Как Свердловской области выйти из большого политического кризиса

В кулуарах свердловских органов власти вовсю обсуждают конфликт между Николаем Цукановым и Евгением Куйвашевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская политика оказалась в масштабном кризисе, вызванном вмешательством полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова в стабилизацию ситуации. Его лучшие побуждения вызвали резкую реакцию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, существует два сценария развития конфликта.

Самый негативный вреден всем свердловчанам — это когда с началом нового политического сезона (конец августа-начало сентября) разбираться в ситуации будет уже федеральный центр.

Отставка Андрея Цветкова — одно из следствий войны губернатора с полпредом, уверены источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кризис начался с того, что полпредство помогло мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому без проблем защитить отчет о работе в 2019 году перед гордумой. Подчиненные Николая Цуканова отчитались, что сняли политическое напряжение за два дня до начала голосования за изменения Конституции, подчиненные Евгения Куйвашева увидели вмешательство в планы по форматированию мэра. Через сложности с отчетом глава города должен был научиться вести переговоры с разными группами влияния, но вместо этого продемонстрировал спецмандат и «экзамен был слит».

После этого любые действия двух центров влияния рассматриваются их представителями исключительно как враждебные. Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Екатеринбург с требованием отставки свердловского министра здравоохранения Андрея Цветкова — исключительно спецоперация полпредства, подготовленная особыми служебными записками. «Это вмешательство в суверенное право губернатора управлять своими сотрудниками», — трактует знакомый областной чиновник. Его окружной коллега оппонирует: «Полпредство тут ни при чем. Цветков умудрился испортить отношения с Мурашко когда тот еще был руководителем Росздравнадзора».

В интриги оказался вовлечен даже управделами губернатора Николай Чернев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Даже бюрократические анекдоты приобретают статус заговора. Согласно расхожей версии, управделами свердловского правительства Николай Чернев, вынужденный из-за коронакризиса секвестировать бюджет, ликвидировал одно из подразделений. «А эти ставки, как оказалось, приходились на столовую, где питаются работники полпредства. И Чернев оказался настолько недальновидным, что сделал это во время отпуска Цуканова», — рассказывает источник в правительстве.

Кроме того, недавно, по слухам, в telegram-каналах появились мемы с калининградским прошлым Цуканова (долгое время он работал в этом регионе). «Вскоре они исчезли. И все подозрения, естественно, пали на резиденцию [свердловского губернатора]», — говорит информированный окружной чиновник.

Варианты урегулирования конфликта существуют, и первый шаг в этой ситуации должны сделать мэр Екатеринбург, считает эксперт, просивший сохранить его анонимность.

«Это большая проверка для него, будет он пытаться следовать Конституции или же попробует усидеть на двух стульях. Все просто», — рисует сценарий выхода из конфликта политконсультант, близкий к областным властям, просивший сохранить анонимность. Схожую позицию высказывает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Губернатору стоит пойти навстречу мэру, считает политолог Александр Козенцев. «Если мэр будет чувствовать, что губернатор готов с ним работать, понятно реагирует на его действия, то у мэра не будет необходимости ходить [договариваться] в другие места», — уверен эксперт.

Политолог, близкий к городской администрации, на условиях анонимности признал, что Высокинскому стоит «избрать иную коммуникационную стратегию», но с одной оговоркой: «От него напрямую не зависит разрешение этого конфликта. Глава города вообще не субъектен в этих взаимоотношениях. Его либо губернатор, либо полпред используют как свой ресурс, но он не является стороной этого конфликта и его причиной. Он всего лишь средство, и рассматривать его с точки зрения участника спора нельзя», — подчеркивает политконсультант.

О том, что Куйвашев и Цуканов должны договариваться напрямую — без участия Высокинского — URA.RU заявил и политолог Сергей Мошкин. «Обычно такие [примирительные] шаги делает самый мудрый. Если сделает первый шаг слабейший — администрация города, — не факт, что другие участники переговоров примут это намерение. Более эффективно, когда первый шаг делает сильный», — объяснил Мошкин.

«Как правило, областным властям и полпредству ранее всегда удавалось договориться. Но, если конфликт не разрешится, то когда основные акторы выйдут с каникул и различные противостояния возобновятся, вмешается Москва.

Так, например, было в 2016 году, когда [бывший вице-губернатор Владимир] Тунгусов переходил из мэрии в команду губернатора, и инициатива шла от администрации президента», — описывает ситуацию политолог, близкий к мэрии Екатеринбурга.

Получить комментарий политтехнолога Рината Хазеева, которому приписывают разработку стратегии войны резиденции губернатора с полпредством, на момент публикации не удалось.

В самой администрации Екатеринбурга информацию о конфликте между свердловскими властями и полпредством президента России в УрФО и участии в нем мэра Александра Высокинского называют домыслами. Схожим образом ситуацию комментируют в полпредстве президента РФ в УрФО. В свердловском департаменте информполитики отказались от комментариев на эту тему.