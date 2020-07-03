Поправки в Конституцию поддержали 77,9% россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В России завершилось голосование по одобрению изменений в главный закон нашей страны. По информации ЦИК, в нем приняли участие почти 68% жителей России с правом голоса. Высокой явке способствовал формат и удобство плебисцита. Проголосовать можно было в течение недели с 25 июня по 1 июля на любом избирательном участке, в мобильных пунктах на придомовых территориях или даже в собственной квартире. Поправки в Конституцию поддержали 77,9% россиян. Большая часть избирателей отдала голоса досрочно.

Как голосовали на Урале

Жители УрФО активно участвовали в процедуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители УрФО с самого начала голосования активно участвовали в процедуре. В самом населенном регионе Урала — Тюменской области — явка составила 77%. Обновление Конституции поддержали 85% проголосовавших. Одна из самых высоких явок по стране зафиксирована на Ямале — 80% (за поправки высказались 89% избирателей).

Люди ответственно подошли к голосованию. Оно проходило в спокойной, дружественной атмосфере. Наблюдатели не зафиксировали каких бы то ни было серьезных нарушений. Хотя за честностью и прозрачностью процедур следило куда больше общественников, чем на президентских выборах 2018 года. Только в Свердловской области их число превысило 12,7 тысяч.

Семья и нерушимость границ

Уральцы положительно восприняли «социальный» поворот в курсе нашей страны. Страна гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. Многие помнят «лихие девяностые», когда величина МРОТ была в 10 раз ниже прожиточного минимума. Поправки также гарантируют ежегодное увеличение пенсий, а также регулярную индексацию пособий для многодетных семей, инвалидов, безработных и других социально уязвимых слоев населения. Дети становятся главным приоритетом государственной политики России. Для многих уральцев основным мотивирующим фактором голосовать «за», стала поправка о неотчуждаемости территорий.

Консервативные изменения в Конституцию активно поддержало духовенство Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Консервативные изменения в Конституцию активно поддержало духовенство Урала. Единым фронтом выступили представители разных конфессий. Например, Архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай оценил текущие перемены как фактор объединения для всей нашей страны. По его словам, поправки призывают хранить историческую преемственность и отстаивают традиции народов России.

Отдал голос — получи приз

Необычный способ поддержки голосующих придумали на Урале. Так, возле избирательных участков в ЯНАО организовали масштабную викторину на знание истории и географии Арктического региона. В числе подарков около 4 тысяч ценных вещей: айфоны последней модели, макбуки, умные колонки и велосипеды. Аналогичную акцию провели и в Ханты-Мансийском автономном округе. Избиратели отвечали на вопросы о Конституции, а затем получали машины, бытовую технику и электронику.

Главный приоритет

В условиях уходящего коронавируса большое внимание уделялось вопросам безопасности. На всех участках избирателям обрабатывали руки антисептиком и давали индивидуальные пакеты для голосования с перчатками, масками и авторучками.

На всех участках принимались беспрецедентные меры безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По оценке полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова, округ успешно справился с голосованием. «Голосование в округе организовано на высоком уровне. Прежде всего соблюдены на участках меры противоэпидемической безопасности, и члены избирательных комиссий, наблюдатели и жители, которые приходят на участки, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Принимаются все меры антитеррористической и противопожарной безопасности», — отметил Цуканов.

Голосование на Урале завершилось 1 июля. Последние участки закрылись в 20:00.

Поправки в Конституцию

Государство будет защищать традиционные семейные ценности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне выбрали направление развития нашей страны. В Конституции закрепляются условия для экономического роста и повышения благосостояния граждан, защита достоинства человека труда, солидарность и социальное партнерство. Требования о благосостоянии жителей России теперь получают конституционное закрепление.

Государство будет защищать традиционные семейные ценности и создавать для детей условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития.

Важный блок поправок касается развития системы здравоохранения и оказания медицинской помощи. Кроме того, в обновленной Конституции закрепляется защита культуры и языков коренных народов России.

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