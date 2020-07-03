Кто помогает отцу Сергию раскалывать РПЦ

Секрет в том, что «отец Сергий» — это целая система Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Опального схиигумена Сергия, который не боится ни РПЦ, ни ФСБ, ни судов, патронирует старец с горы Афон Рафаил (Берестов). Одно из самых почитаемых русскими православными мест на Земле давно стало прикрытием для раскольничьей деятельности на всю Россию. В ее орбиту затянуты политики, бизнесмены и силовики, а один из знакомых уральского священника — глава Росгвардии Виктор Золотов. Группа оппозиционеров так сильна, что с ней не вступает в полемику духовник патриарха. Чем может кончиться раскол?

Приверженцы, духовные чада — основа «системы отца Сергия». Из их числа находятся и спонсоры, и влиятельные заступники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бесстрашие отца Сергия, который открыто враждует с иерархами Русской православной церкви и властями, основано на том, что за ним стоит целая система — уверены опрошенные URA.RU эксперты. «Сергий Романов — это не один человек, это целое движение, — говорит религиовед, завкафедрой Московского государственного лингвистического университета Лариса Астахова. — Это реально существующее параллельное православие, вбирающее в себя целый спектр проблем, которые люди только там могут решить, и они это получают». Это и антисемитские настроения, свойственные ультраконсервативной части православных, и борьба с «цифровым концлагерем» (ИНН, штрих-коды, биометрические паспорта и прочие знаки — предвестники скорого прихода Сатаны), и царебожие. А теперь еще и COVID-диссидентство и борьба с «пандемией неверия».

Если сравнивать параллельное православие с криминалом (и то, и другое — «теневой» мир), то религиозные взгляды оппозиционеров русского православия — это их «воровской кодекс».

Есть своя структура: кроме монастыря отца Сергия это другие монастыри и духовные учителя со схожими взглядами (например, монастырь духовника Михаила (Эдуарда) Агеева под Псковом, Боголюбский монастырь во Владимирской области, духовник которого Петр Кучер недавно скончался), общины в Москве и других городах. Разумеется, есть и своя иерархия: ниже находятся многочисленные приверженцы (монахи, послушники, священники и паства — прихожане монастыря и паломники). Есть и силовой блок (у отца Сергия это казаки и спортсмены). А на вершине иерархии — покровитель Сергия и других духовников-раскольников 88-летний отец Рафаил (Берестов) со святой горы Афон.

«Духовная крыша»

После ухода в отшельничество бывшего епископа Диомида (Дзюбана), который с целой епархией отделился от РПЦ, предав анафеме патриарха Алексия II и архиереев РПЦ, Берестов — главный раскольник в русском православии. Он находится в оппозиции к официальной церкви еще с советских времен: выступал против экуменизма (сближения конфессий), латинофильства (ориентация на католическую Европу), масонов и сотрудничества Московской патриархии с КГБ.

Келейник Онуфрий дает отцу Рафаилу (Берестову) послушать послание от отца Сергия Скриншот: с канала Битва за святое православие на YouTube

Сегодня Берестов резко критикует РПЦ и лично патриарха, воюет против ИНН, паспортов (особенно — с биометрией), СНИЛС, медицинского полиса, так как все эти документы содержат метку дьявола, а кто их принимает, становится слугой Сатаны (но у самого старца российский загранпаспорт). Афонец почитает Григория Распутина и Ивана Грозного, считая их оклеветанными святыми.

Протодиакон Андрей Кураев в 2010 году объявил Рафаила психически больным — такую же позицию заняли и другие клирики РПЦ. Хотя Берестова и не лишали священного сана, он находится в опале по своей инициативе, порвав связи с РПЦ: с 2016 после встречи патриарха Кирилла с Папой Римским отец Рафаил перестал поминать предстоятеля РПЦ во время служб.

С отцом Сергием старца Рафаила связывает тесная дружба и близкая духовная связь: оба они — духовные чада отца Кирилла (Павлова, скончался в 2017) — бывшего духовника Троице-Сергиевой лавры, одного из наиболее почитаемых старцев в новейшей истории России.

