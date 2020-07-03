Курганские инсайды: Потапову нашли замену

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Губернатор Вадим Шумков не хочет публиковать доходы, рискуя помешать выборной кампании в сентябре. Курганцы переживают за мэра Андрея Потапова и опасаются прихода нового человека. Потушенный недавно мусорный полигон снова тлеет, но борцы за экологию игнорируют ЧП, сконцентрировавшись на безобидной добыче урана.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Итоги выборов в облдуму зависят от декларации Шумкова

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Слухачи рассказывают о переживаниях курганских депутатов. Якобы есть общая установка не публиковать декларации о доходах, пока этого не сделает губернатор Вадим Шумков. «Все уже отчитались, но ждут его отмашки», — говорит инсайдер. При этом наблюдатели говорят, что депутаты боятся: если они опубликуют декларации в последний срок — почти перед выборами — то избиратели будут обсуждать доходы народных избранников.

По словам инсайдеров, главе региона не очень хочется обнародовать доходы. Они исключают, что в декларации губернатора заработок будет меньше, чем в предыдущем отчете. «12 млн [как за 2018 год], вероятно, не будет. Говорят, про восемь млн, но и это значительно больше, чем получали прежние главы [Алексей Кокорин и Олег Богомолов], работавшие за 180 тысяч рублей в месяц», — поделился источник.

Шумков сам следит за тарифами на электроэнергию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент регулирования цен и тарифов не собирается выполнять требование ФАС по отмене мартовских решений по установлению цены на электроэнергию. Даже арбитражный суд признал законным требование антимонопольщиков, но департамент лишь разводит руками. «[Директор департамента Ирина] Гагарина призналась, что не решает такие вопросы. Пояснила, что тарифами на электроэнергию занимается лично губернатор [Вадим Шумков] и к ее мнению он не прислушивается», — говорят сплетники.

Потапов стал идеальным человеком, который ответит за все?

Чиновники судачат, что главе Кургана Андрею Потапову стоило уже давно отказаться от поста. «Он стал удобным человеком, которого можно обвинить во многих недочетах. Например, по невыполнению ряда контрактов, работой с исполнителями, долгов муниципальных предприятий», — считает слухач. По его мнению, пиарщики областной власти давно позиционируют успехи благоустройства города, как личную заслугу губернатора, а в недочетах принято винить муниципалитет и его главу.

К креслу мэра Кургана присматривается жена вице-губернатора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники в коридорах администрации и представители бизнеса отмечают все большее влияние замдиректора департамента экономики Ульяны Ивановой на работу администрации. «Жена вице-губернатора [Владислава Кузнецова], по моему мнению, стремится попасть в кресло главы города. Она активно взялась за экономику», — пояснил источник. «В мэрии уже почти все считают, что она вот-вот станет главой», — добавляет второй собеседник.

Новые скверы Кургана будут хуже прошлогодних

Из-за недавних увольнений в мэрии скверы, которые планируют построить в Кургане, будут хуже общественных пространств, появившихся в 2019 году. Об этом рассказал URA.RU источник, близкий к местным властям. По словам инсайдера, представители администрации города не знают, как обустроить скверы. Из-за этого они будут выглядеть пустыми. Проблему связывают с увольнениями бывшего главного архитектора Кургана Анны Алексейчук и экс-директора департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова. По мнению источника, уход этих людей усложнил городским властям задачу по благоустройству Кургана.

У главы курганского ПФР нашли личную сауну

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рядовой конфликт внутри курганского ТСЖ вылился в историю с сауной, которую приписывают главе курганского пенсионного фонда. Собственники квартир дома по улице Советская пытались сменить председателя товарищества. Жители заподозрили, что та странно тратит общественные деньги. Но против замены председателя вдруг вступился житель дома, экс-сотрудник правительства Вадим Шумков (сейчас — управляющий пенсионным фондом). «Считаем, что это не просто так. Она [руководитель ТСЖ] помогла ему оформить подвальное помещение, которое является общедомовой собственностью. Коллегиальное решение мы об этом не принимали. Соседи говорят, что он оборудовал там сауну. А сам живет на первом этаже», — пояснил инсайдер.

Мусорный полигон под Курганом стал бомбой замедленного действия

Фото МЧС России по Курганской области

Горящий и тлеющий почти неделю крупнейший мусорный полигон Курганской области — «Шуховский» — который спасатели завершили проливать пару дней назад, может стать бомбой замедленного действия. «Когда вода попадает в гнилостную среду, она ускоряет процесс брожения бактерий. Выделяется газ пропан, бутан, метан. Все это накапливается под слоями отходов, которые были захоронены с нарушениями, без пересыпания песком, и грозит новыми возгораниями», — считает источник из сферы переработки отходов. По его мнению, кислород так же будет проникать и способствовать возгоранию отходов. С боков гору мусора, достигающую высоты девятиэтажного дома, уже невозможно засыпать песком. «Спасатели почти неделю тушили пожар и тление, но это все временно. А при следующем пожаре курганцам может так не повезти. Если ветер будет в сторону города, то смогом с канцерогенами будем снова дышать», — поделился источник.

Курганцы разочаровались в эко-активистах

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слухачи с сожалением констатируют — движение, позиционирующее себя, как яростный борец за экологию «Курган-антиуран», показывает свою узкую направленность. Борьба идет только с цивилизованной добычей урана в Курганской области, которую ведет компания «Далур», относящаяся к госкорпорации «Росатом». «Почему так-называемые эко-активисты не подключаются к другим проблемам, более значимым, которые не назовешь кроме как вопиющими? Последняя из экологических почти катастроф — пожар на „Шуховском полигоне“, где захоронены тонны ядохимикатов. При этом они могут попасть в реку Тобол, откуда курганцы обеспечиваются питьевой водой», — отмечает инсайдер. Он добавляет, что в регионе масса других экологических проблем, которые активисты игнорируют. «Уголовное дело в отношении лидера движения „Курган-антиуран“ Любови Кудряшовой почему-то преподносится, как борьба с борцами за экологию. Хотя там вообще фигурируют обвинения в оправдании терроризма и экология не при чем. Кургану не хватает искренне радеющих за природу и здоровье людей», — считает источник.

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