Фильм Собчак повторил версии URA.RU, кто стоит за отцом Сергием

Опальный схиигумен Сергий (Романов) — в центре российской информповестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Создатели фильма «Монастырь особого назначения: насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым» повторяют выводы расследований URA.RU о том, кто стоит за опальным схиигуменом. Это афонский старец-раскольник Рафаил (Берестов) и духовные чада из влиятельных бизнесменов и чиновников. Также в фильме оценивают версию агентства о том, что за отцом Сергием может стоять экс-помощник президента РФ Владислав Сурков. На URA.RU — краткое содержание фильма Ксении Собчак о схиигумене Сергие.

Покровителям отца Сергия посвящена последняя часть фильма Собчак. Телеведущая называет фигуру афонского старца-раскольника Рафаила (Берестова), который давно уже выступает с проповедями, схожими по содержаниями с роликами отца Сергия (Рафаил резко критикует РПЦ и лично патриарха, воюет против ИНН и паспортов, мирового заговора евреев, почитает Григория Распутина и Ивана Грозного как святых и также, как и отец Сергий, ждет скорого прихода антихриста).

В фильме также разбирается и гипотеза URA.RU о том, что за отцом Сергием может стоять экс-помощник президента Владислав Сурков — к этой версии авторы фильмы приходят, анализируя личность сегодняшнего PR-менеджера монастыря Всеволода Могучего.

«Начинал он скинхедом, возглавлял уральское отделение баркашовской партии, затем движение после нелегальной иммиграции. А потом внезапно оказался в [созданном Сурковым] прокремлевском движении «Наши», — говорит Собчак о Могучеве.

— В уральском медиасообществе давно поговаривали, что проект «Распутин 2.0» — это проект, к которому может быть причастен Сурков. Владислав Юрьевич — известный постмодернист, он любит такие литературные оммажи, и через бывшего нашиста Могучего он вполне мог бы воплощать в жизнь одну из своих мистификаций».

Также предполагается, что Сурков может быть связан с отцом Сергием через «Союз добровольцев Донбасса», представители которого по призыву схиигумена встали на защиту его монастыря, когда епархия попыталась завести в обитель своего священника.

Первые 10 минут фильма — краткая презентация отца Сергия: фрагменты проповедей схимонаха и его обрядов изгнания бесов перемежаются рассказами о монастыре и высокопоставленных духовных чадах (упоминаются хоккеист Павел Дацюк, депутат Госдумы Наталья Поклонская, юморист Дмитрий Соколов). О том, как пришел к Сергию, рассказывает и генерал-майор ГРУ Сергей Иванов: «Когда я воцерковился, я служил в системе военной разведки. Последняя должность в войсках — начальник разведки ПУрВО. Очень много ушедших в запас офицеров сюда приезжает — некоторые знакомые здесь бывают».

Записывая интервью с отцом Максимом Миняйло, Ксения Собчак опоздала на самолет Скриншот: с канала Ксения Собчак на YouTube

В разных частях фильма вставлены фрагменты интервью с представителем Екатеринбургской епархии, настоятелем Храма на Крови Максимом Миняйло (записывая его, Собчак опоздала на самолет). Священник, в частности, объясняет, почему РПЦ позволила схиигумену стать священникам и вести службы, несмотря на совершенные убийства.

«Мы являемся свидетелями покаяния этого человека — оно было настолько сильным, что запомнилось, — заявил Миняйло. — Сегодняшнего отца Сергия, который выступает с агрессивными проповедями, мы не узнаем. Мы помним этого человека, его покаяние, его любовь к людям».

Значительная часть фильма — рассказы бывших послушников о пережитых ими фактах насилия в монастыре. Об этом рассказывает Христина Самушкина, которую в монастырь отдал отец после того, как она стала жертвой педофила. Мать ей заменила одна из монахинь Татьяна, скончавшаяся от лейкоза. «Момент, когда я действительно почувствовала, что я ненавижу этого человека (отца Сергия) — после того, как умерла Таня, — вспоминает Христина.

— Когда я увидела ее в гробу, я поняла, что этот человек убил ее — я утверждаю, что он причастен к этому.

Несмотря на то, что у нее был лейкоз, это он виноват, что в монастыре была допущена полная антисанитария и что сестер не обследовали. Я очень зла на него, до сих пор зла».

Бывшая послушница Христина — главная героиня фильма Собчак Скриншот: с канала Ксении Собчак на YouTube

Христина же раскрывает главный секрет сплоченности общины отца Сергия — безоговорочное доверие сестер обители и готовность следовать за духовником до конца. «Сестры очень слабы психикой — их голова полностью принадлежит отцу Сергия, — считает экс-послушница обители. — Они полностью зависят от него, и если у отца Сергия что-то перемкнет и он завтра скажет: «Люди, мне явился господь бог и сказал, что нам нужно уйти в мир иной» — они так и сделают. У них просто не включится мозг — они сделают так, как скажет отец Сергий. Исходя из того, что мы сейчас видим, можно усомниться: «А здоров ли в принципе человек головой?»

Вместе с Христиной Ксения Собчак отправляется в деревню Новоселова в Алапаевском районе Свердловской области, где живут монахи и послушники Среднеуральского женского монастыря и где строят дачи высокопоставленные духовные чада отца схиигумена. Среди «дачников» — участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Отсюда же начинается дорога в дальние скиты отца Сергия. Правда, узнав о прилете Собчак, жители деревни закрывают дома — общаться с гостями никто не хочет.

Бывший послушник Антон Крыжановский, из которого в обители пытались делать монахиню Скриншот: с канала Ксении Собчак на YouTube

Еще один герой фильма — бывший послушник Антон Крыжановский, юноша с «интерсекс-вариацией» (особенности физиологии), которого в монастыре приняли за девочку, нарекли Анастасией, заставляли носить юбку и воспитывали как будущую монахиню. «Дети в монастыре — в огромной опасности, — считает он. — Хочу, чтобы были предприняты все меры, чтобы детей оттуда срочно забрали и увезли: детям там нельзя находиться».

О жизни в монастыре также рассказывают бывшие послушники Федор и Филипп Малюткины. Они попали в монастырь еще в детстве. Федор признался, что к детям в монастыре отца Сергия систематически применялись физические наказания. «Наказания для парней осуществляли приближенные Сергия Романова — его келейник Александр, — вспоминает Федор. — За то, что сбегали на дачи купаться, нас ставили на колени и били палками по пяткам». Также, по словам героя, непослушным подростков в обители запирали и сажали на хлеб и воду.

Финал фильма — проникновение съемочной группы Собчак вместе с бывшими послушниками Христиной и Филиппом на территорию монастыря, чтобы возложить цветы на могилу монахини Татьяны (заменившей Христине в детстве мать) и последовавший эпизод с избиением съемочной группы, после чего, по словам Собчак, возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности. «Этот монастырь как был территорией русской православной церкви, так ей и останется: ни один раскол не оканчивался положительно для тех, кто его учредил», — пророчествует в конце фильма представитель Екатеринбургской епархии отец Максим (Миняйло). — Не скажу как, но этот монастырь вернется в лоно матери-церкви».