Тюменские инсайды: замгубернатора нарушил карантин

Губернатор Тюменской области Александр Моор своим выбором места отдыха послал сигнал своим подчиненным. А в это время в правительстве тщательно следят за соблюдением карантина — наказали даже замглавы региона. Кроме того, в новых «Инсайдах»: в полиции Увата утечка, старого коммуниста заподозрили в корысти, дети бегут из школьных лагерей.
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Моор задал отпускной тренд для чиновников…
В тюменском правительстве шепчутся, что губернатор Александр Моор задал своеобразный тренд для тюменских чиновников. Глава региона первым из политической элиты области отправился на отдых, и выбрал для отпуска Сочи. «Подчиненным Моора стало ясно: для отдыха в этом сезоне подходят Краснодарский край, Крым, Алтай. Даже после открытия границ», — говорят сплетники.
… и продлил карантин на удобный срок
Поговаривают, что Александр Моор неслучайно продлил карантин в Тюменской области сразу до 21 июля. Ранее чиновник нередко ограничивался недельными сроками, но тут роль якобы сыграл отпуск. «Губернатор отдыхает до 19 июля. Вернется на работу, оценит ситуацию и выступит с очередным обращением к населению, ужесточив или смягчив карантин», — рассуждают сплетники.
Замгубернатора получил нагоняй от руководства
В региональном правительстве шепчутся, что замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев получил внушение от своего начальства за нарушение карантина по коронавирусу. «Пантелеев немного переборщил с патриотичностью и в День семьи, любви и верности отправился на большую вечеринку. Праздник он отметил в широком кругу родственников — с отцом, братьями, племянницами, детьми. И выложил снимки вечеринки на собственную страницу в Instagram. Конечно, обычные люди давно уже отмечают семейные праздники массово, но должностное лицо должно подавать пример. Так что Пантелееву в ближайшее время придется взять паузу в соцсетях», — усмехаются сплетники.
В Тюмени удалось избежать вспышки коронавируса
В региональном правительстве обсуждают, что руководству Тюменской области удалось избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, который мог бы наблюдаться после голосования по поправкам в Конституцию РФ. «Для тюменских пенсионеров было организовано надомное голосование, процент которого был существенно выше, чем в обычное время на выборах. Кроме того, бюджетников и чиновников грамотно развели на избирательных участках по дням. Благодаря этому возможности заразиться было меньше. На фоне других регионов, где эпидемия резко пошла в рост, Тюменская область смотрится неплохо», — отмечают инсайдеры.
Коммуниста со стажем заподозрили в корысти
Есть информация, что выдвижение лидера тюменского обкома «Российской коммунистической рабочей партии» Александра Черепанова на довыборы в облдуму (пройдут 13 сентября) сильно расстроило товарищей из КПРФ, чьему кандидату Александру Чепику придется бороться еще и с идеологически близким соперником. Впрочем, по слухам, Черепанов готов снять кандидатуру, но за солидную сумму. «Старый коммунист хорошо разбирается в акульих правилах капитализма», — смеются недоброжелатели.
Кандидату в депутаты от ЛДПР могут припомнить старые грехи
В кулуарах областной думы обсуждают, что выдвижение от ЛДПР Олега Касьянова на довыборы в региональный парламент может обернуться для партии громким скандалом. «После ареста депутата гордумы Мурата Тулебаева репутация тюменского отделения ЛДПР изрядно подпорчена, дополнительным ударом стал инцидент с задержанием либерал—демократа Сергея Фургала, возглавляющего Хабаровский край. А у Касьянова не самое кристальное прошлое. Когда-то он был риелтором и руководил ипотечным кооперативом „Наш город“, в котором случился крупный скандал. Из-за неуплаты членских взносов дольщиков выгоняли из квартир, и главе предприятия пришлось долго объясняться по этому поводу. Кроме того, силовики заинтересовались его давней сделкой по покупке земли под строительство жилого комплекса „Юго-западный“ — якобы даже заведено уголовное дело», — передают сплетники.
Власти нашли управу на оппозицию
По некоторым данным, тюменские власти убрали из политики одиозного общественника Анатолия Княжева через его работодателя. Якобы лидеру «Диванных войск», популярному еще год назад, попросту пригрозили увольнением и последующими проблемами при трудоустройстве. «Опыт признан удачным — про Княжева в массах забыли. Теперь ту же схему чиновники собираются провернуть с местными сторонниками Алексея Навального», — утверждают источники агентства.
Уватские силовики ищут полицейского, сдавшего начальство
Поговаривают, что уватские полицейские ищут в своем коллективе сотрудника, слившего в СМИ информацию о тайном банкете в честь дня ГИБДД на берегу Иртыша, устроенном начальством местного ОМВД во время пандемии коронавируса. «Начальник отдела Александр Лукашенко был в ярости, что кто-то посмел рассказать об этом на публику. Обещает, что если найдет „сдавшего“ его подчиненного, уволит с „волчьим билетом“. Однако пока никого не нашли», — сообщает инсайдер.
В Тюмени перенесут начало учебного года
В преподавательских кругах ходят слухи, что учебный год в Тюменском госуниверситете начнется позднее. Якобы студенты придут на первые пары только 14ы сентября. «На изменения пойдут из-за сдвинутых сроков ЕГЭ и начала работы приемных комиссий. А вот остальные курсы начнут учиться как положено. Если ситуация с коронавирусом позволит», — добавляют слухмейкеры.
Главврача тобольской областной больницы отправят в отставку
Есть мнение, что в ближайшее время своей должности лишится главный врач областной больницы №3 в Тобольске Марат Баширов. «9 июля новый глава регионального депздрава Наталья Логинова побывала в медучреждении. Точных подробностей визита пока никто не знает, но говорят, что поднимались две темы. Первая — вспышка коронавируса в коллективе больницы, среди сотрудников уже более 20 заболевших. И вторая якобы касается увольнения Баширова, которое может произойти в ближайшее время. Поговаривают, что на его место придет главврач Нижнетавдинской ОБ№15 Анатолий Смоляренко, который ранее работал в Тобольске в качестве заместителя главного врача», — делятся сплетники.
Тюменские школьники просятся домой из летних лагерей
Передают, что тюменские родители, с большим трудом выбившие для своих любимых чад путевки в летние лагеря, все чаще забирают детей оттуда задолго до окончания смены. Якобы школьникам не нравится отдых в условиях новой коронавирусной реальности. «Ходить нужно постоянно в масках, обрабатывать руки антисептиками после каждого прикосновения, даже на вечерней дискотеке медленный танец не станцевать — это нарушение социальной дистанции. Уж лучше домой, к компьютеру», — рассказывают слухачи.
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