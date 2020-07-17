Тюменские инсайды: скрыт очаг COVID-19

Аномальная жара в Тюмени Коллаж: URA.RU

В Кремле с нетерпением ждут возвращения из отпуска губернатора Александра Моора — он должен принять принципиальное решение. А в это время один из подчиненных главы региона решил воспользоваться отсутствием начальника и улучшить свои жилищные условия. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: коммунисты рвутся смыть позор, власти скрыли очаг COVID-19, в Тюмени зреет межнациональный конфликт.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Моор заставил Кремль подождать

Поговаривают, что в федеральном правительстве и Кремле к губернатору Тюменской области Александру Моору вновь приковано пристальное внимание — от него ожидают решения по кандидатам на пост главы ХМАО. «14 июля истек срок подачи местными отделениями партий кандидатур на должность главы округа. Теперь от Моора зависит, кто из них пойдет на выборы. Впрочем, губернатор пока в отпуске, так что Москве придется подождать», — передают инсайдеры.

Тюменские чиновники своеобразно поддержали внутренний туризм

Пока губернатор Александр Моор отдыхает в Сочи, его заместители и главы департаментов правительства региона не могут позволить себе уйти в отпуск. Поэтому, по слухам, чиновники по выходным потянулись на закрытые базы отдыха, расположенные в Тюменской области. Якобы особой популярностью у власть имущих пользуются угодья Тобольского и Омутинского районов, на глав которых теперь возлагается особая ответственность — надо не ударить в грязь лицом перед высокими гостями. «Ну хоть внутренний туризм поддержат», — смеются сплетники.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Коммунисты намерены взять реванш за позор пятилетней давности…

Во властных кругах рассказывают, что тюменский обком КПРФ очень серьезно готовится к выборам (пройдут 13 сентября) в три городские думы — Тобольска, Ишима и Заводоуковска. Не случайно «красные» первыми заявили кандидатов и уже ведут агитацию. Коммунисты не забыли позора пятилетней давности, когда в три думы им удалось провести только одного кандидата — что вызвало большое недовольство в ЦК. «Якобы на прошлых выборах причиной неудачи стал раздор внутри партии. К 2020 году глава обкома Тамара Казанцева всю внутреннюю оппозицию вычистила, так что теперь сослаться на оппортунистов при поражении не получится», — передают инсайдеры.

…, а пассивность единороссов удивляет политологов

В кругу политологов искренне удивляются тому, насколько пассивно ведет (точнее — не ведет) предвыборную кампанию реготделение «Единой России». Даже основной кандидат на вакантное место в областном парламенте Юрий Баранчук практически не появляется ни на страницах подконтрольных СМИ, ни в соцсетях. Про претендентов на муниципальные мандаты и говорить нечего. «То ли партия власти уверена в своих силах, то ли находится в эйфории после успешного голосования по изменению Конституции РФ. Второй вариант может и злую шутку сыграть», — пожимают плечами в политтусовке.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В облдуму рвется православный активист

В кулуарах областной думы обсуждают выдвижение на довыборы в облдуму ближайшего сторонника скандального экс-депутата Игоря Ракши Станислава Подкорытова. «Сам Ракша на выборы решил не идти и отправил на них своего соратника по общественной организации „Собор многодетных семей“. Кроме того, Станислав Подкорытов — партнер по бизнесу известного общественника Виктора Нестерука. Шансов, конечно, у него никаких, но фактически это кандидат Ракши и нового движения „Двуглавый орел“, известного своими православно-монархическими взглядами», — передают сплетники.

Новоиспеченный мэр выбивает деньги на квартиры себе и подчиненным…

В курилках регионального правительства шепчутся, что новый глава Тобольского района Леонид Митрюшкин решил воспользоваться отсутствием губернатора Александра Моора, который уехал в отпуск в Сочи, чтобы выбить деньги на квартиры себе и своим сотрудникам. «Вчера в Тюмень приезжал Митрюшкин, написал заявление на выделение девяти миллионов для приобретения трех квартир в Тобольске — себе и новым заместителям Максиму Александрову и Ивану Марьину. И это в то время, когда мы ломаем голову, какие статьи урезать в областном бюджете из-за сокращения расходов! Видимо квартиры, находящиеся в собственности Тобольского муниципального района, расположенные в близлежащих от города деревнях, недостаточно комфортны для новых руководителей, или у них просто нет желания быть ближе к народу. Ну и бюджет района им тратить не хочется, поэтому поехали с челобитной в Тюмень», — зло усмехаются слухмейкеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

…а еще одной бывшей коллеге подставил плечо

По слухам, глава Тобольского района Леонид Митрюшкин смог помочь своей бывшей коллеге по городской администрации Ольге Ракетской. «После ухода с поста главы Тобольска Владимира Мазура, она уволилась из мэрии, уехала сначала в Екатеринбург, а после — в правительство Курганской области. Там очень быстро поднялась по карьерной лестнице — до врио директора департамента экономического развития. Но вдруг произошел какой-то конфликт, подробности которого тщательно скрываются даже от своих. В итоге, ее попросили покинуть курганское правительство. И тут плечо подставил бывший коллега, предложивший пусть и не такую крутую должность — советника по экономическим вопросам Тобольского района, но зато с приличной зарплатой и в родном городе», — передают инсайдеры.

Тюменские власти скрыли очаг коронавируса

Знающие люди поговаривают, что тюменский оперштаб по профилактике коронавируса рассказывает не обо всех очагах возникновения COVID-19. По словам инсайдеров, одним из неназванных источников распространения вируса стал центральный офис Россельхозбанка в Тюмени. Но информация об этом умалчивается. «В Россельхозбанке коронавирус обнаружили как минимум у четырех сотрудников. Но об этом нигде не сообщалось. Может быть потому, что очаг считается таковым, если вирус находят хотя бы у пяти человек. А может быть для того, чтобы не сеять среди тюменцев лишнюю панику», — рассуждают слухачи.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские попрошайки нашли золотую жилу

Тюменские попрошайки-колясочники придумали, как обогатиться на аномальной жаре. Если раньше они «работали» на подъездах к торговым центрам, то теперь переехали поближе к пляжам и базам отдыха. «Все логично. У торговых центров длина пробок метров 200 — максимум. А на тот же Верхний бор из-за жары каждый день выстраивается многокилометровая очередь автомобилей. Говорят, попрошайки за смену „нарабатывают“ по 10 — 15 тысяч рублей. Да и полиция особо не беспокоит за городом. Просто сказка!» — иронизируют собеседники агентства.

В Тюмени зреет межнациональный конфликт

Есть информация, что цветочный бизнес может стать искрой, из которой в Тюмени вспыхнет межнациональный конфликт. Якобы этот прибыльный рынок издавна в областном центре контролировался выходцами из южных регионов России и сопредельных государств. Но предприимчивые сибиряки, пользуясь новыми методами ведения бизнеса, постепенно перехватили инициативу — в Тюмени уже появилось несколько крупных цветочных ритейлеров, которые вытесняют традиционных торговцев. «По слухам, южане очень недовольны. Как бы маркетинговые войны не переросли в настоящие, да еще и на национальной почве», — опасаются в бизнес-среде.

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