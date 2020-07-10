Тюменские инсайды: замгубернатора нарушил карантин

Грустное лицо на коллаже — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств Фото: коллаж URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор своим выбором места отдыха послал сигнал своим подчиненным. А в это время в правительстве тщательно следят за соблюдением карантина — наказали даже замглавы региона. Кроме того, в новых «Инсайдах»: в полиции Увата утечка, старого коммуниста заподозрили в корысти, дети бегут из школьных лагерей.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Моор задал отпускной тренд для чиновников…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменском правительстве шепчутся, что губернатор Александр Моор задал своеобразный тренд для тюменских чиновников. Глава региона первым из политической элиты области отправился на отдых, и выбрал для отпуска Сочи. «Подчиненным Моора стало ясно: для отдыха в этом сезоне подходят Краснодарский край, Крым, Алтай. Даже после открытия границ», — говорят сплетники.

… и продлил карантин на удобный срок

Поговаривают, что Александр Моор неслучайно продлил карантин в Тюменской области сразу до 21 июля. Ранее чиновник нередко ограничивался недельными сроками, но тут роль якобы сыграл отпуск. «Губернатор отдыхает до 19 июля. Вернется на работу, оценит ситуацию и выступит с очередным обращением к населению, ужесточив или смягчив карантин», — рассуждают сплетники.

Замгубернатора получил нагоняй от руководства

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В региональном правительстве шепчутся, что замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев получил внушение от своего начальства за нарушение карантина по коронавирусу. «Пантелеев немного переборщил с патриотичностью и в День семьи, любви и верности отправился на большую вечеринку. Праздник он отметил в широком кругу родственников — с отцом, братьями, племянницами, детьми. И выложил снимки вечеринки на собственную страницу в Instagram. Конечно, обычные люди давно уже отмечают семейные праздники массово, но должностное лицо должно подавать пример. Так что Пантелееву в ближайшее время придется взять паузу в соцсетях», — усмехаются сплетники.

В Тюмени удалось избежать вспышки коронавируса

В региональном правительстве обсуждают, что руководству Тюменской области удалось избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, который мог бы наблюдаться после голосования по поправкам в Конституцию РФ. «Для тюменских пенсионеров было организовано надомное голосование, процент которого был существенно выше, чем в обычное время на выборах. Кроме того, бюджетников и чиновников грамотно развели на избирательных участках по дням. Благодаря этому возможности заразиться было меньше. На фоне других регионов, где эпидемия резко пошла в рост, Тюменская область смотрится неплохо», — отмечают инсайдеры.

Коммуниста со стажем заподозрили в корысти

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Есть информация, что выдвижение лидера тюменского обкома «Российской коммунистической рабочей партии» Александра Черепанова на довыборы в облдуму (пройдут 13 сентября) сильно расстроило товарищей из КПРФ, чьему кандидату Александру Чепику придется бороться еще и с идеологически близким соперником. Впрочем, по слухам, Черепанов готов снять кандидатуру, но за солидную сумму. «Старый коммунист хорошо разбирается в акульих правилах капитализма», — смеются недоброжелатели.

Кандидату в депутаты от ЛДПР могут припомнить старые грехи

В кулуарах областной думы обсуждают, что выдвижение от ЛДПР Олега Касьянова на довыборы в региональный парламент может обернуться для партии громким скандалом. «После ареста депутата гордумы Мурата Тулебаева репутация тюменского отделения ЛДПР изрядно подпорчена, дополнительным ударом стал инцидент с задержанием либерал—демократа Сергея Фургала, возглавляющего Хабаровский край. А у Касьянова не самое кристальное прошлое. Когда-то он был риелтором и руководил ипотечным кооперативом „Наш город“, в котором случился крупный скандал. Из-за неуплаты членских взносов дольщиков выгоняли из квартир, и главе предприятия пришлось долго объясняться по этому поводу. Кроме того, силовики заинтересовались его давней сделкой по покупке земли под строительство жилого комплекса „Юго-западный“ — якобы даже заведено уголовное дело», — передают сплетники.

Власти нашли управу на оппозицию

Фото: Ткачук Дмитрий © URA.RU

По некоторым данным, тюменские власти убрали из политики одиозного общественника Анатолия Княжева через его работодателя. Якобы лидеру «Диванных войск», популярному еще год назад, попросту пригрозили увольнением и последующими проблемами при трудоустройстве. «Опыт признан удачным — про Княжева в массах забыли. Теперь ту же схему чиновники собираются провернуть с местными сторонниками Алексея Навального», — утверждают источники агентства.

Уватские силовики ищут полицейского, сдавшего начальство

Поговаривают, что уватские полицейские ищут в своем коллективе сотрудника, слившего в СМИ информацию о тайном банкете в честь дня ГИБДД на берегу Иртыша, устроенном начальством местного ОМВД во время пандемии коронавируса. «Начальник отдела Александр Лукашенко был в ярости, что кто-то посмел рассказать об этом на публику. Обещает, что если найдет „сдавшего“ его подчиненного, уволит с „волчьим билетом“. Однако пока никого не нашли», — сообщает инсайдер.

В Тюмени перенесут начало учебного года

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В преподавательских кругах ходят слухи, что учебный год в Тюменском госуниверситете начнется позднее. Якобы студенты придут на первые пары только 14ы сентября. «На изменения пойдут из-за сдвинутых сроков ЕГЭ и начала работы приемных комиссий. А вот остальные курсы начнут учиться как положено. Если ситуация с коронавирусом позволит», — добавляют слухмейкеры.

Главврача тобольской областной больницы отправят в отставку

Есть мнение, что в ближайшее время своей должности лишится главный врач областной больницы №3 в Тобольске Марат Баширов. «9 июля новый глава регионального депздрава Наталья Логинова побывала в медучреждении. Точных подробностей визита пока никто не знает, но говорят, что поднимались две темы. Первая — вспышка коронавируса в коллективе больницы, среди сотрудников уже более 20 заболевших. И вторая якобы касается увольнения Баширова, которое может произойти в ближайшее время. Поговаривают, что на его место придет главврач Нижнетавдинской ОБ№15 Анатолий Смоляренко, который ранее работал в Тобольске в качестве заместителя главного врача», — делятся сплетники.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские школьники просятся домой из летних лагерей

Передают, что тюменские родители, с большим трудом выбившие для своих любимых чад путевки в летние лагеря, все чаще забирают детей оттуда задолго до окончания смены. Якобы школьникам не нравится отдых в условиях новой коронавирусной реальности. «Ходить нужно постоянно в масках, обрабатывать руки антисептиками после каждого прикосновения, даже на вечерней дискотеке медленный танец не станцевать — это нарушение социальной дистанции. Уж лучше домой, к компьютеру», — рассказывают слухачи.

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