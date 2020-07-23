Кремль хочет закон, который не смог пробить ни Сурков, ни Володин

Протестные настроения среди молодежи озаботили власть в преддверии 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Внесение в Госдуму законопроекта «О молодежной политике» подчеркивает суперактуальность этой темы для власти. Соответствующий закон в России пытались принять уже 13 лет, однако инициатива все время упиралась в разногласия между разными центрами влияния. Но из-за грядущих президентских выборов-2024 все изменилось, теперь чиновникам важно повлиять на молодежь, среди которой превалируют протестные настроения.

22 июля в Госдуму депутатами и сенаторами был внесен законопроект «О молодежной политике», регулирующий правоотношения на разных уровня власти. Для государства это уже не первая попытка ввести закон, регулирующий эту сферу. Судя по архиву на сайте Госдумы, первый законопроект о молодежной политике вносился в парламент еще в 2007 году — 13 лет назад. Но в результате это предложение было отклонено народными избранниками, как и все последующие аналогичные проекты законов.

Законопроект «О молодежной политике» внесен в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU в политической среде объяснил, что молодежная политика затрагивает интересы самых разных центров влияния, поэтому во власти всегда шла аппаратная борьба за контроль над этой сферой. Она якобы и мешала инициативам превратиться в закон. Политолог Алексей Чадаев (с 2009 по 2010 год работал в управлении внутренней политики администрации президента) сказал URA.RU, что законопроекты, касающиеся молодежи, требовали согласований с самыми разными ведомствами, что делало их принятие невозможным.

«Тема молодежи — общая для разных ведомств. Например, студенческая молодежь касается сферы образования, рабочая молодежь — работодателей, военная молодежь — армии. Здесь столько структур, требующих согласования, что закон просто невозможно принять. Все тонуло в бюрократическом болоте. Никакой влиятельной силы, которая могла бы усадить эти субъекты за одним столом, не было», — сказал агентству Чадаев.

Закон «О молодежной политике» может повлиять на ход выборов-2024 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как стало известно агентству, активные обсуждения среди чиновников вызывает и свежий законопроект «О молодежной политике». К примеру, на заседаниях в комитетах Совфеда и Госдумы неоднократно поднимался вопрос о молодых ученых и специалистах. «Существует большое количество нормативных актов, касающихся социальных гарантий для молодых ученых и специалистов. Однако вопрос о правовом статусе данной группы молодежи остается нерешенным», — передал смысл обсуждений источник агентства.

Однако сейчас власть делает особый акцент на работе с молодым населением, поэтому процесс принятия законопроекта может значительно ускориться. Политолог Максим Жаров сказал URA.RU, что из-за президентских выборов 2024 года для чиновников стала как никогда актуальна проблема электорального выбора молодежи, среди представителей которой традиционно превалируют революционные настроения.

Александр Бугаев готов всячески поддерживать законопроект Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Хотел бы обратить внимание на нашумевшие слова представителя „Роснефти“ Михаила Леонтьева о том, что молодежь надо лишить избирательных прав, потому что она не понимает, что происходит. Хотя голос Леонтьева довольно специфичен, но ведь никто не опровергает его заявление. Это показывает, что проблема актуальна для власти, и ее пытаются решить, повлияв на молодых людей», — сказал агентству Жаров.

Источники URA.RU сообщили, что взять на себя ответственность за продвижение законопроекта готова Росмолодежь. Политолог Чадаев объяснил URA.RU, что для агентства вопрос принятия законопроекта принципиален — из-за существующей неразберихи в законодательстве ведомство не может подчинить себе региональные молодежные департаменты и комитеты: «Для них она выполняет только координирующую роль».

Законопроект «О молодежной политике» — это развитие конституционных поправок Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава Росмолодежи Александр Бугаев в разговоре с URA.RU подтвердил, что его ведомство готово всячески содействовать принятию законопроекта. При этом Бугаев подчеркнул, что важность законопроекта в том, что он открывает возможности для государственной поддержки новых кругов населения страны. Дело в том, что документ определяет единый возрастной критерий «молодежи» — 35 лет вместо нынешних 30. Таким образом численность молодежи в Российской Федерации увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 миллиона.

«Прежде всего это дает возможность огромному числу молодых людей воспользоваться мерами господдержки, например, по грантовым конкурсам на развитие собственных проектов. К нам в агентство постоянно поступают обращения россиян, которые уже достигли 30-летнего возраста. По факту эти люди еще молодого возраста», — сказал агентству Бугаев.

Председатель комиссии общественной палаты РФ по делам молодежи Елена Цунаева сказала URA.RU, что сейчас лучшее время для принятия закона «О молодежной политике» — так как это развитие касающейся молодежи поправки в Конституцию. Ее наличие должно существенно ускорить работу депутатов с проектом закона. «Законопроект фиксирует многие наработки, сделанные на федеральном уровне и в субъектах. Нам не хватало последней точки для принятия закона. Поправка в Конституцию все упорядочила», — считает Цунаева.