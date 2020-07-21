Приглашенные политтехнологи должны усилить предвыборный штаб Махонина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Названы новые возможные кураторы предвыборной кампании врио губернатора Дмитрия Махонина. По информации источника URA.RU, ими могут стать заместитель полпреда в ДФО Юрия Трутнева Григорий Куранов и политтехнолог Олег Черкесов (бывший советник Трутнева). Ранее стало известно, что приглашенный Махониным федеральный политтехнолог Алексей Трубецкой (Кошмаров) покинул край из-за слабой работы избирательного штаба.

«Курировать кампанию Махонина в том или ином роде, вероятно, будут Куранов и Черкесов. Московский политолог Виталий Иванов, которого некоторые СМИ называют новым куратором предвыборной кампании губернатора, [нужен] «в целом для публики», реальную же работу будут проводить именно «люди Трутнева», — пояснил источник.

Григорий Куранов в беседе с корреспондентом URA.RU данную информацию опроверг. «Это не наша (с Черкесовым — прим. ред.) зона ответственности. Даже теоретически мы не можем быть кураторами», — заявил замполпреда президента в ДФО. Иванов на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Источник URA.RU в пермском правительстве допускает, что замполпреда в ДФО может курировать пермскую кампанию. Инсайдер напоминает, что врио Дмитрий Махонин — креатура экс-губернатора Пермского края, полпреда в ДФО Юрия Трутнева. «Поэтому пермские выборы — зона ответственности Трутнева», — заключает источник.

Другой источник агентства сообщил, что в предвыборный штаб Махонина войдут экс-глава краевой администрации Фирдус Алиев, а также политтехнологи Алексей Чусовитин и Александр Белоусов.

Последний, отвечая на вопрос вхождении в штаб врио губернатора, заявил, что «вряд ли» возьмется за кампанию. «Я такую информацию подтвердить не могу, поскольку нахожусь в другом регионе», — пояснил Белоусов.

Алексей Чусовитин от каких-либо комментариев воздержался. Связаться с Алиевым по служебному телефону не удалось — он не ответил на звонок. В пресс-службе главы региона информацию о назначении федеральных экспертов и политтехнологов, которые будут курировать предвыборную кампанию губернатора, оставили без комментариев.

О том, что Алексей Трубецкой (Кошмаров), который вел избирательную кампанию Махонина, покинет регион, стало известно в конце прошлой недели. Сообщалось также, что в край прибыла замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Мария Сергеева. Она намерена изучить ситуацию в регионе перед выборами губернатора. В пятницу Пермь посетит полпред президента в ПФО Игорь Комаров, который также проверит готовность региона к выборам губернатора.