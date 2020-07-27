Минфин посягнул на 150 млрд рублей премий губернаторам

Ведомство Антона Силуанова хочет отказаться от дотаций регионам за работу губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов России хочет отменить программу премирования регионов за хорошую работу губернаторов. Речь о 150 млрд рублей, которые предлагается сохранить в федеральной казне. Предложение Минфина для будущего бюджета вызовет аппаратную борьбу: выплаты регионам были инициированы администрацией президента РФ и зарекомендовали себя как стимул для губернаторов.

Федеральный Минфин на прошлой неделе утвердил методику расчета базовых показателей бюджета страны на 2021—2023 годы. Документ предполагает снижение расходов на 10% по 50 статьям за исключением дотаций региональным бюджетам. Однако при детальном рассмотрении (в документе 661 страница) становится понятно, что расходы на регионы все же срежут — за счет сокращения финансирования госпрограмм.

Борьба за бюджет 2021-2023 начинается уже сейчас Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так, 150 млрд рублей Минфин предлагает сохранить в бюджете за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI. Проекту всего год — система грантов губернаторам была предусмотрена указом президента РФ от 25 апреля 2019 года. Первым из 15 критериев оценки работы глав регионов значился показатель уровня доверия к президенту и губернатору в субъекте РФ (для оценки этого KPI правительство использовало данные АП). В 2019 году по этой программе между 50 регионами разделили 45 млрд рублей. Агентство направило запрос в Минфин РФ с просьбой объяснить, чем обусловлен выбор программы для оптимизации расходов — на момент публикации ответ не поступил.

Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед в беседе с URA.RU отметил, что до внесения проекта бюджета в Госдуму (до 1 октября) его содержание может существенно поменяться. По его словам, Минфин сейчас «прощупывает» ситуацию, определяя, чьими интересами можно пожертвовать при сокращении той или иной программы. Политолог Дмитрий Солонников добавил, что конечный облик документа определят лоббистские возможности заинтересованных сторон: «Идут договоренности между игроками — кого пустить под нож, у кого меньше ресурсов для того, чтобы свою программу утвердить».

По оценке собеседников агентства, наиболее конфликтным предложением Минфина окажется отказ от дотаций за выполнение губернаторами KPI. Дмитрий Солонников отметил, что у программы есть влиятельные заступники.

«Это проект управления внутренней политики администрации президента, их KPI, их возможность, кроме кнута показывать и пряник региональным элитам. Сокращение программы бьет по их имиджу. Вокруг ее судьбы мы еще увидим баталии», — уверен Солонников.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, который принято называть кремлевской «фабрикой мысли», Дарья Кислицына считает, что аргументом для сохранения программы является ее эффективность. По мнению эксперта, проект стимулировал регионы выполнять заданные Кремлем KPI: «Это была понятная для регионов совокупность критериев, к соответствию которым они стремились». Игорь Меламед добавил, что проект придавал главам регионов особый статус: «Деньги поступали в регион как будто от самого губернатора, словно он сам их заработал, организовав все как надо».

Глава Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что Минфин будет использовать в защиту своего решения следующий аргумент: «[В кризисных условиях] программа просто бы не сработала. Не понятно, как оценивать работу губернаторов и кого стимулировать — тех, у кого падение доходов было ниже?»