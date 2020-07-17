Новый зам главы Минэка РФ меняет расклад сил в правительстве

Антон Силуанов и Максим Решетников — сторонники разных моделей развития экономики Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников проигрывает борьбу лоббистов в экономическом блоке правительства, считают политические эксперты. Назначение первым заместителем министра выходца из Минфина Андрея Иванова усилило разговоры о шатком положении Максима Решетникова, которого ранее критиковали руководители страны.

17 июля первым замглавы Минэкономразвития РФ был назначен Андрей Иванов. Последние 12 лет карьеры госслужащего были плотно связаны с Минфином РФ. Последние восемь из них Андрей Иванов был заместителем министра финансов Антона Силуанова — отвечал за сферу бюджетной политики в отраслях экономики, инвестиционной политики, инфраструктурных проектов и инноваций.

Максим Решетников попадал под критику президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пока неизвестно, чем будет заниматься Иванов в Минэкономразвития РФ. Но его компетенции пересекаются с темами, которые курировали три бывших заместителя Решетникова: Вадим Живулин, Азер Талыбов, Михаил Расстригин. Первый отвечал за инвестиционную политику и предпринимательство, второй — за финансовый блок, в частности, бюджетное планирование, третий — за развитие секторов экономики, инфраструктурные реформы и энергоэффективность. Все трое с мая по июнь в течение 20 дней покинули министерство, на их места до сих пор никто не был назначен.

Три замминистра ушли из ведомства на фоне критики, которая высказывалась в адрес Максима Решетникова его руководителями. В мае президент Владимир Путин делал министру замечание за устаревшие идеи в докладе, в апреле премьера Михаила Мишустина возмутило заявление чиновника, что льготные кредиты для бизнеса невыгодны банкам. В политической среде тогда усиливались разговоры о шатком положении главы минэкономразвития. Другие источники URA.RU говорили, что если Решетникову (который считается представителем политического клана мэра Москвы Сергея Собянина, так как работал раньше в столичном правительстве) удастся продавить на освободившиеся должности «своих людей», то «это будет свидетельствовать о его возросшем аппаратном весе».

У Антона Силуанова появился свой человек в минэкономразвития Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседники URA.RU в политтусовке считают, что назначение в минэкономразвития представителя команды Силуанова — Андрея Иванова — рушит версию о возможном росте влияния Решетникова. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов объяснил агентству, что это проигрыш министра в борьбе групп влияния, который несет для него соответствующие риски.

«Очевидно, что экономика России после весеннего спада в полной мере восстановится не скоро. Поэтому вполне вероятно, что одной из жертв, которую отдадут общественности на растерзание, станет глава Минэка. Ситуация в его случае осложняется публичной критикой президента, которую многие чиновники восприняли как команду „фас“», — заявил агентству Орлов.

Интрига состоит в том, что первый вице-премьер Андрей Белоусов, который курирует экономический блок правительства, по своим взглядам ближе к собянинской группе влияния, сказал URA.RU замдиректора «Центра развития» ВШЭ Валерий Миронов. Но, очевидно, Силуанов оказался убедительнее, сумев пролоббировать назначение Иванова, считает эксперт.

«Силуанов выступает за более жесткую бюджетную политику и стимулирование роста экономики за счет снижения бюрократических барьеров, дерегулирования и вложений в человеческий капитал. Белоусов же предлагает политику, предполагающую большие траты на различные инфраструктурные проекты, в том числе через нацпроекты. Считается, что это позволит вывести экономику из кризиса. Команда Собянина близка к Белоусову по идеологии. Но возможности их модели теперь подрывает появление в Минэке человека из группы Силуанова. Не последнюю роль в том, что назначение стало возможным, сыграло то, что средств на нацпроекты стало значительно меньше — из-за кризиса и пандемии страна потеряла около 4 трлн рублей», — сказал агентству Миронов.

Однако политолог Аббас Галлямов не исключает варианта, что Решетников на самом деле «выстраивает коалицию с Силуановым, и тогда это нужно интерпретировать не как слабость, а как свидетельство его усиления».

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