Еще в начале 2000-х годов Берестов из-за слабого здоровья переселился на Афон, откуда и записывает свои ролики. В этом скрывается определенная хитрость: будучи раскольником (то есть, никем в РПЦ), он вещает со святой горы, и к нему прислушиваются. «Афон не имеет отношения к РПЦ, но святая гора и афонские старцы являются авторитетом для РПЦ и русских православных, — объясняет екатеринбургский священник, попросивший не называть его имя. — Отец Сергий тоже часто упоминает святогорцев, присоединяя себя к ним для придания легитимности своим позициям, не называя при этом имя Рафаила (иначе многие сразу поймут, что речь идет о раскольничьей группе), предпочитая ссылаться на неких «афонских старцев».

Церковник уточняют, что с самого Афона Рафаила выгнали, так как монастыри полуострова находятся под юрисдикцией константинопольского патриарха Варфоломея (которого Рафаил называет лжепатриархом и масоном). «Он в ссоре со всеми, даже с монастырем, который их приютил, — говорит уральский священник. — Этот монастырь находится на полуострове, но не входит в монашескую республику. Его настоятель по милосердию пустил Рафаила и его приверженцев в пустой скит, но даже и этот монастырь они „поносят“».

Рафаил Берестов открыто поддержал Романова, когда вспыхнул скандал с covid-диссидентством. «Он говорит слова истины божественной, как светоч, — заявил Рафаил. — Но на него ополчились архиереи и игуменья, которую научили против него. Но кто такие наши современные архиереи? Еретики, да и все. Когда он был в их подчинении, они были настоящие православные архиереи — мы, подчиненные, слушаемся, смиряемся. Но когда они говорят от имени Сатаны, нечего нам их слушать».

На видео с этими словами (от 15 июня) отец Рафаил еще выходит из алтаря — в ролике от 25 июня он уже лежит в постели, дыша через аппарат ИВЛ (новостные сайты сообщали о его госпитализации). В поддержку ему отец Сергий прислал видеосообщение. «Все эти годы, самые трудные годы для России и русского народа, вы были всегда на передовой. Вы, так же, как Иосиф Исихаст, прошли самый трудный путь — иисусовой молитвы. Это самое мощное оружие против дьявола и его слуг, мерзких, гадких. Вашими благословениями мы создавали и Ганину Яму, и „Спорительницу хлебов“, и скиты. Дорогой Аввочка, вы — русский солдат. Люблю тебя, равняюсь на тебя. Желаю и знаю, что ты снова встанешь в наши ряды, показывая пример, как надо верить, любить бога, свою родину и народ», — передал Рафаилу отец Сергий. В конце послания звучит песня в исполнении «генерал-майора ГРУ».

Как и в криминальной структуре, несмотря на теневой характер деятельности и отдаленность от официальных церковных структур, параллельному православию нужны связи с внешним миром — властями и РПЦ. Такими «мостиками» являются люди, облеченные властью или имеющие большой авторитет в обычном мире.

Это крыло движения очень влиятельно: популярная версия, почему с отцом Сергием никто ничего не может сделать — как раз о высокопоставленных заступниках среди его духовных чад:

от уральцев, ставших звездами (олимпийский чемпион Павел Дацюк, звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов) до политиков федерального уровня (как Наталья Поклонская, много лет ездившая к нему).

Золотов посещал отца Сергия Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Одним из влиятельнейших российских силовиков, который контактировал с отцом Сергием, является глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Данную информацию URA.RU официально подтвердили в его ведомстве. «В 2005 году Виктор Васильевич Золотов с частным визитом посещал монастырь и Ганину Яму, где и познакомился с отцом Сергием (Романовым)», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. Правда, в ведомстве отметили, что после визита 2005 года Золотова к отцу Сергию «никаких контактов между ними не было».

