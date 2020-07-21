От нового указа Путина зависит судьба губернаторов

Губернаторам придется решать задачу цифровой трансформации своих регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российских губернаторов ждет новый KPI — эффективность цифровой трансформации в регионе. Президент Владимир Путин обозначил новые национальные цели, среди которых цифровизация стала одной из ключевых. Политологи предупреждают: главам регионов, которые дорожат своим креслом, придется работать на опережение.

Владимир Путин определил цели страны до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новом президентском указе, определяющем национальные цели до 2030 года, в числе пяти главных направлений развития страны оказалась цифровая трансформация. Впервые цифровизации уделено ключевое внимание: в предыдущем — «майском» — указе, фиксировавшем цели на 2018—2024 гг, говорилось лишь об обеспечении ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. В новом — «июльском» — указе параметры цифровой трансформации расширены и конкретизированы. Документ предполагает:

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования и госуправления;

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%;

рост доли домохозяйств с широкополосным доступом в интернет до 97%;

четырехкратный по сравнению с 2019 годом рост вложений в российские IT-решения.

Указ вычленяет из перечня поставленных в 2018 году задач те, приоритетное выполнение которых позволит в перспективе реализовать и остальные, объяснил агентству политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, цифровая трансформация — инструмент, позволяющий «вытянуть» за собой другие задачи.

Михаил Мишустин уже запустил переход правительства РФ на «цифру» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ключевая особенность нового президентского указа — он подразумевает активное включение в его реализацию регионов, отмечает автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Политолог прогнозирует: в региональных правительствах теперь должны появиться люди, ответственные за цифровую трансформацию (подобные чиновники с приходом премьера Михаила Мишустина были назначены в каждое ведомство правительства РФ).

Однако конечная ответственность за процесс цифровой трансформации будет лежать не на этих «цифровых» министрах, а на главах регионов.

«Это серьезный сигнал губернаторам — кто не будет заниматься цифрой, тот не долго протянет в своем кресле.

Задача регионов — работать на опережение, составлять базы [данных] и некие операционные центры», — отметил Баширов. По его словам, цифровые решения помогли бы регионам избежать провала задачи президента по дополнительным выплатам медикам в период пандемии коронавируса.

Кремль может сделать цифровизацию новым критерием для оценки работы губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На пути цифровой трансформации губернаторам не стоит рассчитывать на помощь со стороны федерального центра. «Правительство будет ставить задачи, обеспечивать ресурсами, и уже от губернаторов зависит, как они с ними справятся, — считает глава федеральной экспертной сети „Клуб регионов“ Сергей Старовойтов. — Никто главам регионов в этом помогать не будет. Каждый должен будет лично доказывать свой вклад в эту глобальную задачу».

По прогнозу политолога, эффективность цифрового развития региона войдет в перечень KPI, по которым администрация президента оценивает работу губернаторов.

Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт добавил, что полного цифрового равенства регионов таким образом достичь не удастся, но главы субъектов должны отвечать за те сферы, что гарантированы государством: «Есть несколько точек, где цифровое равенство обязательно. Например, для ребенка, который ходит в школу в Москве, и для ребенка, который ходит в школу в Якутии, цифровые возможности должны быть одинаковы».

Федеральное правительство будет пристально следить за цифровой трансформацией регионов — для премьера Мишустина это имиджевый вопрос. По словам Сергея Старовойтова, действующий кабмин стремится стать правительством «цифрового прорыва»: «Мишустин пытается застолбить за собой определенный вектор развития. Цифровизация — это то, по чему премьера будут оценивать общество и президент». По прогнозу Марата Баширова, правительство Мишустина сделает цифровизацию основой госуправления: на «цифру» будет опираться выполнение общенационального плана восстановления экономики и актуализированных нацпроектов.