Что нужно знать о новом свердловском министре здравоохранения

Андрей Карлов вступает на пост главы минздрава, когда область удерживает лидирующие позиции по числу новых пациентов с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском правительстве — знаковая перестановка: минздрав возглавил управленец, способный перечеркнуть наследие предшественника Андрея Цветкова. URA.RU разобралось, кто такой Андрей Карлов, уже бывший главврач екатеринбургской ДГКБ №9. Оказывается, он близок УГМК и вице-губернатору Павлу Крекову. Есть и другие факты, позитивно говорящие о его стартовых позициях. Настолько сильных, что он может остановить занижение региональной статистики по коронавирусу.

Чья креатура — Андрей Карлов?

Подбором кандидатов на пост министра занимался замгубернатора Павел Креков, курирующий ведомство. «Вел переговоры с главными врачами, говорил о достижениях и целях, — пересказывает события последних дней июля собеседник агентства. — Думали, речь шла о том, кого наградить. Оказывается, искал замену [уволенному главе минздрава Андрею] Цветкову»

Карлов возглавлял ДГКБ №9 14 лет — и теперь ему предстоит найти руководителя на свое место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидатуру главврача ДГКБ №9 Андрея Карлова поддержала «Уральская горно-металлургическая компания» и конкретно директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов, утверждает собеседник URA.RU. По данным из открытых источников, созданный по инициативе гендиректора УГМК Андрея Козицына благотворительный фонд «Дети России» как минимум пять лет помогал больнице закупать оборудование и делать ремонт. На сайте ДГКБ №9 в 2019 размещено поздравление фонду с личными благодарностями в адрес Андрея Козицына и Владимира Белоглазова.

При этом новый министр — компромиссная и независимая фигура, утверждают два главврача на условиях анонимности. «Он достаточно независим от влиятельного медицинского клана [главврача больницы №40 Екатеринбурга] Александра Прудкова. У него нет выраженных точек напряжения с Андреем Цветковым, который остается в сфере медицины как советник губернатора Евгения Куйвашева», — подчеркивает функционер из горздрава Екатеринбурга.

Что нужно знать о новом министре?

Работа врачом в маленькой Тавде запомнилась врачу настолько, что он помогал местной больнице спустя годы после того, как вернулся в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главврачи отмечают детали карьеры 58-летнего выпускника Свердловского медицинского института Андрея Карлова, которые важны для понимания принципов его работы. После интернатуры он начал карьеру в Тавде (город с населением около 35 тысяч человек) в статусе детского хирурга. «Он знает, как живут маленькие больницы. Прошло много лет, но он с тех пор помогает той больнице, в которой начинал работать», — рассказывает собеседник агентства, намекая, что на новом посту Карлов будет уделять достаточно внимания развитию здравоохранения в территориях.

После трех лет в Тавде Карлов вернулся в Екатеринбург. В Детской городской клинической больнице работал с 1989 года, постепенно стал главным хирургом, затем заместителем главврача по хирургии; последние 14 лет, с 2006 года, возглавлял ДГКБ №9.

Наблюдатели обращают внимание, что несмотря на легенды о крупных зарплатах главврачей, Карлов не получал заметно выше рынка. В 2018 году он задекларировал доход в 2,6 млн рублей, его жена — 1.3 млн. рублей. Опрошенные URA.RU главврачи согласились говорить на условиях анонимности, но оценили его как человека «огромного опыта и замечательной души», «авторитетом в медицинской среде», «не хапугой, профи». Собеседники отметили, что он «склонен к компромиссу, иногда в ущерб цели».

Будут ли кадровые перестановки?

Диляра Медведская может претендовать на пост заместителя министра, который потеряла в период работы Андрея Цветкова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вопрос о команде нового министра пока открыт. По данным URA.RU, заместители министра Ирена Базите и Олег Рейтблат, которые ранее заявили о намерении покинуть пост, пока продолжают работать в прежнем статусе. В случае их ухода на посты заместителей могут быть приглашены Александр Прудков и бывшая замглавы свердловского минздрава, ныне — гендиректор Центра семейной медицины Диляра Медведская.

«Прудков может отказаться от предложения, а Медведская точно готова вернуться. Если это произойдет, то возникнет конфликт: есть большая вероятность, что она будет мстить ставленникам Цветкова, в период работы которого лишилась поста», — утверждают инсайдеры. Оба вероятных кандидата не ответили на звонки URA.RU.

Что ждут от Карлова главврачи, а что — начальство?

В этом году ряд крупных больниц региона проводят реорганизацию формы управления, позволяющую зарабатывать. Документ об этом, подписанный свердловским губернатором Куйвашевым опубликован 17 июля. По признанию главврачей, новшество их пугает: «Идея, может, и неплохая, но график прироста доходов, который спускал ее инициатор, министр Цветков, был нереальным. При правильном подходе все [необходимое] для больницы можно сделать по [выплатам в рамках] ОМС — и технику, и даже обеспечить внедрение медицины высоких технологий». В связи с этим главврачи, опрошенные URA.RU, ожидают, что Карлов сможет лучше организовать взаимодействие с ними, потому что он работал в условиях системы ОМС и понимает, из чего складываются бюджеты организаций.

Министра Цветков обвиняли в занижении цифр по COVID в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

А в свердловском правительстве намекают, что новый министр заходит на удачных позициях: его предшественника Андрея Цветкова критикуют за заниженные цифры заболевших коронавирусом, а новый глава ведомства может «обнулить» ситуацию. «Даже если на следующей неделе показатели заболеваемости резко вырастут, вопросов ни у кого не возникнет — значит, он просто показал реальную картину», — подчеркивает новый коллега Карлова по кабмину.

Вместе с тем, в процессе изучения принципов подсчета больных с коронавирусом Карлов может обострить отношения с горздравом Екатеринбурга и Роспотребнадзором региона. Министру также предстоит отреагировать на последствия проверок Росздравнадзора (проводились еще при Цветкове) и отвечать за показатели, к которым он не имел отношения. «Это может спровоцировать новые противоречия», — вздыхают в министерстве здравоохранения.