Чем закончится раскол

Источники URA.RU среди духовенства уверены, что отец Сергий не имеет сегодня поддержки в церковной иерархии — отношение к нему, как в окружении патриарха Кирилла, так и митрополита екатеринбургского и верхотурского Кирилла по понятным причинам негативное (хотя архиереи и заявляют, что по-прежнему готовы дать ему шанс). Предложения одуматься множество раз звучали из уст представителей митрополии.

Схиархимандрит Илия — один из самых «модных» старцев России (на фото вместе с митрополитом Екатеринбургским Кириллом) Фото: instagram.com/starets_ilij_nozdrin

По данным URA.RU, на прошлой неделе планировалось заявление в одном из федеральных информагентств «кремлевского старца» схиархимандрита Илии (Алексея Ноздрина) — духовника Оптиной пустыни и личного духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла (среди его духовных чад называли экс-премьера Дмитрия Медведева, главу ВЭБ Игоря Шувалова, губернаторов регионов, руководители госкорпораций, например, экс-главу РЖД Владимира Якунина).

Весной 2020 года именно Илий благословил отцу Сергию строительство «суперхрама» высотой с 25-этажный дом в его монастыре «Спорительница хлебов». Предполагалось, что слова столь уважаемого старца могли бы «осадить» пыл схимонаха. Однако заявление не состоялось. «У нас старцы — не слишком публичные люди и не любят участвовать в скандалах», — находит возможное объяснение руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора, завлабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Выступлениями против РПЦ и новыми догматами отец Сергий уже выводит себя из лона церкви, говорят эксперты. Но при этом часть его системы остается включенной в официальную церковь: обитель была встроена в финансовую систему екатеринбургской епархии и до сих пор остается имуществом и территорией РПЦ. «В этом сейчас большая проблема», — признает один из высокопоставленных екатеринбургских священников. При этом он замечает:

«Секта отца Сергия встроена в РПЦ не хуже, чем криминал — во власть».

Какими бы ни были решения суда, схимонах не намерен покидать свой монастырь — об этом он даже рассказал старцу Рафаилу. «Я ему предложил по своей немощи [сделать], как мы — убежать. У него много скитов — „Убеги, спрячься“. Он говорит: „Нет, отец. Скиты мои все знают, в скитах всех разгонят, а мы в большом монастыре останемся биться до конца“. Он правильно сказал, разумно. Помоги ему, Господи!» — говорит Рафаил на одном из последних видео.

В целом, по мнению религиоведов, РПЦ намерена довести ситуацию с отцом Сергием до логического конца. «В последние годы церковь начала процесс очищения от подобного рода историй и персонажей, — говорит Астахова, приведя в пример популярного православного деятеля, протодиакона Андрея Кураева, которого патриарх запретил в служении. — Но Сергий Романов оказался крупной фигурой, просто так его не запретишь». Екатеринбургская митрополия, однако, уже сделала первый шаг, официально заявив о незаконном возведении в сан скандального схиигумена.

«Надеюсь, что силовики задействованы не будут, хотя по закону можно их привлечь, — говорит религиовед Силантьев. — Все понимают, что это очень неудачный сценарий, и именно его ждут в этой секте. Даже самые деликатные действия силовиков приведут к тому, что их там начнут бить — они, естественно, будут защищаться. Думаю, что если ситуацию оставить, как есть, то получится, как с пензенскими затворниками, которые залезли в землянки, но, обнаружив, что никто их не штурмует и не трогает, вылезли обратно (не все, правда, выжили). Их лидера после этого увезли на принудительное лечение, а секта рассосалась». По прогнозу эксперта, в Екатеринбурге ситуация будет развиваться по схожему сценарию, только дольше.

По оценке Силантьева, на разрешение ситуации с расколом потребуется, возможно, несколько месяцев, но закончится история все равно победой официальной церкви — эксперт вспоминает в связи с этим епископа Диомида, который выходил из РПЦ целой епархией, но церковь вернула ее под свою власть. Диомид в итоге с горсткой самых верных последователей спрятался в тайге на Камчатке. Нечто подобное, по прогнозу эксперта, ждет и движение отца Сергия. Но запрос на таких лидеров, как он, останется: «параллельное православие» в РПЦ продолжит существовать.

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