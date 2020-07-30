Над министром Решетниковым смеется Путин, но любят губернаторы

Максим Решетников обрел неожиданную популярность среди глав регионов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников обрел популярность среди губернаторов. После того, как российское правительство начало корректировку нацпроектов, руководители регионов выстроились в очередь к нему на прием. Собеседники URA.RU считают, что сейчас у Решетникова есть все шансы усилить аппаратное влияние после критики от руководителей страны.

Прошлая рабочая неделя была необычной для министра экономразвития по количеству личных встреч с губернаторами. С 21 по 24 июля Максим Решетников принял пятерых глав регионов: Сергея Аксенова (Крым), Игоря Бабушкина (Астраханская область), Дениса Паслера (Оренбургская область), Дмитрия Азарова (Самарская область) и Александра Буркова (Омская область). Для сравнения, за все другие недели июля пресс-служба ведомства информировала лишь об одной встрече Решетникова с губернатором — с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым (10 июля).

Губернаторы ищут встречи с министром, чтобы спасти финансирование региональных проектов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В релизах пресс-службы Минэкономразвития РФ говорится, что губернаторы обсуждали с Решетниковым создание особых экономических зон, меры поддержки бизнеса и инвестиции. Однако источник в руководстве одного из регионов сообщил URA.RU, что главная тема, которая сейчас беспокоит всех региональных чиновников, — корректировка нацпроектов с продлением сроков их реализации с 2024 до 2030 года: «Для регионов это угроза: сместятся сроки финансирования строительства дорог, больниц, мусорных объектов. Чтобы не потерять деньги, губернаторы пользуются любой возможностью донести свои пожелания до правительства».

Политолог Алексей Куртов в разговоре с URA.RU подтвердил, что Решетников интересен губернаторам с точки зрения информированности о возможностях бюджета: «Разговоры будут не только с Решетниковым, но он первый министр, с кого начали регионы. Для губернаторов важно понять, какой вообще объем финансов сохраняется на ближайшее время в связи с изменением нацпроектов. Исходя из полученных данных они будут выстраивать свой дальнейший план действий, пойдут в профильные ведомства».

Эксперт добавил, что среди всего экономического блока правительства Решетников считается для губернаторов наиболее доступным для диалога, поскольку имеет среди госслужащих «славу человека, который умеет разговаривать».

За прошедшие полгода за Решетниковым закрепился статус министра с недостаточным аппаратным весом. Его критиковали президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин, от главы минэка пачками уходили замы, а на одну из освободившихся должностей был назначен человек министра финансов Антона Силуанова, с которым у Решетникова разные взгляды на развитие экономики.

Теперь у министра экономразвития есть шанс улучшить свое положение, считает политолог Илья Гращенков согласился: «Чисто аппаратно на Решетникове теперь что-то завязано. Естественно, чем больше регионы заинтересованы в деньгах, тем будет выше его авторитет».

Журналист URA.RU направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития РФ и губернаторов, встречавшихся с Решетниковым, ответы пока не поступили.

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