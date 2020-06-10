От российского министра Решетникова ушел третий зам за месяц

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Совещание Правительства с участием Полпреда ПФО и губернатора. Пермь, решетников максим
Подчиненные Максима Решетникова не хотят с ним работать Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министерство экономического развития РФ за месяц покидает третий заместитель — Михаил Расстригин. Он оставит свою должность в связи с переходом на другую работу. Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

«Освободить Расстригина Михаила Алексеевича от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе», — указано на сайте правительства. В пресс-службе Минэкомразвития URA.RU уточнили, что чиновник покинул должность с 10 июня.

Расстригин работал в Минэке РФ в должности замглавы министра с декабря 2017 года. Ранее из министерства, возглавляемого Максимом Решетниковым, уволились его заместители Вадим Живулин и Азер Талыбов.

По мнению политолога Константина Калачева, уход подчиненных экс-губернатора Пермского края связан с тем, что они не видят перспектив под его началом. «Совершенно очевидно, что это самый слабый и „пустой“ министр в российском правительстве. Исход его заместителей связан только с тем, что у Решетникова в нынешнем виде нет будущего», — пояснил Калачев URA.RU.

Ранее самым слабым министром в правительстве РФ Решетникова назвал политолог Марат Баширов. Он напомнил, что министр уже подвергался критике со стороны президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина, а план восстановления российской экономики, представленный Решетниковым, был отправлен на доработку.

Решетников был назначен министром экономического развития РФ 21 января. С сентября 2017 года он являлся губернатором Пермского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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