Как зарабатывают на россиянах под видом помощи Фургалу

Хабаровчане так увлечены спасением экс-губернатора, что верят любым призывам о сборе средств Фото: Владимир Андреев

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Митинги в Хабаровском крае привлекли множество сборщиков денег в интернете, рассказали URA.RU представители местной политической тусовки. Под видом организаторов новых акций протеста они просят перевести деньги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. URA.RU провело расследование, кто стоит за такими активистами.

Общая сумма средств, которую различные активисты, не имеющие отношения к Фургалу, собрали на теме хабаровских митингов исчисляется сотнями тысяч рублей, рассказал URA.RU политолог Анатолий Макаров, много лет проработавший на Дальнем Востоке. При этом эксперту неизвестно ни об одном случае, когда деньги в результате таких кампаний были направлены непосредственно на помощь бывшему губернатору Сергею Фургалу, например, на оплату адвокатов. По мнению Макарова абсолютное большинство сборщиков денег тратят их на личные нужды. При этом поток средств в их карманы не прекращается:

Митинги в поддержку Сергея Фургала длятся третью неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Это как с СМС для больных детей — чувство сопричастности греет. Людям хочется принять участие в этом масштабном социальном действии», — сказал агентству политолог. О попытках наживаться на протесте сообщала на своей странице в Instagram и пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко: «На данный момент никаких счетов для сбора средств семья не открывала. И если такой счет будет открыт, думаю, мне доверят сообщить и об этом. Поэтому будьте осторожны. Я уже натыкалась в комментариях о том, что кто-то где-то уже собирает».

Один из хабаровчан, который в числе первых начал строить бизнес на митингах, — риелтор Андрей Дуденок. На следующий день после ареста Фургала он объявил о продаже в Хабаровске наклеек с символикой «Я/МыФургал». Цена одного экземпляра — 20 рублей. Издание «Восток Медиа» 11 июля сообщало, что первую партию в тысячу штук Дуденок распродал почти полностью за один день.

После публикации СМИ Дуденок публиковал пост, в котором заявил, что наклейки «по порыву души […] заказал и распродал практически по себестоимости». Правда в разговоре с URA.RU хабаровчанин не стал отрицать, что зарабатывает на протестах. Он сообщил, что себестоимость одной наклейки — 12 рублей. Остальные 8 рублей с каждой штуки активист забирает себе.

«Мне поначалу задавали вопросы о том, что я наживаюсь на этом, я предложил им сделать тоже самое и продавать по 12 рублей. Я не Иисус Христос, — заявил агентству Дуденок. — Я считаю, что это невеликая плата за всю суету, с которой я столкнулся при изготовлении наклеек». В последних постах активиста в Instagram говорится, что он уехал отдыхать на местную базу отдыха «Ливадия».

Паблик собирал деньги в Instagram на автопробег Фото: скрин страницы hub.corm

Еще один сбор средств ведет хабаровский Instagram-паблик hab.corm. Неделю назад здесь был опубликован пост с призывом материально поддержать организацию 25 июля автопробега Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, посвященного Фургалу. «Среди нас много молодых людей и многодетных родителей, которым не безразлично свое будущее и будущее своих детей! Но не у всех есть финансы в поддержку нашего всеобщего мероприятия», — говорится в посте 21 июля (226 отметок «Нравится»). Отчетов о расходовании средств после него не публиковалось.

Источники URA.RU сообщили, что администратор паблика — 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре Никита Рындяев. Якобы именно его номер был прописан в посте для перевода средств. По словам источника, Рындяев в 2012 году был судим городским Центральным районным судом по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Незаконное хранение наркотиков».

Митинги стали возможностью заработать для различных активистов и организаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рындяев сообщил URA.RU, что действительно был судим, но не в указанном суде и по другим статьям. Назвать их он отказался. Представитель hab.corm заявил, что отчеты о расходовании средств направляет хабаровчанам лично, а на странице в Instagram он их не публикует, чтобы не раскрывать данные активистов: «Мы собирали деньги, чтобы помочь организовать автопробег. Сбор был организован. Во всех средствах мы отчитались».

Привлекает деньги неравнодушных хабаровчан и местный штаб Алексея Навального. В соцсетях он ведет стримы с митингов, а также просит пожертвования «на улучшение качества эфиров». Один из банковских счетов, представленных для перевода денег, оформлен на координатора штаба Алексея Ворсина.

В регионе Ворсин известен богатым политическим опытом. С 2013 по 2017 год он руководил реготделением партии «Демократический выбор», в 2014 и 2018 годах участвовал в выборах депутатов гордумы в качестве самовыдвиженца, в 2016 — в выборах депутатов Госдумы от партии «ПАРНАС», в 2019 — в выборах мэра Хабаровска. Политолог Сергей Марков в разговоре с URA.RU согласился, что митинги в поддержку Фургала стали для Ворсина отличной возможностью обеспечить будущие политические кампании.

«Средства они собирают прежде всего для себя и будут использовать их в будущем. Те, кто поддерживает Фургала таким образом стали их спонсорами [штаба], — объяснил Марков. — С точки зрения этики это несправедливо [по отношению к митингующим конкретно за Фургала], но политика так устроена. Дело даже не в деньгах. Человек, который сейчас перечислит им рубль, начнет себя идентифицировать с их организацией и в дальнейшем оказывать им поддержку». Оперативно получить комментарий Ворсина не удалось — известный агентству номер его телефона оказался недоступен. В пресс-службе Навального пока не ответили на вопрос URA.RU.