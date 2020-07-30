Инсайды ЯНАО: Артюхов устал от подчиненных

А вы куда поедете в отпуск? Соцсети

Истеблишмент ЯНАО в панике из-за грядущих перестановок, которые задумал губернатор Дмитрий Артюхов. В правительстве и мэриях слишком много тех, кем недоволен глава региона, и под горячую руку могут попасть даже второстепенные политические герои. На фоне этого одни ямальские чиновники пытаются сделать карьеру, а другие готовятся к конфликту с подчиненными.

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Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор устал от слабых подчиненных

В кулуарах правительства шепчутся, что недовольство Дмитрия Артюхова своими соратниками достигло апогея. Главу Ямала утомили вечные проблемы с дорогами и навигацией, и он уже начал поиски компетентных людей на смену профильным чиновникам.

«Губернатор чувствует, как растет недовольство людей из-за сорванных обещаний, которые он давал два года назад. Мост через Обь пока только в мечтах, дороги по всему округу убитые, ремонтируют за миллиарды. Пора что-то менять», — признают инсайдеры.

Артюхов не хочет проблем на следующих выборах, и намерен серьезно перекроить свою команду, знают слухачи. Первыми на выход готовят ответственного за дороги вице-губернатора Алексея Ситникова и начальника дорожного департамента Максима Першикова. Последнему, к слову, уже нашли преемника — Игоря Газизова из дептранспорта ХМАО.

Амбициозный ставленник Артюхова пошел в пиар-наступление

Поговаривают, первый замглавы Надымского района Дмитрий Жаромских решительно взялся за свой рейтинг. Чиновник, которого губернатор совсем недавно забрал из заксобрания, уже метит на место главы района и сам занимается своим пиаром. «Жаромских нужен рейтинг, нужна узнаваемость. На прошлой неделе он пошел с семьей прогуляться по Надыму и как бы невзначай постил каждый свой шаг в соцсети. Тут — яма, исправим. Тут — трещина, заделаем. Обсуждение поднялось страшное», — удивляются источники в городе.

Жаромских, подмечают сплетники, льстило, что многие из горожан по ошибке приняли его за нового мэра района. Теперь, чтобы осуществить свою мечту, чиновник готов устраивать такие пиар-акции в соцсетях еженедельно.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

За месяц до выборов ямальские партии погрузились в спячку

Близкие к власти политтехнологи с удивлением обсуждают, что политические партии Ямала до сих пор безмолвствуют. В самый разгар политсезона и единороссы, и оппозиционеры не проводят ни мероприятий, ни акций, ни встреч. «Такое ощущение, что все кандидаты разъехались по отпускам», — смеются инсайдеры.

И если партия власти может рассчитывать на административный ресурс — паровозами в муниципалитетах Ямала идут главы, то на что рассчитывают представители оппозиции — непонятно. По слухам, ни у коммунистов, ни в ЛДПР, ни у эсеров пока не готовы концепции, как вести избирательную кампанию, и до сих пор не напечатаны агитматериалы. «Похоже, выборы будут вообще архитихие и незаметные. И это, безусловно, только на руку блоку внутренней политики региона», — отмечают наблюдатели.

Планы Артюхова переполошили муниципалитеты

Ходят слухи, что чиновники ямальских администраций в страхе от грядущих массовых перестановок глав. Смена руководства в ряде муниципалитетов, назревшая довольно давно, пройдет одним махом этой осенью. И это, злорадствуют слухмейкеры, основной повод для беспокойства во многих мэриях.

«Губернатор объявил формирование кадрового резерва для назначения заместителей глав городов и районов, что и заставило нервничать действующих замов, часть из которых надеялась удержаться после смены руководства муниципалитетов», — говорят инсайдеры. Так что ямальские чиновники со страхом ждут наступления осени и уже обсуждают, куда будут уходить, если попадут под волну кадровых перестановок.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Замгубернатора прячут от громкого скандала

Чиновники правительства судачат, что замгубернатора Алексея Ситникова начинают выводить с большой политической арены. Виной всему — громкий коррупционный скандал с главой Фонда жилстроительства ЯНАО Виктором Калашниковым, которого на прошлой неделе признали виновным в хищении 60 млн рублей. Ситников курировал в правительстве сферу строительства, когда Калашников занимал свой пост, и теперь репутация чиновника под угрозой.

«Профильный замгубернатора не мог не быть в курсе схем, которые проворачивал Калашников», — настаивает источник во властных кругах. — Переход Ситникова в заксобрание и, как следствие, в Совфед — надежный способ вывести его из ближайшего окружения губернатора».

Глава Ноябрьска останется без ключевых замов

Говорят, глава Ноябрьска Алексей Романов рискует потерять двух значимых заместителей. Инсайдеры знают, что «социальный» зам Надежда Гудкова засобиралась в парламент, а «экономического» зама Сергея Горбачева сватают на повышение в Тюмень. «Горбачев близок к тому, чтобы возглавить департамент финансов Тюменской области, а Гудкова еще с весны ждет выборов в заксобрание. Конечно, у Романова прибавилось головной боли», — сплетничают источники в городе. Усложнит ситуацию и то, что ноябрьский мэр набирает в свою команду только проверенных людей. Быстро найти замену обоим чиновникам не получится, рассуждают слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кобылкин летит в Салехард

В окружной администрации перешептываются, что скоро в Салехард прибудет экс-губернатор Дмитрий Кобылкин. По словам инсайдеров, нынешний министр природы РФ посетит ямальскую столицу в свой отпуск. «У Кобылкина здесь много бывших коллег, с некоторыми он до сих пор поддерживает дружеские отношения. Другое дело, что визит будет наполовину рабочий, так что на встречи может не остаться времени», — подмечают слухмейкеры.

Источники утверждают, что Кобылкин уже согласовал свой отпуск с начальством, и премьер-министр РФ Михаил Мишустин опустил его на две недели. Бывшего губернатора ждут на Ямале в первых числах августа.

Нового главу департамента ждет холодный прием

Ямальские сплетники уверяют, что новому главе департамента имущественных отношений придется несладко. На этот пост вскоре назначат экс-директора «Корпорации развития» Сергея Черняева, и будущие подчиненные уже точат на чиновника зуб. «Настораживает его неудачное прошлое в „Корпорации развития“. За недолгий срок Черняев успел накопить долгов и нажить организации других финансовых проблем. Подливают масла в огонь и слухи, что некогда он учился вместе с губернатором Артюховым», — рассказывают в правительстве.

Более того, патриотично настроенные чиновники не хотят видеть своим руководителем «чужеземца». В свое время Черняев возглавил «Корпорацию развития» по протекции ХМАО, и ему придется доказать подчиненным свою преданность Ямалу.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти обманули работников правительственной гостиницы

Злые языки говорят, что уволенных сотрудников правительственного отеля «Юрибей», которым пообещали трудоустройство, обманули ямальские власти. Работникам, попавшим под сокращения, не дают устроиться на новые места. «В июне, когда ходили разговоры о сокращении, им гарантировали вакансии в других местах. А теперь заставляют писать отказ от поступивших вакансий. Части сотрудников предлагают уходить по собственному. От несогласных просто отворачиваются», — удивляются источники. Притом цель такого демарша руководства не ясна ни сотрудникам, ни наблюдателям.

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