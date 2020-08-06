Бывший топ-менеджер ЕВРАЗа уволился, боясь потерять влияние

Алексей Кушнарев не смог ужиться с новым начальником Денисом Новоженовым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший топ-менеджер крупнейшего металлургического завода Свердловской области Алексей Кушнарев покинул свой пост из-за конфликта с руководителем дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денисом Новоженовым. Инсайдеры URA.RU в топ-менджменте предприятия рассказывают, что новое руководство холдинга не сошлось с Кушнаревым во взглядах на бизнес и жизнь, потому последний постепенно терял влияние в компании.

Конфликт между Новоженовым и Кушнаревым возник в 2018 году, почти сразу после того, как был создан дивизион «Урал». Алексей Кушнарев привык чувствовать себя полновластным хозяином на уральских предприятиях ЕВРАЗа, и когда над ним поставили начальника это было воспринято достаточно остро, рассказал собеседник агентства. Денис Новоженов, заняв новый пост, напомнил коллеге, что тот — всего лишь часть огромной управленческой структуры, рассказал источник. В результате сложилась классическая ситуация двух медведей в одной берлоге, которая решилась механически: ЕВРАЗ объявил об упразднении должности директора НТМК в структуре компании. Таким образом было устранено дублирование управленческих функций.

Глава дивизиона «Урал» не оценил подход уральского коллеги к производству Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуацию усугубило и то обстоятельство, что Новоженов хорошо знает структуру изнутри: начинал свою карьеру экономистом на ЕВРАЗ НТМК. «Он экономист и производственник, хорошо считает деньги. Кушнаревское меценатство и любовь к широким жестам Новоженов счел пустой тратой денег компании. На этой почве между ними постоянно возникали конфликты», — утверждает инсайдер.

Он не исключил, что в Москву регулярно отправлялись рапорты о некомпетентности тагильского управленца, а Алексей Кушнарев справедливо опасался разделить участь своего коллеги из Новокузнецка Алексея Юрьева. Последний в июле прошлого года оставил пост, и управление сосредоточил в своих руках вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков. Наличие конфликта внутри ЕВРАЗа подтвердил политолог Сергей Мошкин.

«Уход Кушнарева связан с конфликтом внутри ЕВРАЗа. Отношения [у него с Новоженовым] не сложились сразу же, как только тот пришел на пост директора филиала «Урал», — рассказал эксперт, который дважды работал с Алексеем Кушнаревым на выборах в заксобрание.

Между тем, отмечают экономисты, оптимизация управления в крупных холдингах происходит постоянно, и ЕВРАЗ не является исключением. Структурные изменения являются в первую очередь не средством борьбы за власть, а инструментом сокращения издержек и повышения контролируемости структуры. «Все зависит от конкретной компании, где как организовано управление. Бывает перераспределение полномочий в пользу определенных должностных лиц. Массовая оптимизация, например, имела место в 2008 году, когда увольняли сотрудников с дублирующими функциями», — признал финансовый аналитик, адвокат Дмитрий Земеров.

По его словам, упразднение должности топ-менеджера говорит о том, что управленческие функции, скорее всего, переданы выше.

Он не исключил, что роль в принятии кадровых решений могло сыграть желание сэкономить, в том числе, на зарплате. Действительно, за 2019 год зарплата Кушнарева составила 73,5 миллиона рублей, что является значительной для предприятия суммой, особенно с учетом избыточности управленческого поста.

Коллеги Кушнарева в заксобрании отмечают, что он чрезмерно законсервировался на своем посту, который занимает с 2005 года — каких-то карьерных перспектив внутри ЕВРАЗа у депутата уже нет, а пенсионный возраст уже не за горами. Логично, что Кушнарев хочет наверстать упущенное время, и единственным выходом для него является политическая карьера. Как писало URA.RU, областные власти готовы сделать на металлурга ставку в ходе предстоящих выборов депутата Госдумы по Нижнетагильскому избирательному округу.

Впрочем, до недавних пор Кушнарев не проявлял горячего интереса к законодательной деятельности, утверждает собеседник URA.RU в свердловском заксобрании, поэтому вряд ли стоит ждать его глубокого погружения в вопросы парламентской работы, независимо от того, будет ли идти речь о региональном или федеральном парламенте. Скорее, ему интересно было бы продолжить работу в металлургической отрасли, убежден политик.

Сам Алексей Кушнарев в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг информацию о конфликте между ним и руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым. По его словам, уход из ЕВРАЗа обусловлен внутренними мотивами.