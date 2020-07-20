Вышел фильм Собчак о монастыре схиигумена Сергия

Центральное место ленты — интервью с бывшими послушниками, пережившими насилие в обители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Вышел в свет фильм Ксении Собчак о Среднеуральском женском монастыре опального схиигумена Сергия. Лента называется «Монастырь особого назначения» — она опубликована на канале Ксении Собчак на YouTube.

Фильм длится более двух часов — он включает в себя фрагменты проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов изгнания бесов, высказывания о схиигумене известных людей (например, офицеров). Также лента включает в себя интервью с представителем екатеринбургской епархии — настоятелем Храма на Крови отцом Максимом Миняйло, которые объясняет, почему РПЦ позволила отцу Сергию стать священником и вести службы, несмотря на совершенные им убийства.

В последний момент в фильм были включены и съемки с Царских дней — когда отец Сергий провел альтернативый РПЦ царский крестный ход и сообщил, что хочет уйти на небеса (тогда же в его поддержку выступил экс-полковник ГРУ, осужденный за попытку госпереворота Владимир Квачков).

Центральный элемент фильма Собчак — воспоминания бывших воспитанников монастыря отца Сергия о пережитых ими фактах насилия. Об этом рассказывает Христина Самушкина, которая провела в монастыре все детские и юношеские годы. «Мне было лет 10, когда началось понимание, что слова расходятся с действием, — рассказала Христина. — Еще тогда я начала задавать вопросы, и в ответ на это меня либо в затвор сажали, наказывали, либо пороли».

Фильм включается в себя также интервью и видео из деревне Новоселова (где находится «филиал» Среднеуральского женского монастыря), а также съемки владений отца Сергия с вертолета. Ранее URA.RU рассказывало о том, что будет в фильме Собчак об отце Сергии.