В курганской «Единой России» не хватает лидеров

На конференции «Единой России» в Кургане утвердили списки кандидатов в облдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В курганской «Единой России» — проблема с лидерами, что показала прошедшая конференция партии, где утверждались кандидаты на осенние выборы в областную думу. Одни и те же единороссы записаны и как одномандатники, и включены в списки. В партии кризис отрицают, называя маневр политтехнологией.

Состав депутатов курганского парламента от партии «Единая Россия» обновится на 50% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди списочников и одномандатников оказались председатель облдумы Дмитрий Фролов и депутаты облдумы Дмитрий Ильтяков, Владимир Казаков, Владимир Сажин. Дублирование кандидатов политолог Андрей Шуклин связывает с кадровым дефицитом: «Это демонстрирует отсутствие харизматичных лидеров, способных повести за собой граждан».

Источник в региональном отделении «ЕР» в разговоре с URA.RU признал, что дефицит партийных кадров действительно есть. «В этой связи странно выглядит желание распрощаться почти с половиной „единороссов“», — считает он. После обнародования списков кандидатов стало понятно, что 10 депутатов-единороссов (из 27), в том числе, Олег Колташов, Татьяна Воинкова, Андрей Половинкин, не выдвигают свои кандидатуры на новый срок.

Источник в партии не исключает, что причиной такого решения может быть тотальное омоложение фракции. Однако другой собеседник в политтусовке региона полагает, что проблема — в дороговизне избирательной кампании.

«На первое место при выдвижении кандидатов выходит монетизация. Праймериз некоторым обошлись в 1,5 млн рублей. Сама кампания — еще от трех до восьми млн рублей. Так происходит во всей стране. Но в Кургане не так много богатых людей, готовых вложиться, по сути, только в статус», — отмечает инсайдер.

Включение в одномандатники и списки одних и тех же людей в «ЕР» называют технологией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще один собеседник уточняет, что «одномандатниками включают тех, кто может вложить большие деньги в свою выборную кампанию». В пример он приводит ситуацию с округом №7. Здесь победителем праймериз стал бюджетник — директор дома культуры Сергей Максимов (списочник). А по одномандатному округу поставили представителя «Технокерамика» Валерия Порубова. Последний, по версии инсайдера, может стать спонсором и личной, и партийной кампании. Поговорить с Максимовым URA.RU не удалось, Порубов от комментариев отказался.

Ротацию в «ЕР» признает руководство партии. Но, по словам секретаря курганского отделения партии «Единая Россия» Евгения Кафеева, она связана с желанием самих кандидатов. Некоторые, например, после предварительных выборов сняли свои кандидатуры. «Александр Сапожников, заняв четвертое место на праймериз, понял, что шансов попасть в думу немного, а кандидату нужно все лето трудиться, собирать документы. Могут быть и ограничения на работе. Еще в одном случае отказался от участия в выборах врач. Когда начиналось предварительное голосование, он думал, что ситуации с короновирусом стихнет, а получилось наоборот», — уточнил Кафеев. В разговоре с URA.RU Сапожников подтвердил, что отказался от участия в выборах. «Надо обновлять парламент», — поделился единоросс.

Кафеев убежден, что кадрового кризиса в партии нет. Он также опроверг данные о дороговизне кампании. А включение одномандатников в списки назвал технологией, которая усиливает узнаваемость «Единой России». Кроме того, он отметил, что партия за счет включения лидеров в списки сможет сэкономить на изготовлении газет, например, где будет и одномандатник, и списочники. «На самом деле, постановка на список узнаваемых людей — это обычная практика. Ее практикует не только „Единая Россия“. Более того, это общерегиональная практика. Как правило, это делается на округах, где есть кандидаты-дебютанты», — соглашается с Кафеевым политолог Сергей Ширяев.

Впрочем, один из собеседников URA.RU в политических кругах региона отмечает общую тенденцию. По его словам, кадровый дефицит в целом становится присущ Курганской области. «Партия стала чахнуть, губернатор [Вадим Шумков] дистанцировался от политики. И работа не велась», — считает инсайдер.

Кадровый кризис, по мнению источника, возник из-за нежелания «старых единороссов» покидать свои депутатские кресла по запросу партийной команды на обновление. Последние два месяца согласование списков шло с разногласиями. «Депутаты с опытом — это не последние люди, они имеют вес и свое мнение. Когда оно идет вразрез с партийным, порождается конфликт, скандал. В итоге, вредит имиджу партии», — считает источник.

Область небольшая, напоминает он, и стать конкурентом политического тяжеловеса не каждый дебютант осмелится. Кроме того, новичкам придется лавировать между запросами населения и губернатора. «Шумков на конференции „Единой России“ прямым текстом сказал, что „почивать на лаврах“ ни у кого не получится. Все будут активно работать. Прозвучало это, как угроза, а не как предложение сотрудничества с законодательной властью», — уточнил инсайдер.

В департаменте информационной и внутренней политики получить оперативные комментарии не удалось. Запрос отправлен через мессенджер директору департамента Анастасии Гусаровой. На момент публикации ответа не поступило.