которое подойдет должнику.

Стоит ли брать кредиты сегодня?

Специалисты не советуют брать кредиты в кризис, особенно если условия не самые выгодные. Важно понимать, что в такой период повышается риск увольнений и сокращений. Но если вы все-таки решились взять кредит, то отдавайте предпочтение долгосрочным займам. Следите за тем, чтобы ежемесячные платежи по всем обязательствам не превышали больше половины вашего дохода.

Каковы риски льготной ипотеки?

Экономисты прогнозируют существенное замедление темпов роста в сегменте потребительских кредитов. В тоже время они считают, что сегмент ипотечного кредитования сохранит высокие темпы роста. Некоторые российские банки предлагают гражданам льготную ипотеку на новое жилье. Часть из них заявляют о 5,9%. Однако, как утверждают эксперты, у таких предложений могут быть подводные камни.

По словам директора Института Финансов и права УрГЭУ Максима Марамыгина, стоит обратить внимание на условия в разных банках. Многие предлагают такую ставку только при приобретении комплексного страхования. Без него процент может быть выше. «Под ставкой 5,9% могут быть различные подводные камни. Это могут быть различные страховки, дополнительные оценки. Каждый банк предлагает свои условия», — сказал Марамыгин. Он отметил, что перед покупкой важно прочитать отзывы клиентов, либо просто позвонить в банк.

Экономисты считают, что сегмент ипотечного кредитования в России сохранит высокие темпы роста Фото: Александр Елизаров © URA.RU

К слову, льготная ипотека с прозрачными условиями есть, к примеру, в УБРиР. Банк предлагает клиентам ипотеку под 6,5% и 5,9%. В последнем случае, как отметил Попков, важно внести первоначальный взнос 50%. Дополнительными расходами банк заемщиков не нагружает.

«Помимо того, что банки предлагают специальные условия, их предлагают еще и сами застройщики. Некоторые делают скидки на первоначальный взнос, другие — спецусловия на ипотеку. Это важно понимать. И при выборе застройщика важно обращать на это внимание», — объяснил представитель УБРиР. По его словам, сейчас самое благоприятное время для ипотеки, однако каждый должен оценивать трезво свои возможности.